中山區這幾年真的是發展超快，尤其是「心中山線形公園」每到週末都有文創市集，變成好多年輕人約會的好去處呢！那天我們吃完「青花驕」，就決定來這間在赤峰街裡的卜卜商店續攤喝個下午茶。

｜卜卜商店

台北市大同區赤峰街49巷2號2樓

｜無提供訂位服務

採現場候位入座，人數到齊優先安排入座。

可現場登記候位，可離場、待電話通知！

｜低消

用餐時間100分鐘，入座即計時；一人一飲品，孩童佔位皆需低消。（飲品140元起）

卜卜商店｜舊目立屋 線上商店

「卜卜商店」在一樓還有一個線上商店「舊目立屋」，他們家賣很多中、日式的伴手禮，很適合喜歡簡約中日風格的朋友，我那天就在那邊買了一個蛋糕盤呢，記得在一樓拍照的時候要注意一下喔，因為裡面是不能拍照的。

雖然不能預約，但像我們那天現場預定之後去附近晃一下，大概半小時左右就接到通知可以回去吃美食啦～而且赤峰街附近超多小店可以逛，時間一下子就過去了。

樓上的卜卜商店在不影響其他客人用餐的狀況下是可以拍照的，但要記得避開拍到別人的臉喔。

樓上的卜卜商店在不影響其他客人用餐的狀況下是可以拍照的，但要記得避開拍到別人的臉喔。

店裡還擺了一些古著的擺鐘，真的很有懷舊的味道。室外的陽台也變成座位區了，不過那天實在太熱，坐在外面可能會有點熱。

我們那天被安排在一個小閣樓裡，桌子跟桌子之間的空間大概就一個人的寬度，突然覺得跟大家靠好近，講話都不太敢太大聲了！

那天因為我們是吃完火鍋才來的，所以只有簡單點了咖啡跟戚風蛋糕試試口味。我點的是他們的「蜂蜜肉桂拿鐵」，味道蠻濃郁的，朋友們對他們家的飲品評價都還不錯。

隔壁桌客人的「海苔烤飯糰套餐」看起來超讚的，擺盤也很漂亮，下次一定要帶阿婗來吃吃看。

如果你們喜歡店裡用的餐具，在一樓的商店就可以買到囉！我朋友還對他們的小叉子很有興趣，可以攪拌又可以插水果，看起來蠻好用的，之後想買再去蝦皮找找（大家都懂的啦！）他們家的手作咖啡杯也超可愛的。

雖然店裡有冷氣，但因為空間真的不大，我在照鏡子的時候，發現朋友根本沒地方躲，超好笑的！

「戚風蛋糕」本人奶油處理得很漂亮，整體吃起來還不錯，像我很愛奶油的朋友就超愛，但我覺得他們的奶油好像有一點點特別的調味，我個人還是比較喜歡原味的奶油。

不知道為什麼，用朋友的APP拍照，臉總是看起來特別小。

我覺得「卜卜商店」一樓的門市雖然東西很多，但隨便拍都還蠻有味道的。

有保留木門的那間是另一家店喔！赤峰街這邊假日人真的很多，如果想要悠閒一點逛街的話，建議大家可以選平日來。總之，這次跟朋友在「卜卜商店」的聚會還蠻舒服的，小小的空間有種溫馨的感覺。