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搭高鐵 玩城鄉 嘉義日式舊監更生島1日輕鬆遊
行程內容會選擇這個行程是因為其實嘉義是我很少造訪的地方，之前會去是因為林聰明沙鍋魚頭，後來看了一下行程內容，發現嘉義舊監獄一日遊是個滿有趣的體驗行程。我是搭乘高鐵從台北出發，到達高鐵嘉義站後再轉乘BRT，先搭公車到檜意森活村走走逛逛，接著下午正式開始嘉義舊監獄的行程，有舊監更生島人員的導覽，整個參觀導覽時間約兩小時。 最後到新台灣餅舖領取伴手禮日式羊羹，時間充裕的話可以順道逛一下旁邊的文化路觀光夜市，然後搭乘BRT回到高鐵嘉義站，坐高鐵返程台北，結束有趣又有意義的一日遊。 以這次的行程來說，若平日出發，台北到嘉義來回高鐵票價2人是$2,160，但使用高鐵假期下訂行程+來回車票2人同行$2,720，相當於只要高鐵來回車票再加少許金額就可以體驗有趣的行程，不開車的輕鬆旅遊方式，使用高鐵假期一站包辦，真的很方便。
【高鐵假期 限時優惠】活動 於高鐵假期官網「特約用戶專區」，選擇任一產品下單 即享每單每人200元折扣，一人折200元、兩人折400元，折抵無上限，使用期限至2024年12月02日止 特約用戶代碼 ：20241011 特約用戶辨識碼：tholiday ※ 提醒優惠碼雖為每人折抵，但花魁車行程需二人以上成行。
行程加贈如果是一般人是可以免費參觀嘉義舊監獄，但【搭高鐵．玩城鄉】嘉義日式舊監更生島1日輕鬆遊提供了更特別的內容，像是可以穿著特製的橘色入監服，這是一般人沒辦法體驗的，所以當天就有一般遊客看到我穿橘色入監服跑來問我，為什麼我有這個衣服可以穿，頓時就有種尊榮感產生。另外因為剛好天氣炎熱，這個行程還特別加贈了入浴涼感巾，讓你可以在參觀導覽的同時擦汗，日常運動也可以使用超棒的。 最後還給你伴手禮帶回家，提供的是嘉義有名的新台灣餅舖家的招牌日式羊羹，一整天下來讓你玩到嘉義，更進一步認識嘉義，還有超特別的舊監獄參觀導覽體驗，真心覺得非常划算，適合帶小朋友來寓教於樂。
嘉義舊監獄歷史嘉義舊監獄創建於日據時期大正八年（1919），大正十一年(1922)竣工啟用，當時稱為臺南監獄嘉義支監，大正十三年（1924）改稱為臺南刑務所嘉義支所，民國三十四年臺灣光復，稱為第三監獄第一分監，民國三十六年改稱為臺灣嘉義監獄，民國八十三年三月嘉義監獄搬遷至鹿草鄉新設建築，原地之舊監改設為嘉義監獄嘉義分監，此後逐漸減少收容受刑人的數量，直至目前為止完全沒有受刑人收容於此。嘉義舊監獄歷經臺灣近代長時間的獄政發展與改革歷史，可說是碩果僅存而最具價值的歷史證據。 (以上資料擷取於嘉義舊監獄官網)
嘉義舊監獄介紹嘉義舊監獄是日本人設計，營建的主要人力來自於受刑人，風格是日式木造建築，混合磚瓦跟水泥。嘉義舊監獄是全國唯一以「監獄建築、法治矯正教育」為主題之博物館，也是一處歷史悠久之古蹟建築群。從外面看起來就是一座簡單白色圍牆加上鐵環纏繞的監獄，實際上走進去才發現別有洞天，裡面非常大，有男監跟女監之分，每一處建築都有其巧妙與功能，透過專門的人員導覽介紹，瞭解背後的故事和歷史非常有趣。
嘉義舊監獄導覽穿上特製的橘色入監服，先在戶外涼亭了解一下整個導覽的過程，簡單介紹一下嘉義舊監獄的歷史與現在，如果人多的話還會配置導覽機，不用擔心聽不到導覽員說話。 因為報名的是【搭高鐵．玩城鄉】嘉義日式舊監更生島1日輕鬆遊，所以有特別贈送「郎當入浴涼感巾」，光聽名字就覺得超有趣，無論是橘色入監服、導覽機還是涼感巾，都是這個活動才有的，真心推薦想要來場與眾不同的城鄉導覽體驗，一定要報名參加。 整個導覽過程約兩個小時，期間導覽人員都會用互動式的方式做比較生動的解說，不會只有他一個人從頭講到尾，而是用問答的方式讓整個導覽過程更生動有趣，遊客們也更能從互動問答中了解到舊監獄的更多相關歷史與細節。 例如一進門導覽員就問說：「我們看不看的出來門跟門框有什麼不同之處」？答案是門框是新的、門是舊的。原因是門的木材本身是阿里山的檜木，年齡將近有四百年，而且非常厚實又很高，具有歷史意義與保存價值，所以就將其保留了下來，因此形成門比門框還要高的情況；這如果沒有導覽人員的特別解說，我們可能一晃眼就過了，根本不會去注意到這樣的細節與典故。 因為沒有固定的參觀路線，所以想逛哪就逛哪，像我們第一站就來到典獄長室，挑高的空間還有明亮通風的設計，都是蘊含小巧思在裡面的。木造窗戶想拉高到哪裡停止都可以，原來是兩邊有小機關，以前就想得出來這樣的設計真的很厲害。 監獄的控制中心是中央台，這裡有監視器的功能，中央台周圍連接著三條放射狀的男監舍，分別命名為智、仁、勇三舍，管理人員可以一次看到三條監舍的情況。 中央台的內部設有一個神龕，過去曾在日治時期供奉著天照大神。 除此之外長廊的燈也是從日治時期就留下來的 大家最想參觀的應該就是關犯人的牢房吧，小小的一間牢房大約住6-8人甚至會到10人，幾乎沒有遮蔽物，只有一個洗手台跟馬桶。 每一間牢房的天花板上都設有空中巡邏道，又稱「貓道」，採用木結構及閣樓式的天窗設計，供監獄人員在上方監視受刑人在下面生活的情況。 這裡也是最熱門的拍照打卡景點之一，畢竟很難有機會參觀到真正的監獄，看到監獄的生活和設備，才會知道自己的生活有多麼自由與富足。 中央台有一個監獄模型圖，感覺上監獄的配置跟學校很像，有運動場有活動中心，都有再教育的功能。而且從模型圖看的出來嘉義舊監獄是沒有刑場的，表示關押在這裡的犯人情節都是較輕的。 女監又稱做婦育館，3歲以下的小孩是可以帶進監獄的，以前有七成的婦女都是因為票據法而代夫入獄，後來也因此而廢除了票據法。女監有一個戶外的浴池跟室內的浴池，感覺在隱私上還是比較沒有自由的，不分男女都是如此。而女監裡設有一個專門的育嬰室，用於照顧小孩。 因為嘉義舊監獄是台灣唯一開放參觀的監獄，所以很多電視劇的監獄畫面都是在這裡拍攝，其中接見室就是很熱門的一個拍照打卡景點。鐵花窗的元素我好喜歡，跟朋友來就可以像探監一樣一人一邊，拿起話筒對話，很有畫面感。 戶外水池造景也是受刑人的傑作，另外還有各式工廠，配合嘉義所需，受刑人們紛紛發揮其手藝，製作別出心裁的木工作品。 圍牆外是宿舍區，有超多巷子彎來彎去像迷宮一樣，表現良好受刑人可以獲得在外工作的機會，用鐵鍊鍊著走路，因為工作時間很準時，又被稱作聲音鐘。 嘉義的林業很發達，所以有非常多木屋，在這裡也有擺放許多木做作品。
嘉義舊監獄 周邊景點順遊
檜意森活村檜意森活村是全台最大日式建築群，也是全國第一個森林文創，是個非常適合情侶約會或親子出遊的嘉義景點推薦。檜意森活村除了拍照外還很好逛，能租借和服在日式建築園區裡拍照，體驗一秒飛日本的感覺，結束之後還可以到對面的沉睡森林主題公園及北門驛一起安排拍照。
新台灣餅舖【搭高鐵．玩城鄉】嘉義日式舊監更生島1日輕鬆遊有贈送伴手禮，所以下午參觀完嘉義舊監獄後，可以到新台灣餅舖領取伴手禮，是店內的招牌”日式羊羹”，總共有四種口味可以選擇，吃起來沒有日本羊羹那麼甜膩，非常適合買來送人，禮盒包裝簡約大方。晚餐可以選擇北門沙鍋魚頭或是嘉義夜市的林聰明沙鍋魚頭。
嘉義舊監獄一日遊 好不好玩以往參加高鐵假期都是坐高鐵住飯店的行程，這次報名的是【搭高鐵．玩城鄉】嘉義日式舊監更生島1日輕鬆遊，能夠更深入的體驗城鄉導覽活動，另外還有與眾不同的橘色入監服、導覽機跟特製涼感巾，最後還有伴手禮可以拿，整趟行程無論是知識上還是心靈上都讓你收穫滿滿。 重點是有別於自己單純去參觀，許多內容都是經過專人導覽解說後才讓你更進一步認識到以往不曾想像過的嘉義舊監獄，一整天下來其實時間上都可以滿自由的自己去調配安排，穿插幾個順遊的景點跟美食，來一趟不同於以往的嘉義城鄉之旅。 推薦出遊可以選擇高鐵假期，一站包辦高鐵+行程，另外也還有高鐵+租車、高鐵+票券、高鐵+飯店住宿等豐富行程可以選擇，搭配的專案也都很超值！相比單獨訂票、訂房、租車便宜也可以節省時間，現在有限時優惠活動，快點用起來吧！
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