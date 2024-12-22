大家今年中應該都有被這間藍白色的建築洗版吧！

我們今天來介紹，到彰化絕對不能錯過的 FUFU HYGGE

FUFU HYGGE位在彰化市區彰化基督教兒童醫院附近

獨立的清水模建築搭上超亮眼的寶藍色LOGO，真的是讓他一開門就在ＩＧ上瘋傳

(題外話是旁邊有收費停車場，開車來的話算非常方便)

FUFU設計的椅子更是必打卡區

室外有一區超級韓的座位區，可惜前一天才下過雨，整個濕淋淋的

一走進店就被他們的設計吸引著眼球

市內延續著清水模灰跟logo的藍，大片的落地窗跟金屬色的桌椅

整間店就只有給人新潮跟亮眼的印象

因為來的這天剛好是開幕第一天，所以入口處有很多店家周邊

還有開幕慶送的氣球

可能是搭配上開幕式的陳設，我覺得一樓座位區比較擁擠、昏暗

二樓的設計我就很喜歡，不管是灰藍色的階梯式座位，更大片的落地窗跟明亮採光

座位間距更寬敞，望出去還剛好在行道樹的樹梢，給人的感覺非常愜意

除了自家的周邊之外他們還有販售韓國的潮牌選物喔～

包含知名的emis帽子跟gentle monster的眼鏡都有





ＦＵＦＵ不管鹹甜都有供應，當天也有好多客人是來吃早午餐的

不過我個人很喜歡他們的甜點，吃不到首爾超紅玉米塔沒關係，FUFU也吃得到！

咖啡我選的是焦糖拿鐵，大概算是我今年探店喝過最大杯的吧！？

玉米塔

我當天有點一個抹茶可麗露，然後因為開幕慶所以又隨桌送了一個原味的

個人也蠻喜歡他們的可麗露的，是那種殼脆內餡很濕軟的口感

寵物友善的部分我覺得可以斟酌一下或是去之前再打個電話

因為試營運時有看到狗狗進店似乎可以座椅

但我是正式開幕那天前往，已經改成室內一定要提龍或推車了，詢問過也說椅子鋪墊子也不能出來

加上一樓空間真的比較小，我覺得可以再三考慮

FUFU HYGGE

地址：500彰化縣彰化市南瑤路255號

營業時間：08:30–18:00 （週二休）

電話：047200957