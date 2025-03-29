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韓系平價連鎖咖啡廳 Mini.D Coffee 是「多那之」(Donutes)旗下的新品牌，從2023年起在全台展店，從北到南目前已有

「Mini.D Coffee 桃園同德店」、

「Mini.D Coffee 台中綠川館」、

「Mini.D Coffee 台南新營館」、

「Mini.D Coffee 高雄康平街品牌總部」、

「Mini.D Coffee 前鎮復興館」、

「Mini.D Coffee 鳳山文化館」、

「Mini.D Coffee 鼓山明倫店」、

「Mini.D Coffee 左營至聖貳號館」、

「Mini.D Coffee 左營裕誠館」、

「Mini.D Coffee 鼓山美術館店」、

「Mini.D Coffee 新興中正館」及

「Mini.D Coffee 楠梓藍田館」共12家，



其中光高雄就擁有9家，可謂是Mini.D Coffee 發展大本營，各家分店從一層樓到三層樓都有，深具特色的外觀建築，明亮挑高的內在咖啡館裝潢，建築裡外遠比Starbucks 咖啡裝潢寬敞挑高，更具特色吸引人!

更棒的是以這麼棒的用餐空間，Mini.D Coffee 定價策略走的是平價策略十分親民，店內用餐時間還不限時，低消只要一杯飲品，冷熱咖啡、飲品$65元起跳，甜點、波蘿、熱壓吐司、輕食等等，價格都落在60-140之間非常親民，館內還提供Wifi、插座，清晨時光來此一邊享用美味咖啡，一邊專心看書工作，非常適合學生族、上班族、Soho 族。





前後造訪過「Mini.D Coffee 台中綠川館」三次，與「Mini.D Coffee 鼓山美術館店」一次，這篇分享的是去年八月下旬到台中玩，早上9點一開店，就造訪這家距離台中火車站很近，位於台中市中區綠川東街58號的「Mini.D Coffee 台中綠川館」，它與熱門觀光店家「宮原眼科」隔條巷子，卻少了吵雜的人潮喧囂，一走過巷弄，挑高的一層樓天青藍店家建築，L型的巨大玻璃帷幕，從外面就能一眼欣賞到店內挑高靜謐的用餐空間，走道上與正門玻璃櫥窗上，懸掛與貼著各式各樣主打的麵包，吸引著往來的旅人進入館內休憩用餐。

一走進去就被寬敞明亮的室內空間所吸引，店內左邊是點餐櫃檯，有態度專業和善的店員為客人解說餐飲、點餐結帳提供取餐號碼牌， 點好餐飲就能任擇一處桌椅坐下，用餐空間一分為二， 前面的用餐區靠近綠川東街的兩側明亮舒適，能一邊享用餐飲一邊欣賞街景 ;

過了點餐櫃檯後在往下走，裡面則設有男女盥洗室，整理得十分乾淨，旁邊還有擺放綠色小盆摘的欄架，讓人賞心悅目，挑高空間讓人身在其中，沒有壓力解放自我。

喜歡保有私密性的客人，可至後面的用餐區則是狹長型的設計，可容納更多的客人在此用餐，牆上掛有許多藝術畫作，讓客人一邊用餐一邊欣賞畫作舒緩心情。

去年八月造訪時正值七夕情人節，以及當時因應七夕情人節推出的藍色與粉紅色的棉花糖小熊，買了送台中的朋友。

當天先點了一杯冰的「柚香紅韻蘋果茶」(NT$85/杯)、一份「奶香蛋沙拉熱壓吐司」(NT$70/份)，與一份「花生培根交響曲菠蘿」(NT$95/份)，之後又點了一壺熱的「哥倫比亞彗星藍」(NT$95/杯)，一共NT$345，可在裡面享受長達3小時的獨享空間，非常划得來。

首先品飲的是這杯冰的「柚香紅韻蘋果茶」(NT$85/。杯)，八月的台中暑氣仍然逼人，坐在「Mini.D Coffee 台中綠川館」吹冷氣，一邊喝上一杯冰飲，香氣撲鼻的果茶，讓人喝來順口又清爽!

接著享用這一份「奶香蛋沙拉熱壓吐司」(NT$70/份)， 比起7-11賣的熱壓吐司，一口咬開「奶香蛋沙拉熱壓吐司」後， 滿滿的內餡一整個噴出來，奶香蛋沙拉與吐司之間的交融，入口綿密，吃起來很紮實。

接著享用這份個頭十足多層次的「花生培根交響曲菠蘿」(NT$95/份)，花生的香氣與培根的微焦， 被上下兩層酥脆即化的波羅包裹， 中間還夾著生菜，吃得十分有飽足感!

最後再來品飲這壺熱的「哥倫比亞彗星藍」(NT$95/杯)，自己決定要從壺中倒多少入小杯中，慢慢品飲小輟，一人獨自在清晨享用美妙可口的咖啡與菠蘿麵包熱壓吐司，享受十分愜意愉悅的咖啡館時光!

有機會造訪這間位於台中市中區綠川東街58號的「Mini.D Coffee 台中綠川館」的朋友， 建議一開店就前往，享受寧靜的早餐用餐美好時光!

Mini.D Coffee 台中綠川館

營業地址 : 400台中市中區綠川東街58號

營業時間 : 週一到週日 09:00-19:00

營業電話 : (04)2223- 1069

FB粉絲頁 : Mini.D Coffee 綠川館

IG : Mini.D Coffee 綠川館



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