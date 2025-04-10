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台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣~門票全額抵消費~備大大停車場~

2025-04-10 15:50:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

小青姐姐

   台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

  ↑火鍋美食有著魔法魅力~從濃郁湯頭~到新鮮食材

    各式各樣的火鍋店~吸引著食客的味蕾~想來

    火鍋備料~在店家來說~應該也是最好準備的食物吧~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

   台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

  ↑114年3月28日週五請休1小時~往台中前進

    當日大魯閣新時代廣場~瀧厚炙燒熟成牛排晚餐

    29日週六早餐~台中英雄館為住客~準備了超有名氣

    洪瑞珍三明治招牌及起司口味~還有飲品+咖啡

    吃完有滿滿的幸福及飽足感~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

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  ↑退房後~我們驅車來到新社景點~青青湖畔親水花園

    搜尋網路~青青湖畔9點就開始營業~符合我們的時間~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

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  ↑青青湖畔親水花園~備有大大的停車場

    大風車造景~雖然有些老舊~還是很亮眼吸~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

   台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

  ↑公鷄直接跳上服務台當工作人員~哈~太可愛~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

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   台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

  ↑入場需購遊園清潔費~就是門票~每位成人100元

    兒童90-140公分者~門票50元~90公分以下者免票

    門票可全額折抵~餐飲及販賣部之商品~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

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  ↑青青湖畔佔地很廣~有小朋友喜歡的兔子城堡

    遊戲區~還有網美們喜歡的裝置設備~烤肉區

    浪漫蓮荷湖~林蔭步道~創意西餐廳~讓我們

    慢慢探索這美麗的親水花園~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

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  ↑月亮公公的裝置藝術~在這綠意盎然的一角

    超級吸睛~我們來的早~遊客還不多~與爸爸在這

    東拍西拍~感覺把心裡的那個小孩都喚醒的fu~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

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  ↑黃色城堡小屋~是用餐的地方~這步道走起來很舒服

    天氣晴朗無太陽~微風~今日非常適合戶外活動~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

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  ↑這個像是九曲橋的樓梯~往下走~可以到達

    烤肉區~蓮荷湖~這景真美~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

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  ↑當然哆啦A夢的任意門~必拍~小青最大的夢想

    就是想~像大雄一樣~有哆啦A夢這樣的朋友

    有各式厲害道具~完成各項艱難任務~超酷的~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

   台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

  ↑烤肉區的桌椅~搭棚~水源~洗手間均很完善

    應該是經常辦活動~收拾的乾淨清爽~不雜亂~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

   台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

  ↑本餐廳也有為顧客準備烤肉相關食材

    團體版每人份400元~需10人以上

    豪華版每人份520元~需5人以上

    看來是很不錯的服務~有需要都請洽店家 

   台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

  ↑蓮荷湖情侶必拍~來的時間不對~若在蓮花和荷花

    盛開的美麗時節~會是另一浪漫景緻~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣  

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  ↑逛了好大一圈~回到餐廳前~服務人員親切招呼

    可進餐廳休息用餐~是的~用餐前~上洗手間先~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

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  ↑洗手間有這小提醒~如廁三準則

    蹲姿要標準~大小要瞄準~垃圾要丟準

    哈~太有意思了~也是蠻好的提醒~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

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  ↑創意西餐~提供合菜~筵席~火鍋~咖啡~飲品

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  ↑也有戶外的位置~與爸爸在這love合影~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

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  ↑備有簡單的自助茶水區

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  ↑餐廳內部與外觀均一色~暖黃色系~給人明亮~大膽~外向

    的感覺~也象徵和平~喜悅的快樂顏色~放著輕柔的音樂

    真的很舒心~放鬆的氛圍~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

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  ↑菜單~密密麻麻的一張二面

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  ↑本餐飲部提供咖啡~簡餐~下午茶~現炒及合菜宴席

    當然社團桌菜~旅遊團膳~歐式自助百滙

    有需要~可客製化的相關作業

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   ↑現炒合菜~適合5人份~8人份~及10人份

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   ↑中西式套餐~個人火鍋套餐~包含飲料乙杯

   這樣的個人套餐~適合像小青和爸爸這樣的遊客

   價位也都在可接受範圍~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

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  ↑美美的套餐形式~吃的飽又吃的好

    很不錯的選擇~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

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  ↑小青點的麻油土鷄蕈菇當令時蔬火鍋420元

    端上桌時~那撲鼻而來的麻油香~讓鄰桌客人

    詢問小青是點何種餐點~她也想來一份~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

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  ↑以麻油土鷄當湯底~鷄肉塊新鮮有咬勁

    那麻油搭著淡淡酒香~湯品非常的濃郁好喝~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

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  ↑真的都是當令時蔬~沒有什麼餃類食材

    還有那新鮮香菇~也太大朵~難怪新社出香菇

    煮後~非常有香氣口感也很讚~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

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  ↑爸爸點的清蒸樹仔鱈魚380元

    配菜有清炒高麗菜+1颗漂亮的荷苞蛋

    嗯~甚是美味~只是顏色搭的不夠美~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

   台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

   ↑這盤新鮮蔬果沙拉盤就挺美

     還有這橙子~非常的酸甜有味道~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

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  ↑看似簡單的排骨玉米湯~濃郁滿滿的花青素~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

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  ↑飲料可選冰熱咖啡或冰蜜茶~也可加價折抵50元其他飲品

    冰蜜茶+熱咖啡~都在水準之上~好喝~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

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  ↑吃飯前~合影先~在台中親親湖畔親水花園

    創意西餐廳~留影記錄~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣    

   台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

  ↑吃飽喝足也休息夠了~園區親子同樂遊戲區

    我們也來憶童年~爸爸玩的不亦樂乎~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

   台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

  ↑小青愛的手遊寶可夢~這兒有3個可補給道具的點

    與實境相同補給站及道館~截圖留影~台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

   台中新社青青湖畔親水花園~創意西餐廳~烤肉區~親子同遊好樂趣

  ↑店家資訊

    店名~青青湖畔親水花園

     地址~台中市北屯區東山路二段188號

    電話~04-22393161

    營業時間~9:00-21:00

    門票資訊~成人100元  兒童50元(90-140公分)

        可全額抵用於餐飲及販賣部之商品~不可合併使用

文章標籤
新社青青湖畔親水花園 青青湖畔 創意西餐廳 烤肉區 免費停車場 景觀餐廳 備有停車場 親子景觀餐廳
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

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青青湖畔親水花園

phone04-22393161
place台中市北屯區東山路二段188號
4.25 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.30
服務品質
4.20
裝潢氣氛
4.10
CP值
4.20
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 編輯 鄭亦庭
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