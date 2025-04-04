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台北螢火蟲秘境！搭捷運到6大台北賞螢推薦，最佳觀賞時間曝光。

台北景點 親子 賞螢 螢火蟲
2025-04-04 20:11:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：台北市工務局
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

台北人搭捷運賞螢火蟲！一年一度的台北螢火蟲季登場，即日起至5/4，台北市各大公園與景點將化身為螢光秘境，只需搭乘捷運，就能直達大安森林公園、榮星花園公園等熱門賞螢地點，感受自然與都市交織的奇幻景致。今年活動不僅涵蓋賞螢導覽解說，還有音樂會、手作課程與單身聯誼等特色體驗，讓賞螢之旅更添趣味。邀請大家走進城市裡的綠意秘境，近距離感受夜間小精靈的魅力。

▲台北螢火蟲秘境！搭捷運到6大台北賞螢推薦，最佳觀賞時間曝光 / 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理

▲台北賞螢火蟲推薦包括大安森林公園、木柵、南港等地 / 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理



每年台北螢火蟲季的熱門賞螢點，莫過於大安森林公園與榮星花園公園。今年兩大公園將繼續舉辦深受市民喜愛的導覽解說活動，透過專業講解讓參與者了解螢火蟲的生態習性與觀賞禮儀。根據公園處預測，今年的螢火蟲數量將於4月14日迎來高峰，屆時公園內將化身為點點星光閃爍的奇幻世界。而木柵公園雖然沒有安排導覽，但仍是一處適合靜靜欣賞螢光飛舞的好去處，讓遊客自行尋找這些夜間精靈的蹤跡。

▲台北賞螢火蟲首堆大安森林公園 / 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理

▲台北木柵公園就能欣賞螢火蟲 / 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理

南港地區擁有得天獨厚的自然環境，螢火蟲數量豐富，因此成為賞螢秘境。今年，南港茶葉製造示範場及環山步道周邊特別舉辦「茶山賞螢輕旅行」，讓民眾在夜色中漫步，感受螢光點點的夢幻氛圍。此外，南港區公所更推出單身聯誼活動，邀請有緣人在滿天螢光下共度美好時光，增進彼此認識。舊莊國小周邊的後山同樣是賞螢勝地，每到夜晚，螢火蟲如繁星閃爍，透過生態導覽與夜間觀察活動，讓人更加貼近大自然的奧秘。

▲台北螢火蟲南港茶葉製造示範場及環山步道周邊也有 / 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理

今年台北市立動物園也特別開放「螢光秘境體驗營」，帶領遊客一探園區內的夜間生態奧秘。每逢四、五月之交，動物園的山區邊緣便可見螢火蟲閃爍飛舞，為這片大自然添上一抹奇幻光彩。活動不僅涵蓋自然探索，也結合環境教育與生態保育，讓參與者透過實地觀察，學習螢火蟲的生態特徵及其對環境的重要性。此外，馬明潭的夜間賞螢活動也將透過螢火蟲的生存環境，引導大家思考人類與自然的共存關係，進一步提升對生態保護的關注與實踐。

▲台北螢火蟲預計最佳欣賞期於4月14日迎來高峰 / 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理


在享受美景的同時，也別忘了遵守賞螢禮儀，才能讓這份美好延續下去。參加夜間賞螢活動時，應避免使用手電筒或閃光燈，以免影響螢火蟲的生活環境。此外，也請避免穿戴會發光的裝備，如發光鞋等，以維持純淨的夜間環境。建議穿著長袖長褲，以防蚊蟲叮咬，並遵守「不放生、不餵食」的原則，尊重大自然的生態秩序。透過正確的觀賞方式，讓每一位參與者都能盡情感受這場螢光閃耀的夜間奇幻之旅。

▲欣賞螢火蟲請注意遵守賞螢禮儀，切勿破壞螢火蟲的生態 / 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理


 

2025台北螢火蟲季 活動時間

活動期間：2025年4月1日－5月4日
賞螢高峰期：預計4月14日
 

2025台北螢火蟲季 推薦賞螢地點

大安森林公園（賞螢導覽解說）
榮星花園公園（賞螢導覽解說）
木柵公園（自由賞螢）
南港茶葉製造示範場（茶山賞螢輕旅行）
舊莊國小後山（夜間生態觀察）
臺北市立動物園（螢光秘境體驗營）
 

2025台北螢火蟲季 特色活動

2025地球日主題活動
戀戀螢火蟲音樂會
手作教室
官邸夜未眠（士林官邸夜間探索）
南港區單身聯誼活動
 

2025台北螢火蟲季 賞螢須知

避免使用手電筒、閃光燈、發光鞋等。
穿著長袖長褲，防止蚊蟲叮咬。
不放生、不餵食，保護生態環境。

 

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