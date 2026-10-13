7-ELEVEN秋季震撼新品！龜記爆款紅柚茶王全台開賣咬得到果粒，香菜花生捲麻糬衝擊味蕾登場

7-ELEVEN秋季新品強勢登場，龜記紅柚茶王與香菜花生捲麻糬雙雙亮相。資深編輯 李維唐 表示，此次龜記將門市招牌紅柚果茶結合三十三茶王與真實果粒，搭配香菜與花生經典組合的Q彈麻糬，成功將手搖飲質感與台味創意帶入超商日常。

7-ELEVEN秋季新品這次真的很有話題！手搖飲控熟悉的龜記紅柚風味，現在走進超商就能輕鬆喝到，全新「紅柚茶王」以台產三十三茶王搭配紅柚果汁、真實葡萄柚果粒，喝得到茶香與酸甜果肉，上市優惠單瓶45元、2瓶80元。另一款更讓香菜控眼睛一亮的「香菜花生捲麻糬」，直接把台灣經典香菜花生捲變成軟Q麻糬，裡面還包著濃郁花生醬，10月14日起全台開賣，推出2件79折優惠。從清爽果茶到充滿台味的創意甜點，這波新品光看口味就讓人想揪朋友一起嚐鮮。

▲瓶裝設計方便隨手帶著走，茶韻清香不甜膩，帶有顆粒嚼感，是搭配午餐解膩或午後提神的最強果茶首選。圖／SUNFRIEND MOUTH提供；窩客島整理 ▲復古風包裝配上香濃花生粉，熟悉的夜市花生捲冰淇淋口味竟然變身成便利商店甜點，讓人忍不住想一次買兩包。圖／SUNFRIEND MOUTH提供；窩客島整理

龜記紅柚茶王進駐7-ELEVEN，人氣紅柚風味變成隨手可喝的瓶裝果茶

喜歡龜記紅柚系列的人，這次可以把熟悉的果茶風味帶進日常生活了。7-ELEVEN推出的「紅柚茶王」，延伸龜記門市人氣「紅柚翡翠」風味，把原本讓人喜歡的紅柚酸甜滋味，結合更有層次的烏龍茶香，打造出一款喝得到真實果粒的瓶裝茶飲。無論是上班途中想買杯清爽飲料，還是下午工作到一半想換換口味，不用特別繞去手搖飲店，走進超商就能找到這款紅柚果茶。

這款新品的特色不只是紅柚果香，連茶底也相當講究。選用台灣生產的「三十三茶王」，透過三烘三焙工法，帶出熟成烏龍茶特有的清香與醇厚回甘，再加入紅柚果汁，讓果香與茶韻相互襯托。入口先感受到紅柚的清爽酸甜，接著是烏龍茶香逐漸浮現，喝完還能感受到茶底的回甘層次，讓原本熟悉的紅柚茶多了不同的風味表現。

▲倒出亮橙色的清透茶湯，看得見滿滿飽滿的葡萄柚果粒，每一口都能喝到熟成烏龍與鮮甜果香的完美融合。圖／SUNFRIEND MOUTH提供；窩客島整理



紅柚茶王喝得到真實葡萄柚果粒，酸甜果香搭配烏龍茶回甘

對喜歡有料飲料的人來說，「紅柚茶王」還有一個不能錯過的重點，就是裡面真的加入葡萄柚果粒。不同於只有果汁風味的茶飲，這款新品把真實葡萄柚果肉融入茶湯，喝的時候除了清爽的紅柚香氣，還能嚐到果粒帶來的咀嚼口感，讓每一口多了果肉與茶湯交織的層次。

為了保留水果原有的鮮明滋味，產品也運用HPP冷高壓技術，讓葡萄柚果粒保有水果風味。搭配經過三烘三焙的烏龍茶底，酸甜果香與茶韻相互平衡，不會只有單一的水果味道。對平常喜歡水果茶、又希望喝得到茶香的人來說，這款紅柚茶王提供了不同於一般純茶或果汁飲料的選擇。價格方面，「紅柚茶王」原價每瓶50元，9月30日至10月27日推出上市嚐鮮優惠，單瓶45元，2瓶只要80元，換算每瓶40元。想和同事一起買下午茶，或是一次帶2瓶回家慢慢喝，都能趁活動期間入手。

▲嚴選三十三茶王作為底蘊，搭配鮮切紅柚與葡萄柚果粒，冷高壓技術鎖住原汁新鮮度，走進超商就能隨時暢飲。圖／SUNFRIEND MOUTH提供；窩客島整理

7-ELEVEN香菜花生捲麻糬登場，台灣經典香菜花生捲變身創意甜點

如果說紅柚茶王是手搖飲控的新選擇，那麼另一款「香菜花生捲麻糬」，就是專門讓香菜控和喜歡挑戰特殊口味的人眼睛一亮。台灣人熟悉的香菜花生捲，原本就是香菜清香與花生濃郁香氣的經典組合，這次7-ELEVEN直接把這兩種味道變成麻糬，讓傳統台味多了軟糯Q彈的口感，光是聽到品名就很容易引起討論。

這款麻糬最特別的地方，在於香菜風味不是單純搭配在外面，而是直接融入麻糬外皮。帶有香菜獨特清香的Q彈外皮，包裹著香濃滑順的花生醬內餡，咬下去先感受到麻糬軟糯的口感，接著是花生醬的濃厚香氣，再與香菜清香交織。熟悉的香菜與花生組合，因為換成麻糬形式，讓整體口感與傳統香菜花生捲有了不同變化。

▲超有質感的包裝設計，一拿在手上就話題性十足，裡頭裝著滿滿台味驚喜，香菜控絕對要買來嚐鮮。圖／SUNFRIEND MOUTH提供；窩客島整理



香菜花生捲麻糬一包4顆，全素可食、2件79折還有聯名卡優惠

對香菜愛好者而言，這款麻糬把熟悉的香菜花生風味做成甜點，確實很值得列入嚐鮮清單。尤其香菜本身就是相當有個性的食材，有人特別喜歡它的清香，也有人對這股味道敬而遠之。現在香菜不只可以搭配鹹食，還能與花生醬一起包進麻糬裡，從口味到吃法都充滿討論空間。

「香菜花生捲麻糬」每包共有4小顆，採用全素可食配方，適合想嘗試新口味的消費者。小顆設計也方便與朋友一起分享，不論是香菜控想親自試試，或是想看看平常不吃香菜的朋友能不能接受，都能把這款麻糬當成聚會時的趣味點心。這款新品將於10月14日起在全台7-ELEVEN門市上市，原價每包49元，10月14日至10月27日推出2件79折優惠。持uniopen聯名卡購買，還能享有3件75折優惠。想試試香菜與花生醬搭配麻糬究竟是什麼滋味，可以趁上市期間找朋友一起嚐鮮。

▲軟糯Q彈的麻糬外皮撒滿香菜與花生粉，咬下一口就能感受滿滿草本清香，口感層次超豐富。圖／SUNFRIEND MOUTH提供；窩客島整理

7-ELEVEN秋季新品優惠整理，紅柚茶王2瓶80元、香菜麻糬2件79折

這次7-ELEVEN推出的兩款新品，分別抓住手搖飲愛好者與創意甜點控的喜好。「紅柚茶王」主打三十三茶王的烏龍茶韻、紅柚果汁與真實葡萄柚果粒，適合想喝清爽果茶、又喜歡咀嚼果肉的人。「香菜花生捲麻糬」則把台灣經典香菜花生組合重新變成Q彈甜點，從外皮到內餡都有鮮明特色。

兩款新品的優惠時間略有不同，紅柚茶王優惠至10月27日，香菜花生捲麻糬則從10月14日開始販售，同樣優惠至10月27日。想一次帶走果茶與甜點的人，可以留意各自的上市日期與優惠條件，趁這段時間到7-ELEVEN尋找秋季新口味。

▲絲滑濃郁的花生醬從軟糯外皮中緩緩流出，搭配香菜清香，完美再現正宗台灣傳統小吃的靈魂美味。圖／SUNFRIEND MOUTH提供；窩客島整理







龜記「紅柚茶王」

商品亮點：嚴選台產「三十三茶王」烏龍茶底（經三烘三焙工法），融合鮮甜紅柚果汁與真實葡萄柚果粒，採 HPP 冷高壓技術保留水果鮮味。

原價：50 元 / 件

優惠內容：單件嚐鮮價 45 元、兩件 80 元

活動期間：2026 年 9 月 30 日（三）至 2026 年 10 月 27 日（二）

販售通路：全台 7-ELEVEN 門市

香菜花生捲麻糬

商品亮點：台味創意點心（全素可食），外層為帶有香菜清香的 Q 彈麻糬皮，內餡包裹濃郁滑順花生醬，一包 4 小顆入。

原價：49 元 / 件

上市日期：2026 年 10 月 14 日（三）

優惠內容：

限時優惠：兩件 79 折

支付加碼：持 uniopen 聯名卡享三件 75 折

活動期間：2026 年 10 月 14 日（三）至 2026 年 10 月 27 日（二）

販售通路：全台 7-ELEVEN 門市

還想挖掘更多本月便利商店隱藏版的省錢美食攻略嗎？

推薦閱讀：星巴克0元升級去冰補奶！隱藏優惠現折20元先看，12款小熊維尼聯名這天提前搶

推薦閱讀：必勝客萬聖節搞怪無極限！香辣麻奶火山漢堡排比薩暗黑降臨，芋霸不能火山比薩爆漿開賣單點優惠249元起

推薦閱讀：神旺普諾萬聖節萌鬼麵包49元起！吸血鬼蚵寶長出小尖牙超吸睛，4週年慶再祭9折與滿額送50元優惠