↑火鍋美食有著魔法魅力~從濃郁湯頭~到新鮮食材

各式各樣的火鍋店~吸引著食客的味蕾~想來

火鍋備料~在店家來說~應該也是最好準備的食物吧~

↑114年3月28日週五請休1小時~往台中前進

當日大魯閣新時代廣場~瀧厚炙燒熟成牛排晚餐

29日週六早餐~台中英雄館為住客~準備了超有名氣

洪瑞珍三明治招牌及起司口味~還有飲品+咖啡

吃完有滿滿的幸福及飽足感~

↑退房後~我們驅車來到新社景點~青青湖畔親水花園

搜尋網路~青青湖畔9點就開始營業~符合我們的時間~

↑青青湖畔親水花園~備有大大的停車場

大風車造景~雖然有些老舊~還是很亮眼吸~

↑公鷄直接跳上服務台當工作人員~哈~太可愛~

↑入場需購遊園清潔費~就是門票~每位成人100元

兒童90-140公分者~門票50元~90公分以下者免票

門票可全額折抵~餐飲及販賣部之商品~

↑青青湖畔佔地很廣~有小朋友喜歡的兔子城堡

遊戲區~還有網美們喜歡的裝置設備~烤肉區

浪漫蓮荷湖~林蔭步道~創意西餐廳~讓我們

慢慢探索這美麗的親水花園~

↑月亮公公的裝置藝術~在這綠意盎然的一角

超級吸睛~我們來的早~遊客還不多~與爸爸在這

東拍西拍~感覺把心裡的那個小孩都喚醒的fu~

↑黃色城堡小屋~是用餐的地方~這步道走起來很舒服

天氣晴朗無太陽~微風~今日非常適合戶外活動~

↑這個像是九曲橋的樓梯~往下走~可以到達

烤肉區~蓮荷湖~這景真美~

↑當然哆啦A夢的任意門~必拍~小青最大的夢想

就是想~像大雄一樣~有哆啦A夢這樣的朋友

有各式厲害道具~完成各項艱難任務~超酷的~

↑烤肉區的桌椅~搭棚~水源~洗手間均很完善

應該是經常辦活動~收拾的乾淨清爽~不雜亂~

↑本餐廳也有為顧客準備烤肉相關食材

團體版每人份400元~需10人以上

豪華版每人份520元~需5人以上

看來是很不錯的服務~有需要都請洽店家

↑蓮荷湖情侶必拍~來的時間不對~若在蓮花和荷花

盛開的美麗時節~會是另一浪漫景緻~

↑逛了好大一圈~回到餐廳前~服務人員親切招呼

可進餐廳休息用餐~是的~用餐前~上洗手間先~

↑洗手間有這小提醒~如廁三準則

蹲姿要標準~大小要瞄準~垃圾要丟準

哈~太有意思了~也是蠻好的提醒~

↑創意西餐~提供合菜~筵席~火鍋~咖啡~飲品

↑也有戶外的位置~與爸爸在這love合影~

↑備有簡單的自助茶水區

↑餐廳內部與外觀均一色~暖黃色系~給人明亮~大膽~外向

的感覺~也象徵和平~喜悅的快樂顏色~放著輕柔的音樂

真的很舒心~放鬆的氛圍~

↑菜單~密密麻麻的一張二面

↑本餐飲部提供咖啡~簡餐~下午茶~現炒及合菜宴席

當然社團桌菜~旅遊團膳~歐式自助百滙

有需要~可客製化的相關作業

↑現炒合菜~適合5人份~8人份~及10人份

↑中西式套餐~個人火鍋套餐~包含飲料乙杯

這樣的個人套餐~適合像小青和爸爸這樣的遊客

價位也都在可接受範圍~

↑美美的套餐形式~吃的飽又吃的好

很不錯的選擇~

↑小青點的麻油土鷄蕈菇當令時蔬火鍋420元

端上桌時~那撲鼻而來的麻油香~讓鄰桌客人

詢問小青是點何種餐點~她也想來一份~

↑以麻油土鷄當湯底~鷄肉塊新鮮有咬勁

那麻油搭著淡淡酒香~湯品非常的濃郁好喝~

↑真的都是當令時蔬~沒有什麼餃類食材

還有那新鮮香菇~也太大朵~難怪新社出香菇

煮後~非常有香氣口感也很讚~

↑爸爸點的清蒸樹仔鱈魚380元

配菜有清炒高麗菜+1颗漂亮的荷苞蛋

嗯~甚是美味~只是顏色搭的不夠美~

↑這盤新鮮蔬果沙拉盤就挺美

還有這橙子~非常的酸甜有味道~

↑看似簡單的排骨玉米湯~濃郁滿滿的花青素~

↑飲料可選冰熱咖啡或冰蜜茶~也可加價折抵50元其他飲品

冰蜜茶+熱咖啡~都在水準之上~好喝~

↑吃飯前~合影先~在台中親親湖畔親水花園

創意西餐廳~留影記錄~

↑吃飽喝足也休息夠了~園區親子同樂遊戲區

我們也來憶童年~爸爸玩的不亦樂乎~

↑小青愛的手遊寶可夢~這兒有3個可補給道具的點

與實境相同補給站及道館~截圖留影~

↑店家資訊

店名~青青湖畔親水花園

地址~台中市北屯區東山路二段188號

電話~04-22393161

營業時間~9:00-21:00

門票資訊~成人100元 兒童50元(90-140公分)

可全額抵用於餐飲及販賣部之商品~不可合併使用



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