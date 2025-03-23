《 #松築和洋私廚》2025新菜單來了！這次有什麼必吃亮點？

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走造咖式的愛店，不管是尾牙聚餐合菜、親友慶生套餐，或是有時就想好好吃頓精彩的，這裡總是讓人安心又期待。每次來，都覺得能坐在這裡慢慢品嚐精緻料理，真的是件幸福的事。這次他們推出 2025全新套餐菜單，果然又讓人忍不住想再訪！

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澳洲PS沙朗牛素燒 —— 經過炭火慢烤，封存濃郁肉汁，咬下去柔嫩又帶點炙燒香氣，根本牛排界的夢幻逸品！

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和牛漢堡排 —— 外層微微焦香，一切開，滿滿肉汁瞬間流出，搭配特製醬汁，口感濃郁到像在吃一顆超奢華的牛肉布丁！

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海老蝦素燒 —— 大蝦炙燒後帶點微脆口感，裡面還藏著濃郁起司，一口咬下，鹹香濃郁在嘴裡炸開，太邪惡了！

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圓白鯧甘露蒸 —— 魚肉細嫩到用筷子一夾就骨肉分離，溫潤的醬汁包裹著鮮甜魚肉，每一口都是細緻的享受。

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法式香草豚戰斧 —— 這麼大一支戰斧豬排，外層炙烤得焦香迷人，裡面卻還多汁軟嫩，搭配香草醬汁，帶點歐洲鄉村感，吃起來就是高級！

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重點是！這次還有超狂優惠：

加價 99 元，主餐升級北海道松葉蟹鍋！ 湯頭濃郁，蟹肉甜嫩，完全是海鮮控的天堂！

當月壽星送海鮮聖代 + 下次用餐5折券！ 生日就該大吃一頓！

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這次的新套餐菜色，有沒有哪道讓你光聽就想衝一波？還是跟我一樣，每一道都想試試看？快來留言討論！

詳細介紹看這裡

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