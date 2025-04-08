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搭高鐵 玩城鄉 嘉義日式舊監更生島1日輕鬆遊

行程內容

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。我是

搭乘高鐵

從台北

出發，到達高鐵

嘉義

嘉義

站，坐高鐵返程台北，結束有趣又有意義的一日遊。

【高鐵假期 限時優惠】活動 於高鐵假期官網「特約用戶專區」，選擇任一產品下單 即享每單每人200元折扣，一人折200元、兩人折400元，折抵無上限，使用期限至2024年12月02日止 特約用戶代碼 ：20241011 特約用戶辨識碼：tholiday ※ 提醒優惠碼雖為每人折抵，但花魁車行程需二人以上成行。

行程加贈

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嘉義舊監獄歷史

嘉義舊監獄介紹

嘉義舊監獄導覽

特製的橘色入監服，先在戶外涼亭了解一下整個導覽的過程，簡單介紹一下嘉義舊監獄的歷史與現在，如果人多的話還會配置導覽機，不用擔心聽不到導覽員說話。

嘉義舊監獄 周邊景點順遊

檜意森活村

新台灣餅舖

嘉義舊監獄一日遊 好不好玩

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