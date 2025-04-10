最近小叮噹的記憶力明顯退化，好幾次回家後忘記隨手鎖門，一進超商就忘記剛才說要繳費的事，還忘記消失的一百元其實是稍早被他花掉了！呃，他真的需要多吃咖哩提升記憶力唉！於是狡兔藉由這個冠冕堂皇的好理由，又揪小叮噹前往嘉義探店吃美食啦！

我們將車子停放在「阿里山森林鐵路車庫園區」的外圍，大概走了十分鐘到目的地，很意外路邊免收停車費！放眼望去，整排車子都沒被夾繳費單耶！

附帶一提，每次來嘉義經過這路段時，總是要讚嘆一下這些狀似蘑菇的可愛路樹！

那天取車前，我們順道去裡面參觀，免門票景點當然不能錯過！

該店家整理出附近的收費停車場，走路兩三分鐘即可抵達！

「初和風精緻咖哩」位於嘉義市東區長榮街，鄰近嘉義火車站，我們餐後還走去逛了秀泰生活嘉義店，真是吃得非常滿足、買得相當爽快的一天！

營業時間是午餐11:00至14:00、晚餐17:00至20:00，固定每週一公休。

獨特的日式老屋，木造結構佈滿歲月的痕跡，屋齡已達八十多歲囉！活生生的古蹟無誤！

內用規定禁菸、禁帶外食或飲料，餐點可外帶，該店也有跟Uber Eats外送平台互相配合。

暖色調的用餐區，入內必須脫鞋，店家備有拖鞋可換穿。

小叮噹假日不愛穿襪，習慣穿懶人鞋！基於用餐禮儀，這天出發前，我多次叮嚀他記得穿襪子，幸好他有乖乖聽話，哈！

情境甚好，這裡不僅適合小團體聚餐，也是情侶約會的理想去處！

稍晚來了一批顧客，其中一個小朋友驚呼「這地方太棒了吧！」後來小朋友開始興奮的在木質地板上跑跳，帥哥老闆立刻上前勸說，語氣平和，表示老屋承受不住這樣的對待。

突發事件讓我看在眼裡感觸良多，開店做生意真的很需要高EQ耶！順便溫馨提醒一下，若有活潑的小朋友隨行，務必先做好行前教育。

茶桶裡頭裝的是無糖麥茶，入座後店家會遞給每人一杯，之後若喝不夠可自行取用。

唯美的流沙畫燈飾，忍不住要多看它幾眼。

據悉，這間店在嘉義當地已有17年歷史，咖哩醬的秘方傳承自一位日本老師傅！

這些年來，眾多報紙媒體蒞臨採訪該店，包括蘋果日報、旅行應援團、食尚玩家，多位藝人以及前總統蔡英文都曾經是座上賓！老店聲名遠播！

年輕的老闆夫妻待客親切，令我驚訝的是兒子小老闆也在店裡幫忙！顧客一上門，很有禮貌的小老闆立即詢問：「您好，請問幾位？」他迅速備好兒童椅，帶位、點餐、送餐也都駕輕就熟。

我們來得早，恰好老闆剛去市場取回預訂的一大塊豬里肌肉！

只見老闆身手俐落，按照個人節奏，分切出厚厚的肉片。

然而老闆並不是隨便切切，每一片豬肉都必須秤重，若沒達標就不會使用！自有一套SOP流程！

眼前優雅的水杯，讓我們這頓午餐一揭開序幕就頗有儀式感。

免費的無糖麥茶很到位！好喝不淡薄！店家誠意十足！

菜單封面竟然是手繪店景圖，意趣橫生。

◎ 初和風精緻咖哩之菜單：

https://photos.app.goo.gl/AJYVqtjVxW7vyhpi9

除了原味咖哩，另供應泰式南洋紅咖哩！這兩款的辣度皆可任選不辣、小辣、中辣、大辣，老闆建議嗜辣的人要選中辣以上才會比較有感。

炸物單品推出三種優惠組合方案：大雙拼、小雙拼、都想吃。

<手做香橙冰紅茶>

這杯獨家特調飲品必點！很大一杯！糖度固定可調整冰塊，喝起來酸甜有勁，橙汁風味較突出，冰涼又爽口。

<胡麻有機冷豆腐>

之前看網路照片以為是小塊豆腐，見到本尊才知道這麼大塊！那個容器算是碗公等級了吧！？

採用非基改豆腐，質地軟潤，上面還加了海苔絲、生菜絲以及貌似油條碎的配料，捎來不同層次的錯落脆口感！胡麻醬汁香氣四溢，調味鹹中帶甜。

另外單點的炸物選擇「都想吃」方案，120元、55元的品項分別擇一。

<起司可樂餅>

通常可樂餅是炸好直接整顆上桌，感謝貼心的老闆幫我們切開，方便分食！綿密的薯泥與濃郁的起司被包覆在酥脆麵衣下，美味度無以復加！

<新鮮炸蝦>

炸蝦也是熱銷品項！一份有三尾，這麵衣狀態禁得起時間的考驗，放涼依然脆。

老闆特別提醒說炸蝦有帶著蝦頭一起油炸，所以吃的時候要當心！

由於留存蝦頭，帶殼更添口感，咬下去蝦膏跟著噴發！蝦肉鮮甜彈牙！

<雞肉咖哩飯>

以套餐形式呈現，自選咖哩醬汁口味、肉品、飯或麵，皆附上小菜、味噌湯。

甜脆討喜的和風涼拌牛蒡絲，越吃越涮嘴。

味噌湯雖然是配角，老闆也沒有敷衍了事，表現可圈可點。

內含豆腐、海帶芽，湯汁入喉細緻順口不會感覺沙沙的，而且它有我這個標準台南人所偏好的甜味！讚啦！

如果不想吃炸物，不妨考慮雞肉咖哩或牛肉咖哩，可加購溏心蛋、起司、時蔬等配料，主餐另備有素食選項。

嚴選新鮮台灣雞腿肉，大塊且無骨！白飯煮得軟硬適中，咖哩醬汁夾帶馬鈴薯和紅蘿蔔，小辣的辣度輕微，質地濃厚帶甘味、有韻致，高分過關！

<泰式豬排咖哩麵>

另一份選擇泰式咖哩，這款醬汁似乎是限量供應，聽聞晚來的顧客已沒得點。

手做黃金泡菜的辣度稍高，是我當天吃到的最辣食物！鮮脆甜辣超爽快！

若點選泰式南洋紅咖哩套餐，醬汁是獨立分裝。

椰奶的香氣撲鼻，撈得到馬鈴薯和紅蘿蔔，並附帶青花菜。

選搭富有嚼勁的讚岐烏龍麵，份量頗多。

同樣指定做小辣，泰式南洋紅咖哩的辣度、鹹度會比原味咖哩再高一點！醬汁融合椰奶，醇濃而滑順。

人氣炸豬排好大塊呀！店家近期新推出炸雞腿排，每日限量供應。

豬排身穿耀眼的黃金甲，具有一定的厚度。

先品嚐原味豬排，外皮咬下去卡滋卡滋，肉質鮮美不柴！再進一步沾取咖哩醬汁，又是另一番享受！

「初和風精緻咖哩」的環境雅致，獨門特調的咖哩醬汁很夠味，端出來的炸物皆屬上乘之作！老闆一家待人客氣、和善，到嘉義旅遊來這邊覓食，必定能留下一段鮮明又美好的回憶。

**個人體驗文，僅供參考**

↓ 初 和風精緻咖哩 ↓

臉書：https://www.facebook.com/p/100064050065238

地址：嘉義市東區長榮街194號

電話：05-275-6096

營業時間：11:00~14:00 / 17：00~20:00

公休日：週一