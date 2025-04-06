亞洲最大的「沉香」觀光工廠，位於雲林縣虎尾鎮的【澄霖沉香味道森林館】，開幕於2017年，以『永續、共好、健康』為經營初衷，總佔地約5.8公頃，也是國內最大的沉香景觀日式造景與寓教於樂的生醫教育園區。

↓門票$250/人，可依規定全額折抵消費。

什麼是「沉香」？總之是來自沉香樹（樹學名：Aquilaria 屬），一種主要分布在東南亞和南亞地區的珍貴天然木材。沉香形成的過程極為特殊和緩慢，需要數十年甚至數百年的時間才能產生，這便是它珍貴的原因之一。並不是每一棵沉香樹都能產生沉香，而是當樹木因自然損傷（如雷擊、動物啃咬、病蟲害等）或人工刻意損傷後，樹體為了自我修復，會分泌出一種樹脂來填補受損部位。這些樹脂長時間累積並經過微生物感染和環境的影響，最終與木質部分結合，形成具有濃郁香氣的沉香。

↓一個牆面大致說明沉香的萃取過程。

↓進入賣場，充滿了禪風。

↓沉香香皂試洗。館內也提供香包、香皂等手作體驗，讓參觀者能製作屬於自己的沉香產品。

↓空間正中央一塊高達兩層樓的千年沉香木，絕對為鎮館之寶，其規模之巨大在國內外都屬罕見，絕對是沉香文化的標誌性象徵。承上所述，沉香木需要漫長歲月與自然條件配合才能形成珍貴的香脂，而這塊木料本身經歷了上千年的沉澱，當然，木材表面可能經過巧妙的雕刻或修整，既保留了原始的自然美感，又突顯出沉香木本身的細膩紋理，藝術性和珍貴性兼具，不消說，價值連城！

↓這大約是澄霖獨家收藏世界上最大的阿里三千年神木，另一樣鎮館之寶。

對沉香有涉獵，且喜愛其沉穩、醇厚，帶有木質香與樹脂香複合韻調的，相信可以在這兒找到適合的香氛產品。

↓老媽每天都會焚香念經，這種拜拜用的立香當然是一定會買的。

走出旗艦館，戶外大片景觀生態池，種植多達80種樹種，其中湖畔的落羽松，季節若對，將美不勝收。

這個時候的落羽松有點枯了，卻仍充滿了詩意。目前湖心也新置了愛心圖案的草地，更是打卡重點。

↓這個好像表演台的景，也非常好打卡。

↓以日本兼六園為藍本，打造出日式禪風景觀庭園，足夠遊客拍照拍個過癮了。

↓綠頭鴨，園內飼養了相當多，目睹群鴨之間霸凌的生態也是滿怵目驚心的。

↓大片白石子的耙紋設計模擬出水波，也象徵「空性」，禪的意境。

↓園區一側，種植了成列的桂樹，桂花飄香，和館內的沉香相輝映。

為吸引來客，澄霖沉香味道森林館目前又新增了「白色咖啡茶屋」、「水之教堂」和「兔島神社」，後者有兩隻巨型兔子公仔成為新打卡地標，還可跟小兔、小羊、小鹿互動，趣味性更加升級。

結合自然與環保理念的優質沉香生態園，為遊客提供一個身心放鬆的理想去處。漫步於園中，不僅能感受沉香的迷人韻味，還能盡情拍照打卡，留下美好回憶。無論是情侶約會，還是親子家庭共遊，都能在此度過一段愉快而悠閒的時光。來到雲林虎尾，別忘了順道來逛一逛。

黃昏了，我們也該告別了。

↓遊覽車一路北上，隔著車窗竟然有夕陽相送，為兩天一夜的旅遊，畫上了完美的句點。

【澄霖沉香味道森林館】

地址：雲林縣虎尾鎮惠來75-6號

電話：05-6225757

營業時間：週一至週日8:30-17:30

門票：$250/人

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