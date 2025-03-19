搭捷運就能抵達的【2025大安森公園繡球花季】是台北市區賞花好去處，2000株繡球花浪漫滿開，花季雖然僅到三月底但目前花況相當良好，搭配三月一起開展的2025台北杜鵑花季真是美不勝收，值得一遊。

大安森林公園腹地廣大，現在來除了可以將繡球花及杜鵑花一起欣賞美拍起來外，公園裡還有生態池、兒童遊戲區等，是很適合親子同遊的台北市區景點。

台北市區免費賞花「2025大安森公園繡球花季」，2000株繡球花浪漫綻放!

話說今年原本沒有特別想來賞繡球花的，後來還是被網路上的繡球花美照給吸引而來，還好有來，因為今年的花況特別好整體也相當好拍。

說真的很值得一遊，除了是免費的之外，還搭捷運就能到，捷運出站後就能直通大安森林公園，不需要大老遠跑到山上賞花，這麼方便又美的賞花景點是不是沒有理由不來了。

★ 大眾運輸:

◆ 捷運大安森林公園站2號出口。

◆ 公車站牌「大安森林公園」、「捷運大安森林公園」。

■ ADD:台北市大安區新生南路二段1號

■ 繡球花季即日起至3/31

(以上圖片擷取自 官網 )

大安森林公園位於大安區，地處市中心，面積達25.9293公頃，繡球花及杜鵑花主要展區位置在生態水池旁的「杜鵑花心心」，跟著指標可以往生態池方向走就會看到。

雖然主要展區在杜鵑花心心，但其實公園內沿途多處都有繡球花及杜鵑花盛開，相當壯觀。

繡球花展區範圍不算大，但花株真的很多，每一株都盛開中，密密麻麻的花朵綻放讓人有置身花海裡的美好感受，怎麼拍都美。

繡球花又稱為八仙花、紫陽花或雪球花，花球由許多小花組成，飽滿渾圓的花形搭配藍、粉、紫、白等色彩，相當浪漫。

每個顏色的繡球花都好美啊，大家有特別喜歡哪個顏色嗎？

美麗的繡球花吸引了不少遊客前往美拍，我是平日下午前來人潮就不少，很多場景都是需要等待或是特別取景才不會拍到旁人，所以若是想要好好拍照的話建議不要假日來喔。

杜鵑花的賞花地點就在繡球花旁邊，有興趣的可以一併欣賞起來，當天因為時間不太夠我就沒有特別拍攝杜鵑花了，留待大家自行前來捕捉美景喔。

美麗的花兒可是不等人的，想要賞花的要把握時間喔。

很棒的台北市區賞繡球花景點，免費加上搭捷運就能到，還有什麼理由不來呢！

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