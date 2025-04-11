春夏交接的季節，正是追螢的好時機！一年一度的大坑蝶螢嘉年華來了！台中市大坑生態園區將於4月12、13及19日舉辦春季賞螢活動，報名即贈餐盒、飲料及紀念品，今年特別加碼跟大坑商圈合作，參加活動還能拿到大坑商圈消費券和九號夜市折價券。以及5月18日起將辦理5場次夏季賞蝶活動，並特別安排手作課程，喜愛生態觀察的大小朋友，千萬別錯過這場結合教育與樂趣的自然體驗。



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▲台中市大坑生態園區將於4月12、13及19日舉辦春季賞螢活動/台中市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理



台中市政府觀旅局這次聯手台灣紫斑蝶生態保育協會，邀請專業導覽老師帶隊，帶大家深入夜晚的大坑秘境，近距離探索夢幻螢火蟲的世界。今年還特別加碼跟大坑商圈合作，參加活動還能拿到大坑商圈消費券和九號夜市折價券，賞完螢火蟲還能順道吃美食、逛夜市，一次玩透透。為了保護生態、避免人潮過多，每場限量開放60人參加，需事先網路報名並酌收200元費用，讓活動品質更升級，也讓大家更珍惜這場難得的自然體驗。



▲台中市政府觀旅局這次聯手台灣紫斑蝶生態保育協會，邀請專業導覽老師帶大家生態探索/台中市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理

▲台中市政府觀旅局這次聯手台灣紫斑蝶生態保育協會，邀請專業導覽老師帶大家生態探索/台中市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理今年的大坑蝶螢嘉年華真的超豐富，除了有專人帶隊的螢火蟲、蝴蝶生態導覽，現場還準備了滿滿好康，只要報名就送餐盒、飲料還有限定小禮物，參加夏季賞蝶場次還能玩手作課程，親手體驗大自然的美好。活動期間只要完成指定任務，還能領到大坑商圈的消費券，吃美食、買特色小物都超方便，玩得開心又超值。▲圖為紫斑蝶協會小小志工專業解說/台中市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理大坑生態園區是免費開放的戶外空間，若民眾不是參加導覽活動、想自己去賞螢的話，也沒問題，不過建議穿著長褲、布鞋和帽子，避免被蚊蟲叮咬或受傷。記得手電筒要貼上紅色玻璃紙，減少光害，才不會嚇到螢火蟲。也請不要抓螢火蟲或把昆蟲帶走，尊重自然才能讓生態永續。▲圖為夏季賞蝶活動diy體驗活動/台中市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理

9大賞螢小叮嚀

1、穿著適當：建議穿長褲、長袖、布鞋，並佩戴帽子，防止蚊蟲叮咬或受傷

2、攜帶手電筒：若需要手電筒，請使用紅色玻璃紙包裹，減少光害，不打擾螢火蟲

3、避免打擾螢火蟲：不要捕捉或攜帶螢火蟲及其他昆蟲離開，尊重自然生態

4、保持安靜：賞螢過程中保持安靜，避免大聲喧嘩，免得驚擾螢火蟲

5、注意安全：賞螢地點多為戶外，地形不平，請小心行走，避免跌倒或受傷

6、環境保護：請隨身帶走垃圾，保持賞螢地區的清潔，尊重自然環境

7、佩戴口罩：若有不適，請佩戴口罩並勤洗手，保護自己和他人健康

8、避免光源污染：盡量避免使用過亮的手電筒或手機，減少光害影響螢火蟲

9、遵守規定：如果有活動限制或導覽安排，請遵守現場規定，尊重生態環境

2025大坑蝶螢嘉年華

活動時間：4/12-6/8

電話：04 2228 9111

活動地點：臺中市北屯區大政段357地號

活動官網

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