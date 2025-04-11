如嬌花膠雞鍋物，台中老宅餐廳、特色火鍋推薦。位在台中西區美術館商圈的如嬌花膠雞鍋物是台灣首間以花膠雞鍋物為主打的火鍋品牌，選用一斤上萬元的珍貴十頭花膠筒熬煮出濃郁有厚度的湯頭，豐富膠質的黏唇感讓人一喝就愛上，而且還榮獲第三屆台灣500盤美食殊榮，即使平日晚上也是人潮滿滿，想吃最好先訂位！寵物友善餐廳、寵物來用餐還有寵物小點心，建議自備寵物籃或寵物推車。➤線上訂位

如嬌花膠雞鍋物

如嬌花膠雞鍋物 位置與停車

如嬌花膠雞鍋物台中三店位在西區存中街旁，對向就是收費停車場，1小時30元，停車相當方便，吃飽後還能到一旁的國立臺灣美術館散散步休憩片刻。

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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如嬌花膠雞鍋物 環境、包廂

如嬌花膠雞鍋物台中店是棟兩層樓老宅透天，前院庭園造景綠意盎然，老宅二樓那大大的如嬌二字隱隱透露著小女子驕氣，光是門口就相當吸引人注目。

老宅的用餐環境以中式典雅風格顯得更加古色古香，再利用細節的燈飾、花飾、餐具透露點貴氣感。

如嬌花膠雞鍋物提供包廂、包場服務，有VIP圓桌包廂、圓桌半開放式包廂和雙圓桌大包廂，很適合家庭聚會或是公司單位尾牙春酒聚餐。

包廂有抵消要求，2025年依照不同包廂低消費用有1萬元~2萬元等，所有規則請依店家公告為主。

雙圓桌包廂有配備投影機，公司開會、求婚、課程若需要播放影片都很方便。

VIP圓桌包廂後方有的小露臺，吃飯中途想透透氣，完全不用擔心被打擾。

1樓則有典雅的金屋藏嬌包廂，無障礙空間適合不方便爬樓梯的。

如嬌花膠雞鍋物 菜單Menu

消費方式是點一主鍋湯底，然後再加點其他配料，不知道如何搭配也可以直接點配料套餐。➤完整菜單

如嬌花膠雞鍋物 餐點介紹

每鍋都會招待一份開胃小菜，這天吃到的是滷到綿綿鬆鬆的花生，還會提供主廚特調水果醋醬油、特製椒鹽、松露蔥油等沾醬，我們特別喜歡香氣溫和舒服的松露蔥油，沾什麼都好吃。

用餐中途送上一小杯楊桃汁讓你清新一下口腔。

黃金花膠雞湯鍋

這可是如嬌花膠雞鍋物主打湯頭，據店員介紹會越喝越美麗、喝一碗可抵敷十片面膜的厲害

高檔食材花膠是有四大海味「鮑參翅肚」美稱中的「肚」，以4大型魚類魚鰾製成的乾貨，如嬌花膠雞鍋物選用的是一斤要價上萬元的野生鱸魚肚，下圖左邊是花膠泡發後的型態，右邊則是乾貨狀態。

不只雞湯中就有加入花膠費時熬煮，每鍋黃金花膠雞湯鍋都還再附一盤黃金花膠，上桌後再次入鍋熬煮，如果想要更多花膠也可以再額外加點。

招牌的黃金花膠雞湯鍋有分成”有雞版”或”無雞版”，愛喝湯不愛吃雞肉的人就可以選無雞版，然後單點其他肉品。

但是都來如嬌了，當然推薦你選有雞版的，多了一整隻玉米雞還有專人桌邊服務去骨。

濃醇濁白的湯底是以玉米雞、瑤柱、金華火腿費時熬煮兩天，光是看那冒泡滾燙的湯汁就感覺很有厚度，入口後更是被那鮮甜又黏唇的豐富膠質感給衝擊到，超級好喝，滿滿膠原蛋白感完美呈現，不愧有美顏火鍋之稱！

煮滾後店員會先把整隻玉米雞拿起，桌邊去骨服務

從滾燙湯中取出的雞肉實在太燙了，店員需要套上厚厚的手套才能處理，去骨後還幫你把雞肉照原狀恢復排得美美，這功力實在了得！

吃玉米長大的玉米雞有著閃亮金黃色外皮，肉質鮮甜又嫩口，直接單吃就很有滋味，但也可以搭配店家提供的椒鹽與松露蔥油轉換不同味道。

去完雞骨之後，店員會先幫你盛出原湯，讓你品嘗費時熬煮的原味湯頭，然後再放入黃金花膠與你另外點的蔬菜、鍋料等。

妮妮不得不再次稱讚這湯頭，真的是很有厚度又甜美，濃醇好喝到讓我媽情願其他菜不吃，直接連喝三大碗，回到家還意猶未盡地稱讚太好喝。

黃金花膠會獨立放在撈杓中燉煮，煮過後的口感軟嫩Ｑ彈又滑溜

聚寶綜合鮮蔬盆

黃金花膠雞湯鍋湯底中有娃娃菜、腐竹，但愛吃菜的人可以再點個綜合鮮蔬盆來搭配，不只湯頭有更多蔬菜添加甜味，蔬菜多了雞湯的精華也更加好吃

手打澎湖鮮花枝滑

剛上桌的手打澎湖鮮花枝滑像是一顆荷包蛋，店員會將上面的魚卵抹勻後攪拌成丸狀入鍋

花枝塊狀清晰可見，用料十足啊!咬起來很有Q彈感~好吃!

手工頂級鍋料拼盤

愛吃丸類的記得點手工頂級鍋料拼盤，有手工芹菜脆丸、手工芋頭貢丸、招牌魚冊、廣東鮮蝦餛飩、手工豬肉蛋餃

妮妮特別喜歡手工芋頭貢丸，裡面的芋頭塊多、又綿鬆好吃；手工芹菜脆丸的芹菜香味也不錯；手工豬肉蛋餃的蛋皮很有厚度。

店員幫你放好蔬菜盤、鍋料之後，會用稀釋後的原湯加滿，讓湯頭維持在一定風味，用餐中如果需要加湯也可以告知，最後吃不完打包時也會貼心幫你加滿雞湯耶~ 如果你想要加濃郁的原湯則是可另外單點。

青花椒蛤蠣大骨雞湯鍋

除了招牌黃金花膠雞湯鍋，其實如嬌還有多款湯頭可選。

青花椒蛤蠣大骨雞湯鍋則是用蛤蠣與大骨以及花膠雞湯上湯頭，再加了青花椒、紅棗、娃娃菜，特別的是有著青花椒的香氣但不會辣，口感麻順好喝，即使怕辣的人也可以好好享受青花椒的風味

另外會再提供一小碟青花椒萃取，讓你增加青花椒味道濃度，對於熱愛青花椒風味的妮妮布魯覺得這一碟是一定要加的啊! 清新的湯頭讓濃醇的湯頭變清爽，也是很好喝耶!!讚讚~

美國無骨牛小排(半份)

使用Prime等級的牛小排，油脂適中、分布均衡

適度的油脂讓肉片柔軟好吃~

Q彈牛胸油

Q彈牛胸油邊緣大片油脂形成Q彈又柔軟的口感，豐沛的油脂也讓牛肉香氣十足

涮煮的時候可別太久，才能保有Q彈又嫩的特色

手切嚴選松阪豬肉

排成玫瑰花狀的松阪豬切得頗有厚度，入口後鮮脆的口感相當鮮明

海鮮雙拼

有台灣文蛤以及整尾的澎湖現抓小卷，小卷相當鮮脆彈牙

玥沐嚴選經典生醃醬蟹佐松露

在台中火鍋店居然也能吃到台北醬蟹界中有愛馬仕之稱的玥沐醬蟹，而且會由店員桌邊服務做成壽司

必須夠鮮的螃蟹才能做成的醬蟹，再利用秘製醬汁醃製讓蟹黃蟹膏的鮮味更突出

先是刮出豐腴的蟹膏，然後再擠出橘黃蟹膏與透明鮮滑蟹肉，這畫面實在太邪惡了!

用海苔包捲白飯、醬蟹，最後再放上一小匙松露醬，完成後馬上一大口吃下，我的天啊！這鮮味在口腔爆炸，真的有浮誇~

妮妮布魯可是不敢隨便吃醬蟹的，畢竟生食海鮮醃製可得有一定品質水準才行，這次來如嬌花膠雞鍋物吃到高級醬蟹才讓我了解到為何有些人就是很愛吃醬蟹。

炙燒比目魚干貝蔥油丼飯

鋪上大量鮭魚卵、炙燒比目魚鰭邊肉與干貝，吃的時候可以擠上檸檬汁，並與芥末攪拌，搭配底下的蔥油，不只海味十足，比目魚的油香與蔥油香也讓人滿足。

秘製蔥燒牛筋飯

燉到綿柔Ｑ軟的牛筋充滿膠質，搭配醬香濃郁的白飯，還有酥脆的蒜片，整體相當下飯

海膽XO醬乾拌麵

手作XO醬、海膽搭配有厚度的Ｑ彈麵條，妮妮非常喜歡這麵條咀嚼感，吃的時候要整個攪拌均勻，讓醬汁與海膽的鮮味包覆麵條，非常涮嘴。

如癡如醉如嬌醉雞卷

紹興酒醃製的雞腿肉，肉質軟嫩帶著柔和的酒香，還有點回甘感

嬌炸芋香春捲

外皮香脆不油膩，裡面包著香氣濃郁的芋泥和口感彈牙的蝦仁，看起來平凡卻滿好吃的耶！

小女子封神勁辣雞腳

這也是讓妮妮媽非常稱讚的一道，有細心剪過指甲的雞腳燉滷到很有膠質卻又能輕易的骨肉分離，椒麻口感非常涮嘴，如果有單獨賣冷凍包也會相當熱銷。

嬌鹽炸日本山藥

山藥本身沒有太多味道，但是口感相當爽脆，建議可以沾主廚特調椒鹽更有味

嬌麻炸雞軟骨/雞腳踝

外面比較少吃到雞腳踝，有著腳筋的Q彈膠質與軟骨的脆，雙重口感很特別，再加上涮嘴的椒麻香氣讓人一塊接著一塊

小女子辣油抄手

如嬌花膠雞鍋物的小女子辣油抄手相當大顆，裡面包著飽滿肉餡以及一整隻蝦仁，最讓人著迷的是這紅通通的辣油醬汁，香麻帶勁但又不會辣到讓人受不了，好吃!

紫金奶黃包

貴氣的紫色流沙包外皮還刷了金粉，提醒你一定要趁熱撕開享受，金黃內餡有著奶油與鹹蛋黃交織而成的濃郁香氣，鹹甜滋味很耐吃，喜歡流沙包的人一定會很愛這道。

飯後甜點

這次飯後甜點是冰涼涼的愛玉山粉圓，看似樸實的組合，冰涼口感加上檸檬的清香，微酸微甜的滋味意外搭嘎，好好喝~

小女子冷泡四季春茶、小女子冷泡馬告紅茶

四季春茶的茶香明顯且濃郁，沒有因為浸泡造成苦澀感，非常順口好喝；馬告紅茶不只回甘，尾韻還帶點果香以及淡淡的馬告香，相當特別。

如嬌花膠雞鍋物 評價

如嬌花膠雞鍋物的黃金花膠雞湯鍋真的是讓人一喝就愛上，濃郁醇厚充滿膠質感，不只在口腔中溫潤有厚度，喝完之後的黏唇感也一再地讓你知道這鍋湯用料有多實在，另外，妮妮布魯也滿推薦手打澎湖花枝滑、玥沐嚴選經典生醃醬蟹佐松露、海膽XO醬乾拌麵、炙燒比目魚干貝蔥油丼飯、小女子封神勁辣雞腳，想要不同風味的湯頭也可以試試青花椒蛤蠣大骨雞湯鍋。

雖然如嬌花膠雞鍋物消費偏高，但餐點、用餐環境、整體服務都非常值得，就連妮妮媽也說下次可以帶朋友再來，難怪平日也是相當多人來用餐，而且許多是熟客回訪，記得一定要先訂位喔！➤線上訂位

如嬌花膠雞鍋物 分店資訊

台中三店

地址 : 台中市西區存中街13號

電話 :04-23770777

營業時間 : 全年無休，平日：17:00~23:30，六、日、國定假日：12:00~23:30，每日最後收客時間：22:00

➤完整菜單

➤線上訂位

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備註 : 寵物友善餐廳、用餐2小時、包廂3小時、禁帶外食、包廂不開放線上訂位，請打電話預約。

民權一店

地址 : 台北市中山區民權東路三段60巷9號1樓

電話 :02-25094588

營業時間 :全年無休，平日：17:00~23:30，六、日、國定假日：12:00~23:30，每日最後收客時間：22:00

仁愛二店

地址 : 台北市大安區仁愛路四段300巷20弄12號

電話 :02-27017777

營業時間 : 全年無休，平日：17:00~23:30，六、日、國定假日：12:00~23:30，每日最後收客時間：22:00

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