↑今晚又想吃排餐~來分享這家超有質感的牛排館

瀧厚炙燒熟成牛排~分店很多~北中南都有喔~

↑114年3月28日週五~休1小時~往中部方向前進

是的~我們又進住台中英雄館~因為地理位置

真的超方便~離火車站近~週邊百貨商場就有3家

英雄館收費便宜~乾淨不吵雜~當然選擇它~

↑英雄館check in後~休息一會~就出發到附近的

大魯閣新時代購物中心~找晚餐~去年也來過這乙次

相關記錄文有興趣點我聯結 ~

↑歡迎光臨網美●食街~發現~中國字就是有意思

同音異字的妙用~非常的意義深遠~

↑一下樓就看到瀧厚炙燒熟成牛排~那深沉有質感的深藍

往裡看同一色系的裝潢及家具~有種淡淡的神秘感

再看擺放店外的菜單~價格OK都在可接受範圍~

↑瀧厚炙燒熟成牛排~致身體流著愛牛肉靈魂的你

哈~真抱歉小青不吃牛~若僅小青和爸爸外出用餐

親愛的老公會配合小青~盡量不吃牛~這樣才能

分享好食~

↑簡單的餐具已等待客人的到來~

↑菜單除各式牛排~也考量到不吃牛~不吃羊的客人

豬~雞~鴨~魚~豪華或雙拼版~燉飯類~樣樣都有

價格都標示清楚~

↑點主餐可升級豪華套餐

A套餐+139元~含沙拉~前菜~酥皮濃湯~甜點

B套餐+109元~含沙拉~酥皮濃湯~甜點

沙拉2選1~前菜4選1~主廚甜點2選1

↑若不升級豪華套餐~這裡也有自助吧免費續

含飲料~咖啡~及2湯品~

↑熟悉的可口可樂4口味~是每樣食物的好搭檔~

↑咖啡機上有8口味咖啡~任君挑選~

↑湯品2款~架上還擺放了各式醬料~牙籤~有需要都請自取

↑蕃茄牛肉羅宋湯~標示牛肉產地為美國~南美~紐澳

這是誠意滿滿的羅宋湯~料多味美~

↑另一款玉米濃湯~也是滿滿的誠意~熱度夠

濃郁湯底~玉米粒也超多~

↑更有隱藏版好禮~低價瘋搶中加價購

+69元就有蒜香骰子牛~+49元天婦羅炸蝦

+39元黃金地瓜薯條~+59元酥炸黃金牡蠣

立牌寫著活動期間是4月1日至4月30日止

我們去的這天~服務員親切告知~想加價也可以喔~

↑本餐廳生意很好~這是小青準備離席前拍的

才有這淨空畫面~用餐坐位都是沙發椅~坐起來舒服

環境乾淨清爽~服務人員笑臉迎人~問問題

都能一一回應~非常的有禮貌~

↑爸爸從自助吧端來的蕃茄牛肉羅宋湯+玉米濃湯

瞧那羅宋湯是滿滿的食材~果然與一般的自助吧湯品

不同等級~料多味美~不用特別小心的撈料

就是滿滿的牛肉及蔬菜等~爸爸說超鮮美好喝~

↑吃飯前~合影先~今天慶祝什麼

哈~若再說慶祝珍珠婚30週年~就太過了

今天來慶祝小青的母難日~沒錯~今天是兒生日喔~

↑點排餐附有奶油蒜香吐司各乙片~這個烤的酥酥的

沾著玉米濃湯一起吃~

↑我們+A和B套餐各1~沙拉2款各乙份

上~凱撒沙拉~下~日式和風沙拉

小青喜歡日式風醬的酸甜滋味~清爽開胃~

↑A套餐的前菜4選1~包含酥炸魚柳條~私藏13香鷄翅

泰式蝦餅~蒜香蛤蠣需另加39元

我們選私藏13香鷄翅~那獨特的特殊調味~非常的迷人

但僅有2支~很不過癮~

↑雙色地瓜球~是服務員妹妹送的~她說我們是會員

又是第1次光臨本店~嗯~炸的酥脆的地瓜球~真香

↑接著服務員端來了酥皮濃湯

哇~那酥皮麵包~看起來真漂亮~烤的好美

爸爸說真像2個大貝殼~小青忍不住就先吃起來

那酥皮烤的非常成功~光吃它就覺得美味異常

現在看著照片~想像那口感~都會流口水~

↑我們+69元的蒜香骰子牛~ 蒜片香氣十足

沾上主廚特製的黑胡椒醬~爸爸說口感很讚

69元給的牛肉塊還真多~

↑主餐爸爸點的炙燒戰斧豬排390元~搭著少許的蔬菜

這是不吃牛的最佳推選之一~肉質鮮嫩~有咬勁

香氣迷人~

↑小青點的義式香煎爐魚排390元

魚肉新鮮~炸的外酥內嫩~

↑給滿桌的好料來張特寫~想著晚餐不要吃太多太飽

沒想到附餐竟也讓我們吃的好飽好撐

光湯品的部分~除酥皮濃湯~小青還多喝了2碗~

↑最後還有甜點~左布朗尼乳酪~右青檸蛋糕

都是好吃的飯後甜點~太晚了就不喝咖啡

滿滿的幸福味道~

↑今日帳單留影~

↑兒生日~他在哪慶生~與學妹女友和同學一行人~飛日本囉

聽說這是在日本晴空塔附近的高空餐廳~可看到晴空塔

晚上變化多端的燈光秀~慶祝24歲生日快樂~

↑今天是兒的生日快樂~我家爸爸為老婆我

慶祝母難日~謝謝你喔~

↑今晚吃過量了~開始健走回英雄館

再到附近的秀泰12館~逛逛~消耗熱量~順道讓寶可夢

寵物及孵蛋功能~一起走公里數囉~

↑店家資訊

店名~瀧厚炙燒熟成牛排 台中大魯閣新時代店

地址~台中巿東區復興路四段186號 美食街B1樓

電話~04-22240656

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