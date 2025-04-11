超夢幻螢火蟲季來了！隨著春天悄然降臨，螢火蟲也陸續現身，成為許多遊客心中最動人的自然奇觀。今年春天，嘉義的龍美步道再次成為賞螢愛好者的熱門景點，這條全長874公尺的馬蹄形環狀步道，穿梭於靜謐杉木林間，鋪設天然花崗岩石板與木棧道，親民又好走，是親子同遊、賞螢放鬆的絕佳選擇。白天踏青、晚上賞螢，還能順遊周邊部落，體驗文化與品嚐風味餐，一趟行程輕鬆豐富，讓人流連忘返。



延伸閱讀：2025宜蘭必玩TOP5景點！張美阿嬤升級版、秒飛濟州島質感咖啡廳 打卡點一次收藏。



▲今年春天，嘉義龍美步道再次成為賞螢愛好者的熱門景點/慢遊嘉義提供、WalkerLand窩客島整理



龍美步道位於公興森態園區內，這裡環境優美，步道簡單平坦，是最適合一家大小一起享受的賞螢路線。賞螢的最佳時機通常是4月到5月，這段期間正是螢火蟲的繁殖期，量豐富且最為壯觀。值得注意的是，螢火蟲的數量會受到天氣影響，因此遊客在出發前可先致電確認情況，確保能夠獲得最佳的賞螢體驗。



▲山之美風味館與游芭絲鄒宴餐廳提供地道的原住民風味料理/慢遊嘉義提供、WalkerLand窩客島整理

除了賞螢，遊客還可以順道探訪附近的達娜伊谷自然生態公園，體驗阿里山鄒族的家屋文化，參加歌舞表演及原住民DIY活動，感受當地的傳統魅力。遊客可在這裡欣賞清澈溪流中悠遊的鯝魚，並站在壯麗的達娜伊谷吊橋上，俯瞰山谷的壯闊景色，讓心靈得到極大的洗滌。此外，達娜伊谷地區的部落風味餐廳也不容錯過，山之美風味館與游芭絲鄒宴餐廳提供地道的原住民風味料理，讓遊客在享受美景的同時，也能大快朵頤。▲山之美風味館與游芭絲鄒宴餐廳提供地道的原住民風味料理/慢遊嘉義提供、WalkerLand窩客島整理若計劃來這裡一日遊，不妨在活動前先預約DIY課程，來一場屬於自己的部落文化之旅。遊覽過後，可以在當地購買一些特色伴手禮，比如頗受歡迎的Piepiya阿里山老麵包，作為紀念。無論是賞螢、了解原住民文化，還是品嚐美食，這次的淺山賞螢一日遊，必定會體驗到最純粹的自然與文化之美。▲山之美風味館與游芭絲鄒宴餐廳採用新鮮蔬菜製作風味料理/慢遊嘉義提供、WalkerLand窩客島整理

賞螢小叮嚀

1、務必帶用紅色玻璃紙包的手電筒，不拿手電筒照射螢火蟲

2、不喧嘩、不捉螢火蟲、不用閃光燈照相

3、如遇不懂賞螢守則的人，請主動溫柔提醒

4、穿著長袖長褲，避免蚊蟲叮咬

5、前往賞螢點須走階梯步道，請注意安全

公興森態園區

賞螢日期：4/5-5/11

開放時間：09:00-20:30

電話：05-2586022

備註：入園50元清潔費，可全額抵扣

地址：嘉義縣番路鄉公興村中寮5之20號

游芭絲鄒宴餐廳

Line線上訂位：2週內預定

Line ID：@yupasu

營業時間：週一至日（週三公休）

地址：嘉義縣阿里山鄉山美村山美1之8號

山之美風味館

電話：05-2586730

營業時間：10:00-15:00

地址：嘉義縣阿里山鄉山美村106號

嘉義賞螢祕境美到爆！還有在地美食與人氣打卡點等你順遊