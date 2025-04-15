你想學泡茶？想學識茶？懂茶？來一趟位於南投竹山工業區的「遊山茶訪茶文化館」就對了！這裡除了一覽台灣茶的發展史，還能了解各種茶品的製作方式。遊山茶訪以「遊遍名山，訪名茶」為職志，各式茶品分門別類，方便茶友們的選購，更提供茶葉的沖泡方式指南，現場可試泡也有茶席體驗。



「遊山茶訪茶文化館」全台灣第一座以茶道為主題的觀光工廠，風格獨具的黑色斜角建築散發特有的雅致與純粹。



走過長廊玄關轉入，一室的安靜滌淨旅人塵埃，煩雜的心在此放下。



「遊山茶訪」第五代製茶人陳重嘉先生，從傳統的茶葉批發零售商，透過茶葉品級管理制度的建立，實施茶葉逐批農藥殘留檢測，進行轉型並在竹山工業區內成立工廠，為台灣少數擁有 ISO-22000 規範工廠的茶公司。



茶文化館的設立是遊山茶訪新的里程碑，館內提供專業與多國語言的台灣茶文化介紹，透過語言零距離的服務，讓國際的飲茶人士能透過遊山茶訪的服務，完整體驗台灣的人情味與台灣奉茶文化。



透過圖文板的介紹，仔細觀察陳列的茶樣，打開瓶蓋聞聞茶香，一趟識茶、辨茶的學習就此展開。



精美的茶具是館方的珍藏品



茶藝文物展區，透過圖片與早年台灣製茶設備的陳列介紹製茶過程，一台人力揉捻機與炒菁鍋具可親自體驗，寓教於樂充滿趣味性。



遊山茶訪茶文化館不僅是一個展示茶文化的場域，更是一個與家人朋友共享悠閒時光的好去處。



館內提供茶具與熱水，可現場試泡購買的茶葉。



館方提供茶葉的沖泡方式指南，詳細說明傳統茶壺沖泡方法與現代沖泡方法，無論是置茶量、水溫、可沖次數與沖泡時間都有圖示和說明，如果有什麼不明白，也可請教服務人員。



你可知傳統茶壺沖泡，為什麼球型茶品第二泡沖泡時間比第一泡時間短？為什麼不是每一泡都時間拉長？導覽老師表示，因為球型茶葉經過「團揉」後較緊實，在沖第一泡時茶葉尚未完全舒展，需要較長的浸泡時間來讓茶葉展開，第二泡縮短時間是因為茶葉已經打開，若泡太久反而會過於濃重或苦澀。



現場茶席體驗



製茶趣體驗活動 (DIY)：親手製作 Q 茶球，取適量茶梗放入布製的袋子中，用手掌緊握擠壓，讓茶梗變得扎實，一邊扭緊布袋口，並繼續揉捏袋子中的茶梗使之變成球型，即體驗製茶中的「團揉」程序。如何將茶球揉的扎實及美觀端看茶友們的技術與耐心。最後做成的小茶球上蓋上戳章及簽名，變成香氣四溢的最佳紀念品。



遊山茶訪以「遊遍名山，訪名茶」為職志，將茶品的每一個產地，每一個獨特的景致，每一個風土特性與風味都如實記載，並用不同的包裝分門別類為年度珍藏、經典系列、精選系列、遊山系列、名山系列與袋茶包系列，方便茶友們的選購。



袋茶包系列，是忙碌的愛茶上班族或公司行號、家庭接待訪客的最佳幫手，精心挑選的道地台灣茶一個馬克杯，放入茶包，注入熱水，就是一杯回甘好茶。



遊山茶訪 茶文化館

地址 南投縣竹山鎮延平路19號

電話：049 264 3919

免付費服務電話：0800 000 217

營業時間：週一至週日 09：00 至 17：30 (全館免費參觀，除夕、初一休息)

官網：https://yoshantea.fonticket.com/

大眾運輸：台灣好行溪頭線 (南投客運 6883)，台中火車站 (民族路口) 或台中市干城站或台中高鐵站上車，竹山工業區服務站下車後，步行延平路400公尺即可抵達。

歡迎加 LINE@夫子，追蹤 [夫子。旅食趣] 的新文發表

文章標籤