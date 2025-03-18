蘭都 (ScentDom) 觀光工廠，2024年邁入第 11年迎賓大廳換上全新「蘭花傘」佈景，將整個天花板空間妝點成一座夢幻蘭花園。廊道也新添拍照彩繪區概分為二，有以世界童話「愛麗絲夢遊仙境」故事為場景的主題風格區與用黑白線條所創造的奇幻世界。一座絕美玻璃屋是「我的婆婆怎麼那麼可愛 2」取景地，目前也開放給遊客自由參觀與拍照，成為台南六甲網美拍照最熱門打卡點。

蘭都觀光工廠，全國唯一以「蘭花」為主題的觀光工廠，以天然為本、純淨為念，透過生物科技的應用堅持新鮮植萃，將蘭花的有效成份萃取出來，製作成各式各樣的清潔、保養產品，成為蘭花萃取保養品的第一品牌。



一艘遊艇停在池塘，一時間還真的無法理解出遊艇與蘭花的關連性。原來蘭都觀光工廠「宥盛科技」早期是從事遊艇製造工業，十年前才轉型為個人清潔用品、口腔用品與保養品的製造商，因此以遊艇花園為概念與靈感，打造這座美麗的花園。



花園中除了遊艇外，還有落羽松步道、南瓜馬車、白色宮殿、蘭花椅和大型蘭花水裝置藝術，唯美浪漫的氣息，吸引不少網美前來取景。



蘭都觀光工廠的吉祥物「歐奇 Orchid 寶寶」，也稱「迎賓蘭花公主」，她一直默默地陪伴著大家，迎接每一位來訪的朋友，帶來滿滿的歡樂與溫暖。



一大片蘭花牆，各品種的蝴蝶蘭、石斛蘭、嘉德利亞蘭、仙履蘭、萬代蘭、文心蘭等都能在這裡看到，廊道上還掛著一整排超大的鹿角蕨。

台灣是蝴蝶蘭王國，白蝴蝶蘭在台灣園藝界一般俗稱為阿嬤，為什麼有這麼親切的暱稱？有人說因為她象徵台灣精神，就像台灣的阿嬤們一樣堅毅純潔；也有人說因為她有個學名 Phalaenopsi Amabilis，阿嬤是 Amabiles 前兩音節的音譯。



走進大廳一眼可見一棵宛如生命之樹的蘭花裝置藝術，象徵著生生不息的生命力。



抬頭望向天空，一把把優雅的「蘭花傘」輕盈綻放，彷彿幸福隨著花語「幸福向你飛來」飄落，帶來滿滿的美好與浪漫。



蘭花瓶苗栽培，分無菌播種法 (實生苗) 與分生繁殖法 (分生苗)。



洗髮精 DIY 課程，製作過程非常簡單，只要將 A 劑天然棕櫚起泡劑與甜菜鹼與 B 劑 RO 純水及甘油共三包液體材料分別倒入塑膠瓶中，再由 DIY 老師加入玫瑰精油 3滴，最後充分上下搖晃瓶身，使瓶內的混合液乳化變白後，貼上標籤即大功告成。製作完成的洗髮精需要靜置 24小時，等混濁的液體變成透明即可使用，DIY 老師特別交代，因為洗髮精材料無添加防腐劑，請一個月內使用完畢。



蘭都 ScentDom 商品介紹及試用，蘭都採用 L.T.E 低溫萃取，提取蘭花中珍貴的多醣體與花青素，能提升肌膚保水度與強化肌膚防護力。



蘭都觀光工廠 ScentDom 商品展售區，首購推薦 (基本蘭保養四步組)：蘭花水 (保濕噴霧界的天花板)、蘭萃多醣極潤菁華液 (人氣 No.1 有感水潤精華，能讓細紋變淡、皮膚Q彈、暗沉不見、毛孔變細。)、蘭漾清爽保濕乳 (夏日清爽的鎖水關主，營養水分通通鎖在皮膚裡。)、蘭漾3效保濕多醣體面膜 (緊要關頭的急救王，15分鐘校正回歸穩定膚況，日常重點保養維持水嫩肌。)。



廊道也新添拍照彩繪區概分為二，一是以世界童話「愛麗絲夢遊仙境」故事為場景的主題風格區。



文心蘭屬氣生性蘭花，文心蘭花色鮮黃，花形特殊，花朵盛開時形狀宛若一群跳舞的女郎，故又稱跳舞蘭。



二是用黑白線條所創造的奇幻世界。



一座玻璃屋是「我的婆婆怎麼那麼可愛 2」取景地，目前也開放給遊客自由參觀與拍照。



超完美的拍照取景



花藝場景，隨心所欲處處愜意。



蘭都觀光工廠

地址：台南市六甲區和平街185-7號

電話：06 699 5208

門票：免門票

營業時間：週一 ~ 週日 08：00 ~ 17：00

官網：https://www.orchid-city.com/

FB 專頁，搜尋：蘭都觀光工廠

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