必勝客萬聖節搞怪無極限！香辣麻奶火山漢堡排比薩暗黑降臨，芋霸不能火山比薩爆漿開賣單點優惠249元起

必勝客萬聖節推出香辣麻奶火山濃起司漢堡排比薩與芋霸不能火山比薩，震撼視覺與鹹甜風味兼具。資深編輯李維唐表示：必勝客將火山造型與暗黑蛛網融入餅皮，搭配麻奶熔岩與爆漿芋泥，視覺與口感兼備，無疑是今年萬聖派對的打卡主角。

必勝客萬聖節新品這次真的有夠搞怪！暗黑蜘蛛網直接爬上比薩，中央還藏著火紅色的香辣麻奶火山，搭配厚實漢堡排、燻雞絲與培根，光看造型就充滿萬聖節氣氛。芋頭控也有驚喜，必勝客首度推出萬聖節限定甜比薩「芋霸不能火山比薩」，把台灣在地芋頭變成粉紫色魔法陣，濃芋流心結合椰漿與起司，還能吃到鬆軟芋頭塊。10月13日至11月2日限時開賣，濃起司漢堡排比薩特價429元，芋霸不能火山比薩嚐鮮價249元，想揪朋友吃萬聖節大餐，這次連甜點都能用比薩搞定。

▲火紅色的麻奶火山在餅皮中央滾沸噴發，搭配淋上暗黑煙燻起司醬的蛛網紋路，圍繞著汁多肉厚的漢堡排與滿滿肉料，拿一片沾著麻奶熔岩一口咬下，香麻奶香直接在嘴裡爆開，絕對是今年萬聖派對上最吸睛的打卡焦點。 圖／必勝客提供；窩客島整理



暗黑蜘蛛網爬上比薩！必勝客香辣麻奶火山搭配厚實漢堡排

萬聖節比薩竟然長出暗黑蜘蛛網！必勝客這次推出的「香辣麻奶火山濃起司漢堡排比薩」，直接把萬聖節的搞怪元素搬上餐桌。金黃色的比薩中央是一座鮮紅色麻奶火山，煙燻起司醬在餅皮上交織出黑色蜘蛛網，周圍鋪上厚實漢堡排、燻雞絲與培根，從中央火山到外圈肉料，每個細節都充滿萬聖節的神祕感，光是擺上餐桌就很有派對氣氛。

這款比薩的美味關鍵就在中央的麻奶火山，香麻滋味交織濃郁奶香，搭配煙燻起司醬與豐富肉料，讓原本就很有存在感的漢堡排多了不同風味。喜歡重口味的人，可以將比薩沾取中央麻奶醬汁，讓肉香、起司香與香辣奶香一起入口。搭配香辣麻奶火山起司芝心餅皮，連餅皮也加入起司元素，讓整片比薩從外觀到口味都充滿特色。



不吃辣也有濃起司漢堡排比薩！限時5折只要429元

如果不習慣吃辣，也不用錯過這次萬聖節新品。必勝客同步推出不辣版本「濃起司漢堡排比薩」，保留厚實漢堡排、燻雞絲與培根等豐富肉料，搭配濃郁的多重起司，少了麻辣刺激，吃的就是漢堡排肉香與牽絲起司交織的經典滋味。

對於家裡有小朋友，或是朋友聚餐有人不吃辣的情況，這款不辣版本也更方便一起分享。原價849元的「濃起司漢堡排比薩」，活動期間單點5折只要429元，想增加香麻奶香風味，也可以加價199元升級「香辣麻奶火山起司芝心餅皮」。另外，「香辣麻奶火山濃起司漢堡排比薩」則推出限時6折優惠，單點628元，喜歡濃郁起司或香辣口味，都能依照自己的喜好挑選。

▲不吃辣的朋友也能無痛加入萬聖節怪美派對，黑色蛛網底下藏著滿滿牽絲起司、厚實漢堡排與豐盛肉料，一口咬下鹹香多汁又濃郁，經典不敗的極致肉香讓人停不下手，大小萌鬼通通被秒殺征服。 圖／必勝客提供；窩客島整理

芋霸不能火山比薩粉紫登場！濃芋流心搭配椰漿起司超吸睛

芋頭控這次真的有新口味可以期待！必勝客首度推出萬聖節限定甜比薩「芋霸不能火山比薩」，把台灣在地芋頭製成香甜綿密的芋泥，鋪上比薩後呈現夢幻粉紫色，中央再加入濃芋火山流心，整片比薩就像一座粉紫色魔法陣，與暗黑蜘蛛網比薩形成強烈對比，放在一起更有萬聖節的搞怪氣氛。

這款甜比薩最吸引芋頭控的地方，就是一次結合芋泥、芋頭塊與濃芋流心。中央芋泥流心搭配香醇椰漿與濃郁起司，讓芋頭的香甜多了奶香與椰香層次，咬下還能吃到鬆軟芋頭塊的顆粒口感，綿密與鬆軟交錯，讓喜歡芋泥甜點的人多了一種新選擇。原價299元的「芋霸不能火山比薩」，活動期間嚐鮮價249元，採限時限量販售，想吃記得把握時間。

▲芋頭控這款絕對要衝，輕輕拉起比薩切片，中央的粉紫火山瞬間爆發出濃郁綿密的芋泥流心，除了滑順的芋泥與香醇椰漿、濃郁起司交織，餅皮上還撒滿鬆軟芋頭塊，層次感滿分且甜而不膩，每一口都超幸福。 圖／必勝客提供；窩客島整理



必勝客萬聖節比薩優惠整理！10月13日至11月2日限時開賣

這次必勝客萬聖節限定比薩從10月13日開賣至11月2日，3款口味分別主打香辣麻奶、濃起司漢堡排與香甜芋泥，從喜歡重口味的肉食控，到偏愛芋泥甜點的芋頭控，都有不同選擇。想要準備萬聖節聚餐，可以依照大家的口味搭配鹹甜比薩，讓餐桌多一點節慶變化。

必勝客2026萬聖節限定比薩活動整理

香辣麻奶火山濃起司漢堡排比薩

活動期間：2026年10月13日至11月2日，或售完為止。

活動優惠：限時6折。

優惠價格：單點628元。

商品特色：火紅色麻奶火山搭配煙燻起司醬製成的暗黑蜘蛛網造型。

主要食材：漢堡排、燻雞絲、培根、煙燻起司醬與香辣麻奶醬。

販售通路：必勝客全台門市、官方網站、PK雙饗卡APP。

濃起司漢堡排比薩

活動期間：2026年10月13日至11月2日，或售完為止。

活動優惠：限時5折。

商品原價：849元。

優惠價格：單點429元。

加價升級：依活動方案加價199元，可升級香辣麻奶火山起司芝心餅皮。

商品特色：不辣版本，搭配厚實漢堡排、豐富肉料與多重起司。

販售通路：必勝客全台門市、官方網站、PK雙饗卡APP。

芋霸不能火山比薩

活動期間：2026年10月13日至11月2日，或售完為止。

活動優惠：限時嚐鮮價。

商品原價：299元。

優惠價格：單點249元。

商品特色：萬聖節限定甜比薩，粉紫色造型搭配濃芋火山流心。

主要食材：台灣在地芋頭、芋泥、芋頭塊、椰漿與起司。

販售方式：限時限量販售。

販售通路：必勝客全台門市、官方網站、PK雙饗卡APP。

PK雙饗卡APP會員優惠

消費集點：每消費滿100元可獲得5點。

點數折抵：累積2點可折抵現金1元。

點數回饋：紅利點數最高回饋2.5％。

新會員入會禮：合計50元，必勝客30元、肯德基20元。

會員生日禮：合計100元，必勝客50元、肯德基50元。

點數使用：折抵無上限，外送服務費除外。

會員方式：透過PK雙饗卡APP消費集點，無須預先儲值。

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