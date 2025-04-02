今天阿君要帶大家走進台中西區巷弄，尋找這間隱身於老宅的秘境——「居無定所」。

先說結論～如果你追求的是高CP值，那這裡可能不適合你；但如果你想找一間氣氛好、餐點超有特色，而且願意花多一點錢享受台中老宅早午餐的話，那我跟你拍胸脯保證，「居無定所」絕對讓你值回票價！！！

為什麼「居無定所」值得推薦？

因為它不只是一家「台中老宅早午餐」，更是一座時光博物館。 由老宅改造的空間，每個角落、細節都訴說著歲月的故事，斑駁的牆面、復古的家具，在這裡用餐，就像穿越時空。

由老宅改造的空間，每個角落、細節都訴說著歲月的故事，斑駁的牆面、復古的家具，在這裡用餐，就像穿越時空。 因為它的餐點不只是「早午餐」，更是結合異國風味與在地食材的創意料理。 從義式、法式到東南亞風味，主廚巧妙地將異國料理元素融入台灣在地食材，創造出一道道令人驚豔的創意料理！

從義式、法式到東南亞風味，主廚巧妙地將異國料理元素融入台灣在地食材，創造出一道道令人驚豔的創意料理！ 因為它不只是一間「餐廳」，更是一個能讓你放慢腳步、品味生活的空間。 無論是情侶約會、朋友聚餐，或是帶著毛小孩一起來場悠閒的早午餐約會，「居無定所」都能滿足你的需求。

所以，請跟著阿君的腳步，一起推開「居無定所」的大門，太探索這間台中早午餐的魅力吧！

居無定所交通：Google Map直接導航，隱身巷弄的美味不迷路

「居無定所」位於台中市西區永成街77號，雖然隱身在靜謐的巷弄中，但交通其實相當方便，Google Map搜尋「居無定所」就能輕鬆抵達，完全不用擔心迷路！

開車： 附近有柳川東路一段至二段、三民西路等路邊收費停車格，以及三民西路與民興街交叉口的停車場。不過，假日車位一位難求，建議提早出門，或是選擇大眾運輸工具前往。

附近有柳川東路一段至二段、三民西路等路邊收費停車格，以及三民西路與民興街交叉口的停車場。不過，假日車位一位難求，建議提早出門，或是選擇大眾運輸工具前往。 大眾運輸： 可搭乘公車至「五權車站」，步行約10分鐘即可抵達。

居無定所用餐環境：老宅裡的文青靈魂，每個角落都值得細細品味

推開「居無定所」的大門，彷彿踏入時光隧道，瞬間掉進老宅的懷抱。

這裡沒有過度華麗的裝潢，保留了老宅原有的建築結構和歷史痕跡，搭配溫暖的燈光和綠意植栽，營造出舒適放鬆的用餐氛圍。

老宅改造： 灰階色的外觀，在一片低矮的民宅中顯得格外低調沉靜，推開門，卻別有洞天。木質桌椅、復古燈飾，以及牆面上刻意保留的斑駁痕跡，在在訴說著老宅的故事。

灰階色的外觀，在一片低矮的民宅中顯得格外低調沉靜，推開門，卻別有洞天。木質桌椅、復古燈飾，以及牆面上刻意保留的斑駁痕跡，在在訴說著老宅的故事。 文青風格： 店內隨處可見老闆的用心，從精心挑選的燈具到綠意盎然的植栽擺設，都為餐廳內增添了一股文藝氣息。

店內隨處可見老闆的用心，從精心挑選的燈具到綠意盎然的植栽擺設，都為餐廳內增添了一股文藝氣息。 空間規劃： 一樓主要是結帳櫃台、飲料吧台和廚房，二樓則規劃為主要的用餐區，寬敞舒適，還有半開放式的和式小包廂，適合小型聚會。

採光： 二樓有大片的落地窗，讓溫暖的陽光灑落室內，營造出明亮舒適的用餐環境，阿君非常喜歡這個地方，而且部份座位牆上也有插座可以使用。

居無定所菜單介紹：不只是早午餐

「居無定所」的菜單設計也充滿巧思，做成大富翁遊戲的樣子，讓人看了會心一笑。

如果你有選擇障礙，不妨試試看擲骰子決定，說不定會有意想不到的驚喜！

麵包類早午餐： 以各國特色麵包為基底，搭配不同的食材和醬料，像是「義大利牛肚包」就非常特別，將義式佛卡夏麵包與燉煮入味的牛肚結合，再加入畫龍點睛的台式風味，創意十足！

以各國特色麵包為基底，搭配不同的食材和醬料，像是「義大利牛肚包」就非常特別，將義式佛卡夏麵包與燉煮入味的牛肚結合，再加入畫龍點睛的台式風味，創意十足！ 燉飯： 提供多種口味的燉飯選擇，像是「松露野菇燉飯」、「奶油海鮮燉飯」等。

提供多種口味的燉飯選擇，像是「松露野菇燉飯」、「奶油海鮮燉飯」等。 筆管麵： 將義大利麵與異國風味結合，像是「泰式紅咖哩雞肉筆管麵」、「青醬海鮮筆管麵」等，香辣夠味，讓人食指大動！

將義大利麵與異國風味結合，像是「泰式紅咖哩雞肉筆管麵」、「青醬海鮮筆管麵」等，香辣夠味，讓人食指大動！ 其他： 除了上述餐點，還有開胃菜、湯品、沙拉、甜點、飲品等套餐升級選擇。

居無定所餐點推薦：從前菜到甜點無可挑剔

前菜：義式卡布里手工鹹豆花

「豆花？早午餐吃豆花？」

你心裡是不是這樣想？

嘿嘿，別急著打叉叉，聽阿君娓娓道來！

這可不是一般的豆花，而是「居無定所」的獨家創意料理——義式卡布里手工鹹豆花！

這道「義式卡布里手工鹹豆花」完美演繹了台義混血的驚艷滋味！

滑嫩的手工鹹豆花，遇上主廚特製的羅勒醬，濃郁香氣撲鼻而來，再以酸甜可口的櫻桃番茄點綴，最後淋上白金特級初榨橄欖油和巴薩米可紅酒醋，交織出奇妙的味道。

豆花的綿密、羅勒醬的濃郁、番茄的酸甜、橄欖油的滑順，層次豐富，驚喜連連，衝突卻又和諧，讓人耳目一新，胃口大開。

每日濃湯：栗子南瓜濃湯

接下來這道，是「居無定所」的每日濃湯，每天都不一樣，但每次都能給你滿滿的幸福感！

這次阿君喝到的是栗子南瓜濃湯，吼～那味道真是太讚了，而且不得不說，他們的餐具真的好美啊！

濃郁的南瓜香氣，帶著淡淡的甜味，湯的質地非常細緻，此外，主廚還加入了堅果和焦糖化洋蔥，讓湯的層次感更加豐富，口感也更有變化。

義大利牛肚包

接下來這道算是「居無定所」的招牌菜色之一——義大利牛肚包。

想體驗道地的義大利風味，不用飛到歐洲，來這裡就對啦！

這道料理的靈感來自於義大利佛羅倫斯中央市場的經典小吃，主廚特地選用自家烘焙的佛卡夏麵包，鬆軟有嚼勁，搭配用羅馬番茄和香料燉煮的牛肚，味道真是太銷魂了！

牛肚燉煮得非常軟嫩，入口即化，香料的味道完全滲透到牛肚裡，主廚還加入了自製的台式辣蘿蔔，清脆爽口，帶點微辣，與牛肚的味道意外地搭，完全不違和！

咖哩越南麵包

喜歡異國風味的朋友，千萬不能錯過這道咖哩越南麵包！

酥脆的法國麵包，夾著香濃的穀飼牛肋條，再搭配清爽的蔬菜。

酥脆的法國麵包，夾著用椰奶和多種香料慢燉的肉，香氣濃郁。

肉燉煮得非常軟嫩，入口即化，咖哩醬汁濃郁香醇，不過整體口感蠻清爽的，解膩又開胃，讓你越吃越涮嘴。

松露巧克力戚風蛋糕

接下來，輪到甜點登場啦！

身為一個愛吃甜點的人，怎麼能錯過招牌甜點——松露巧克力戚風蛋糕呢？

鬆軟的戚風蛋糕，帶著淡淡的巧克力香氣，上面淋上濃郁的奶油松露巧克力醬，讓蛋糕的味道更加突出。

最神的是，主廚還在上面加入了一些新鮮水果，讓整體口感多了點清新感。

香草熔岩布里歐

一整塊酥香的布里歐許，外酥內軟，散發著濃郁的奶油香氣，光是用聞的就讓人食指大動！

搭配法式濃香草冰淇淋，和店家熬煮的黃金鳳梨芒果醬，冰涼香甜，口感豐富，每一口都是冰火交融的雙重享受。

最後淋上的巴薩米可醋，讓甜點的味道更加有層次，讓你一口接一口，停不下來！

花生芝麻巴斯克

壓軸登場的甜點是～～花生芝麻巴斯克！

巴斯克蛋糕近年來非常火紅，而「居無定所」的花生芝麻巴斯克，更是讓人驚艷阿！！！

濃郁的花生芝麻香氣，一入口就佔據你的所有口腔味蕾，口感绵密細緻，如絲綢般滑順，再搭配可可花生醬，真的強！

百香烏龍冰咖啡

除了麵包跟甜點，「居無定所」的飲品也毫不遜色。像是這杯百香烏龍冰咖啡，也讓我印象深刻！

新鮮百香果搭配上台東鹿野的紅烏龍茶，並加入咖啡濃縮液，經過雪克，多了一份氣泡的口感。

熱帶水果的酸甜與茶香、咖啡的微苦完美結合，非常好喝啊。

印度香料奶茶

想喝看看不同口味，又不想錯過經典的奶茶？

「居無定所」的印度香料奶茶，會讓你沉醉在濃郁的香料氣息中！

以多種印度香料調配而成，香氣濃郁讓人每一口都充滿異域風情。

居無定所的心得評價：不只是早午餐

對我來說，「居無定所」不僅是一間餐廳，更像是一場讓人願意放下生活的繁忙，細細品味的溫柔旅程。

在這裡，時間彷彿被放緩，空氣中流動著的是一份難得的寧靜與詩意。從環境到餐點，每一個細節都像是在低語著店家的用心與創意，讓人不禁沉醉。

推薦理由？這裡的每一道料理都像是一幅畫、一首詩，精緻得讓人不心破壞；而每一口，都像是一段故事，層層遞進，令人回味無窮。

這座老宅，靜靜地守候在台中的一隅，彷彿在訴說著那些被時光沉澱的故事。它讓人想起那些年少時的夢，與那些未曾說出口的情感。

所以，還在等什麼？

快帶上你的另一半、朋友或家人，一起到「居無定所」享受這場難忘的台中老宅早午餐吧！絕對讓你值回票價，不虛此行！

居無定所 店家資訊

居無定所｜早午餐餐廳｜最後點餐16：00

評分： / 4.8

/ 4.8 地址：403台中市西區永成街77號( 地圖 )

電話：04 2376 6799

營業時間

星期一: 10:00 – 17:00,

星期二: 10:00 – 17:00,

星期三: 休息,

星期四: 10:00 – 17:00,

星期五: 10:00 – 17:00,

星期六: 10:00 – 17:00,

星期日: 10:00 – 17:00

星期一: 10:00 – 17:00, 星期二: 10:00 – 17:00, 星期三: 休息, 星期四: 10:00 – 17:00, 星期五: 10:00 – 17:00, 星期六: 10:00 – 17:00, 星期日: 10:00 – 17:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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