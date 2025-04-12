螢火蟲季節悄悄來臨，南投溪頭即將進入夢幻時刻，每年4月中旬起，溪頭自然教育園區將被點點螢光照亮山林夜色。為迎接這場浪漫又充滿生態教育意義的季節盛事，溪頭福華渡假飯店特別與統一蜜豆奶攜手合作，推出結合親子住宿與生態賞螢導覽的聯名優惠方案，要讓大小朋友都能在自然中體驗難忘的螢火蟲奇遇。



▲溪頭螢火蟲季4月登場！親子入住福華飯店蜜豆人主題房好拍又好住 / 溪頭福華渡假飯店提供、WalkerLand窩客島整理



即日起至2025年6月30日，溪頭福華渡假飯店推出「HOVII熊與蜜豆人 歡樂主題房」限時住房專案，入住指定雙人主題房，每房可免費招待一位八歲以下兒童同住，並享有二大一小自助早餐、溪頭自然教育園區門票，以及多項主題好禮。客房內還精心擺放蜜豆人造型抱枕，增添童趣氛圍，並贈送蜜豆奶飲品與HOVII熊與蜜豆人聯名小禮物，整體住房方案每晚$5,588元起，主打親子同遊也能輕鬆擁有高品質假期。



▲溪頭福華渡假飯店推出「HOVII熊與蜜豆人 歡樂主題房」限時住房專案 / 溪頭福華渡假飯店提供、WalkerLand窩客島整理

不只房內設計充滿驚喜，飯店也在大廳與戶外設置季節限定的拍照打卡點，蜜豆人與HOVII熊化身生態守護大使，邀請旅客留下每一刻的親子回憶。而隨著螢火蟲季正式開跑，飯店每日安排專業生態講師帶領導覽活動，深入介紹溪頭地區常見的螢火蟲種類與棲息習性，並強調「減光、靜音、低干擾」三大賞螢原則，讓旅客在尊重自然的前提下，靜靜欣賞螢光閃爍，感受生態之美。▲而隨著螢火蟲季正式開跑，飯店每日安排專業生態講師帶領導覽活動，深入介紹溪頭地區常見的螢火蟲種類與棲息習性 / 攝影林小六、溪頭福華渡假飯店提供、WalkerLand窩客島整理當螢火蟲進入繁盛期，整片溪頭園區草叢間將出現數不清的微光精靈，夜幕低垂時甚至偶爾會見到牠們飛入房間造訪，為旅人帶來意想不到的自然驚喜。這段期間正是全家共遊的最佳時機，也是孩子們親眼見證自然奇景的黃金機會。▲當螢火蟲進入繁盛期，整片溪頭園區草叢間將出現數不清的微光精靈，夜幕低垂時甚至偶爾會見到牠們飛入房間造訪 / 攝影劉志恆、溪頭福華渡假飯店提供、WalkerLand窩客島整理除了主打親子生態主題房，溪頭福華渡假飯店也積極推廣永續旅遊理念，鼓勵旅客搭乘大眾運輸工具造訪山林，現正同步推出「永續美好慢遊台灣」高鐵聯票住宿專案。入住漢光樓指定客房，平日二人同行，每房每晚$5,599元起，含西式自助早餐與自然教育園區門票，更可享高鐵車票加購78折起的優惠。飯店並加碼提供冷泡高山茶2瓶作為早退房獎勵，提倡節能與綠色旅行。在這個適合放慢腳步的春季，不妨計畫一場說走就走的山林假期，讓孩子走出教室，讓家人暫別日常，在溪頭螢火蟲飛舞的夜晚，一同感受自然的寧靜與驚奇。從賞螢導覽到主題住宿，從永續出行到茶香療癒，溪頭福華渡假飯店用滿滿巧思，邀請每位旅人親身參與這場結合自然教育與生活美學的季節限定旅程。▲在這個適合放慢腳步的春季，不妨計畫一場說走就走的山林假期，讓孩子走出教室，讓家人暫別日常，在溪頭螢火蟲飛舞的夜晚 / 攝影葉永廉、溪頭福華渡假飯店提供、WalkerLand窩客島整理

溪頭福華渡假飯店 × 統一蜜豆奶 聯名賞螢住房專案

活動期間：即日起至2025年6月30日

房型名稱：HOVII熊與蜜豆人 歡樂主題房

房價內容：每房NT$5,588元起

房型優惠內容：

1、指定主題雙人房入住一晚

2、免費招待一位8歲以下兒童入住

3、含二大一小自助早餐

4、含溪頭自然教育園區門票

5、房內擺設蜜豆人造型抱枕

6、贈送蜜豆奶飲品一瓶

7、贈送HOVII熊與蜜豆人聯名小禮物



打卡設施亮點：

1、飯店大廳設有蜜豆人＆HOVII熊拍照點

2、飯店戶外區設有螢火蟲季限定佈置



生態賞螢導覽活動：

1、每晚安排專業講師導覽

2、介紹螢火蟲種類、生態習性

3、宣導賞螢三原則「減光、靜音、低干擾」

4、可觀察螢火蟲於草叢飛舞，甚至偶爾飛入客房



溪頭福華 × 高鐵聯票 永續慢遊住房專案

專案名稱：永續美好慢遊台灣

活動內容：

1、入住漢光樓雙人房一晚，NT$5,599元起（平日價）

2、含二人西式自助早餐

3、含溪頭自然教育園區門票

4、高鐵車票可享加購優惠78折起

5、鼓勵提早退房1小時，加碼贈送：

6、小農友善種植高山冷泡茶2瓶

四月就是要帶著小朋友一起去看螢火蟲，認識台灣的美