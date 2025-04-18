情侶約會、親子放電都到桃園神社朝聖！一年一度的桃園鯉魚流光祭り今年不僅回歸，還加碼升級，掛滿整片天空的鯉魚旗，再搭上七彩繽紛的水風船裝置藝術，讓人一秒到日本的錯覺，好拍到不行。今年桃園神社也規劃3大活動亮點，讓大家到此穿浴衣逛祭典市集之餘，還能帶限定御朱印、周邊回家收藏。



▲桃園免費日式祭典！桃園神社鯉魚流光祭り回歸，穿浴衣、逛市集等你來。 / 桃園神社 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園神社鯉魚流光祭4/19~8/31期間限定 / 桃園神社 提供、WalkerLand窩客島整理

桃園神社夏日祭典 鯉魚流光祭り

以日本5/5男孩節為靈感，整場祭典佈展融合水風船牆、巨型鯉魚草地裝置與鯉魚海造景，象徵勇敢成長與希望。御祈禱頒布所同步推出限量鯉魚主題小物，包括鯉魚木魚、馬卡龍色土鈴與編織短冊等，件件都蘊含祈福寓意。▲桃園神社鯉魚流光祭推出限量鯉魚主題小物 / 桃園神社 提供、WalkerLand窩客島整理▲桃園神社鯉魚流光祭升級，整場祭典佈展融合水風船牆、巨型鯉魚草地裝置與鯉魚海造景 / 桃園神社 提供、WalkerLand窩客島整理今年更首度推出「限定鯉魚御朱印」，結合節慶元素與傳統風格，成為御朱印迷間引發熱烈討論的夏季收藏亮點。園區內還能享用井上豆花、No worries Café的涼感甜點，再搭配食樸製菓推出的鯉魚造型和菓子，可愛度與消暑度兼具。▲桃園神社鯉魚流光祭首度推出「限定鯉魚御朱印」 / 桃園神社 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​▲桃園神社鯉魚流光祭周邊新品「馬卡龍色土鈴」與「編織短冊」等 / 桃園神社 提供、WalkerLand窩客島整理除了必拍造景與限定商品，活動期間也有豐富的文化體驗登場。5月31日將舉行第二屆「菖蒲打ち大会」，延續日本端午傳統，參與者可手持菖蒲葉拍打地面驅邪祈福；同場加映的「夏越大祓」則邀請民眾穿越象徵淨化的巨型茅之輪，祈求下半年平安順利。想更深入了解日本文化，還可參加5月1日至6月1日舉辦的浮世繪特展《山川與紅顏》，欣賞江戶美學。另有母親節飾品手作課、每月親子體驗與講座，讓大小朋友都能收穫滿滿。▲桃園神社針對端午節推出系列活動 / 桃園神社 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​今年夏天不妨安排一場說走就走的微旅行，從桃園出發，漫步在鯉魚旗飛舞的神社園區中，不只感受到節慶熱鬧氛圍，也能沉浸在日式文化之中。無論是拍照打卡、採購伴手禮、體驗手作課或親子活動，桃園神社「鯉魚流光祭り」都是炎炎夏日裡最有看頭的好選擇。▲桃園神社提供日式浴衣體驗，拍出各種美照 / 桃園神社 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​▲桃園神社現場還有鯉魚造型和菓子 / 桃園神社 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

活動期間：2025年4月19日（六）至8月31日（日）

營業時間：週二至週日（含國定假日）09：00－18：00

地點：桃園市桃園區成功路三段200號



桃園神社 限定活動

菖蒲打ち大会：5月31日登場

浮世繪特展《山川與紅顏》：5月1日至6月1日

母親節手作課報名中，請洽粉專「桃園神社＿昭和拾參」



桃園神社 停車資訊

園區設有專屬停車場，亦可使用榮民總醫院桃園分院停車場。





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