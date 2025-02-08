去年最火紅的店家，我覺得CRO#FEE一定榜上有名

記得剛開業的時候幾乎是天天客滿，天天在IG上看得到有人分享照片

超韓系的空間佈置給人一種攝影棚的感覺，加上大片玻璃窗跟無遮擋的採光

真的每次看到照片依然都還覺得好時尚漂亮！



CRO#FEE位在忠孝復興旁的巷弄裡（旁邊就是sogo和新光）

潔白的牆面與獨特、新潮的設計真的會讓人以為是設計傢俱店

門口用海灘椅跟著顏色飽和的收納箱規劃了一小區座位

雖然簡單卻是來到CRO#FEE必打卡的地方

店內依然延續著外觀的白，並用亮綠色作點綴

每一區的桌椅風格都不太一樣，加上各個角落的裝飾還有牆上的海報

真的給人一種時尚攝影棚的感覺！（不管怎麼拍都超好看啊！）

每個來到這裡的客人都是拍不完！

而且座位雖然比想像中多，卻保留了許多空間，座位間間距也很大，用餐起來很舒適

因為空間裡的色系很簡單，所以餐點一上桌就覺得好亮眼





店內目前以販售夾心貝果跟可朗芙為主

來到這裡的話我覺得不能錯過的就是草莓可朗芙

草莓可朗芙上面有著草莓鮮奶油，鮮奶油每一口都有濃厚的草莓香味

上面再用草莓設計成兩朵花的樣子，真的超級可愛

可朗芙本身很酥脆，搭配上鮮奶油後口感濕潤

(後來看到朋友點的貝果看起來也很誘人)

抹茶拿鐵我個人覺得記憶點比較小，但沒有太大的甜味

搭配上我當天的草莓可朗芙非常適合

題外話是外帶杯也好出片，牆上有很多外帶杯的裝飾，都可以借來拍照喔

CRO#FEE一開幕時，就主打是寵物友善，毛孩只要牽繩即可入店



店家對毛孩非常的溫柔友善，而且也都記得每個去店裡的毛顧客們

當天我們去時還碰到可愛的店狗黑貴賓OREO（親狗但怕人）

因為去的時間才剛開門，主理人也說直接讓托醬落地在整間店玩耍

醬醬跟OREO就直接在店裡跑來跑去，玩的真的很開心

而後來CRO#FEE在仁愛圓環也開了二店，承襲了一樣的風格跟好拍（笑）

之前也跟韓國知名的插畫JOGUMAN合作，在中山站展出；最近也有新的聯名商品在二店販售

真的推薦還沒有去過的絕對不能錯過啊！

地址：106台北市大安區忠孝東路三段248巷11-1號1樓

營業時間：週一～週五 09:00–18:00

週六、週日 10:00-18:00

電話：