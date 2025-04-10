↑火鍋美食有著魔法魅力~從濃郁湯頭~到新鮮食材
各式各樣的火鍋店~吸引著食客的味蕾~想來
火鍋備料~在店家來說~應該也是最好準備的食物吧~
↑114年3月28日週五請休1小時~往台中前進
29日週六早餐~台中英雄館為住客~準備了超有名氣
洪瑞珍三明治招牌及起司口味~還有飲品+咖啡
吃完有滿滿的幸福及飽足感~
↑退房後~我們驅車來到新社景點~青青湖畔親水花園
搜尋網路~青青湖畔9點就開始營業~符合我們的時間~
↑青青湖畔親水花園~備有大大的停車場
大風車造景~雖然有些老舊~還是很亮眼吸~
↑公鷄直接跳上服務台當工作人員~哈~太可愛~
↑入場需購遊園清潔費~就是門票~每位成人100元
兒童90-140公分者~門票50元~90公分以下者免票
門票可全額折抵~餐飲及販賣部之商品~
↑青青湖畔佔地很廣~有小朋友喜歡的兔子城堡
遊戲區~還有網美們喜歡的裝置設備~烤肉區
浪漫蓮荷湖~林蔭步道~創意西餐廳~讓我們
慢慢探索這美麗的親水花園~
↑月亮公公的裝置藝術~在這綠意盎然的一角
超級吸睛~我們來的早~遊客還不多~與爸爸在這
東拍西拍~感覺把心裡的那個小孩都喚醒的fu~
↑黃色城堡小屋~是用餐的地方~這步道走起來很舒服
天氣晴朗無太陽~微風~今日非常適合戶外活動~
↑這個像是九曲橋的樓梯~往下走~可以到達
烤肉區~蓮荷湖~這景真美~
↑當然哆啦A夢的任意門~必拍~小青最大的夢想
就是想~像大雄一樣~有哆啦A夢這樣的朋友
有各式厲害道具~完成各項艱難任務~超酷的~
↑烤肉區的桌椅~搭棚~水源~洗手間均很完善
應該是經常辦活動~收拾的乾淨清爽~不雜亂~
↑本餐廳也有為顧客準備烤肉相關食材
團體版每人份400元~需10人以上
豪華版每人份520元~需5人以上
看來是很不錯的服務~有需要都請洽店家
↑蓮荷湖情侶必拍~來的時間不對~若在蓮花和荷花
盛開的美麗時節~會是另一浪漫景緻~
↑逛了好大一圈~回到餐廳前~服務人員親切招呼
可進餐廳休息用餐~是的~用餐前~上洗手間先~
↑洗手間有這小提醒~如廁三準則
蹲姿要標準~大小要瞄準~垃圾要丟準
哈~太有意思了~也是蠻好的提醒~
↑創意西餐~提供合菜~筵席~火鍋~咖啡~飲品
↑也有戶外的位置~與爸爸在這love合影~
↑備有簡單的自助茶水區
↑餐廳內部與外觀均一色~暖黃色系~給人明亮~大膽~外向
的感覺~也象徵和平~喜悅的快樂顏色~放著輕柔的音樂
真的很舒心~放鬆的氛圍~
↑菜單~密密麻麻的一張二面
↑本餐飲部提供咖啡~簡餐~下午茶~現炒及合菜宴席
當然社團桌菜~旅遊團膳~歐式自助百滙
有需要~可客製化的相關作業
↑現炒合菜~適合5人份~8人份~及10人份
↑中西式套餐~個人火鍋套餐~包含飲料乙杯
這樣的個人套餐~適合像小青和爸爸這樣的遊客
價位也都在可接受範圍~
↑美美的套餐形式~吃的飽又吃的好
很不錯的選擇~
↑小青點的麻油土鷄蕈菇當令時蔬火鍋420元
端上桌時~那撲鼻而來的麻油香~讓鄰桌客人
詢問小青是點何種餐點~她也想來一份~
↑以麻油土鷄當湯底~鷄肉塊新鮮有咬勁
那麻油搭著淡淡酒香~湯品非常的濃郁好喝~
↑真的都是當令時蔬~沒有什麼餃類食材
還有那新鮮香菇~也太大朵~難怪新社出香菇
煮後~非常有香氣口感也很讚~
↑爸爸點的清蒸樹仔鱈魚380元
配菜有清炒高麗菜+1颗漂亮的荷苞蛋
嗯~甚是美味~只是顏色搭的不夠美~
↑這盤新鮮蔬果沙拉盤就挺美
還有這橙子~非常的酸甜有味道~
↑看似簡單的排骨玉米湯~濃郁滿滿的花青素~
↑飲料可選冰熱咖啡或冰蜜茶~也可加價折抵50元其他飲品
冰蜜茶+熱咖啡~都在水準之上~好喝~
↑吃飯前~合影先~在台中親親湖畔親水花園
創意西餐廳~留影記錄~
↑吃飽喝足也休息夠了~園區親子同樂遊戲區
我們也來憶童年~爸爸玩的不亦樂乎~
↑小青愛的手遊寶可夢~這兒有3個可補給道具的點
與實境相同補給站及道館~截圖留影~
↑店家資訊
店名~青青湖畔親水花園
地址~台中市北屯區東山路二段188號
電話~04-22393161
營業時間~9:00-21:00
門票資訊~成人100元 兒童50元(90-140公分)
可全額抵用於餐飲及販賣部之商品~不可合併使用