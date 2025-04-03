為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

2025-04-03 19:40:00 文字：小青姐姐
share
小青姐姐

小青姐姐

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑今晚又想吃排餐~來分享這家超有質感的牛排館

    瀧厚炙燒熟成牛排~分店很多~北中南都有喔~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~   

   台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

  ↑114年3月28日週五~休1小時~往中部方向前進

    是的~我們又進住台中英雄館~因為地理位置

    真的超方便~離火車站近~週邊百貨商場就有3家

    英雄館收費便宜~乾淨不吵雜~當然選擇它~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣時代廣場~網美食街B1樓~

  ↑英雄館check in後~休息一會~就出發到附近的

    大魯閣新時代購物中心~找晚餐~去年也來過這乙次 

    相關記錄文有興趣點我聯結~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣時代廣場~網美食街B1樓~

  ↑歡迎光臨網美●食街~發現~中國字就是有意思

    同音異字的妙用~非常的意義深遠~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑一下樓就看到瀧厚炙燒熟成牛排~那深沉有質感的深藍

    往裡看同一色系的裝潢及家具~有種淡淡的神秘感

    再看擺放店外的菜單~價格OK都在可接受範圍~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑瀧厚炙燒熟成牛排~致身體流著愛牛肉靈魂的你

    哈~真抱歉小青不吃牛~若僅小青和爸爸外出用餐

    親愛的老公會配合小青~盡量不吃牛~這樣才能

    分享好食~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑簡單的餐具已等待客人的到來~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑菜單除各式牛排~也考量到不吃牛~不吃羊的客人

    豬~雞~鴨~魚~豪華或雙拼版~燉飯類~樣樣都有

    價格都標示清楚~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑點主餐可升級豪華套餐

    A套餐+139元~含沙拉~前菜~酥皮濃湯~甜點

    B套餐+109元~含沙拉~酥皮濃湯~甜點

    沙拉2選1~前菜4選1~主廚甜點2選1

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑若不升級豪華套餐~這裡也有自助吧免費續

    含飲料~咖啡~及2湯品~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑熟悉的可口可樂4口味~是每樣食物的好搭檔~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~    

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑咖啡機上有8口味咖啡~任君挑選~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑湯品2款~架上還擺放了各式醬料~牙籤~有需要都請自取

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑蕃茄牛肉羅宋湯~標示牛肉產地為美國~南美~紐澳

    這是誠意滿滿的羅宋湯~料多味美~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑另一款玉米濃湯~也是滿滿的誠意~熱度夠

    濃郁湯底~玉米粒也超多~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑更有隱藏版好禮~低價瘋搶中加價購 

    +69元就有蒜香骰子牛~+49元天婦羅炸蝦

    +39元黃金地瓜薯條~+59元酥炸黃金牡蠣

    立牌寫著活動期間是4月1日至4月30日止

    我們去的這天~服務員親切告知~想加價也可以喔~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

  ↑本餐廳生意很好~這是小青準備離席前拍的

    才有這淨空畫面~用餐坐位都是沙發椅~坐起來舒服

    環境乾淨清爽~服務人員笑臉迎人~問問題

    都能一一回應~非常的有禮貌~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~  

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑爸爸從自助吧端來的蕃茄牛肉羅宋湯+玉米濃湯

    瞧那羅宋湯是滿滿的食材~果然與一般的自助吧湯品

    不同等級~料多味美~不用特別小心的撈料

    就是滿滿的牛肉及蔬菜等~爸爸說超鮮美好喝~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑吃飯前~合影先~今天慶祝什麼

    哈~若再說慶祝珍珠婚30週年~就太過了

    今天來慶祝小青的母難日~沒錯~今天是兒生日喔~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑點排餐附有奶油蒜香吐司各乙片~這個烤的酥酥的

    沾著玉米濃湯一起吃~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~ 

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑我們+A和B套餐各1~沙拉2款各乙份

    上~凱撒沙拉~下~日式和風沙拉

    小青喜歡日式風醬的酸甜滋味~清爽開胃~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑A套餐的前菜4選1~包含酥炸魚柳條~私藏13香鷄翅

    泰式蝦餅~蒜香蛤蠣需另加39元

    我們選私藏13香鷄翅~那獨特的特殊調味~非常的迷人

    但僅有2支~很不過癮~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑雙色地瓜球~是服務員妹妹送的~她說我們是會員

    又是第1次光臨本店~嗯~炸的酥脆的地瓜球~真香

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑接著服務員端來了酥皮濃湯

    哇~那酥皮麵包~看起來真漂亮~烤的好美

    爸爸說真像2個大貝殼~小青忍不住就先吃起來

    那酥皮烤的非常成功~光吃它就覺得美味異常

    現在看著照片~想像那口感~都會流口水~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑我們+69元的蒜香骰子牛~ 蒜片香氣十足

    沾上主廚特製的黑胡椒醬~爸爸說口感很讚

    69元給的牛肉塊還真多~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~  

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑主餐爸爸點的炙燒戰斧豬排390元~搭著少許的蔬菜

    這是不吃牛的最佳推選之一~肉質鮮嫩~有咬勁

    香氣迷人~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑小青點的義式香煎爐魚排390元

    魚肉新鮮~炸的外酥內嫩~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~    

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑給滿桌的好料來張特寫~想著晚餐不要吃太多太飽

    沒想到附餐竟也讓我們吃的好飽好撐

    光湯品的部分~除酥皮濃湯~小青還多喝了2碗~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑最後還有甜點~左布朗尼乳酪~右青檸蛋糕

    都是好吃的飯後甜點~太晚了就不喝咖啡

    滿滿的幸福味道~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑今日帳單留影~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

  ↑兒生日~他在哪慶生~與學妹女友和同學一行人~飛日本囉

    聽說這是在日本晴空塔附近的高空餐廳~可看到晴空塔

    晚上變化多端的燈光秀~慶祝24歲生日快樂~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑今天是兒的生日快樂~我家爸爸為老婆我

    慶祝母難日~謝謝你喔~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~

   ↑今晚吃過量了~開始健走回英雄館

     再到附近的秀泰12館~逛逛~消耗熱量~順道讓寶可夢

     寵物及孵蛋功能~一起走公里數囉~台中瀧厚炙燒熟成牛排館大魯閣新時代廣場~網美食街B1樓~     

   台中大魯閣時代廣場瀧厚~

  ↑店家資訊

    店名~瀧厚炙燒熟成牛排 台中大魯閣新時代店

    地址~台中巿東區復興路四段186號 美食街B1樓

    電話~04-22240656

文章標籤
台中瀧厚炙燒熟成牛排館 瀧厚炙燒熟成牛排 大魯閣新時代廣場 網美食街 隱藏版好禮
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

莫言&莫語的部落格

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

瀧厚炙燒熟成牛排 台中大魯閣新時代店

phone04-22240656
place台中市東區復興路四段186號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up