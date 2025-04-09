Cozy Life 舒適生活，台中龍井藝術街美食，台中早午餐推薦這家位在台中東海藝術街商圈的海洋系澎湃早午餐只要170元起，還附紅茶，聽海風聲有小沙灘可以親子同樂，還有可愛大娃娃一起用餐。

Cozy Life》店家資訊

台中早午餐推薦

地址：台中市龍井區藝術街23號

電話：04 2631 9642

營業時間：09:00-16:00 (周一公休)

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Cozy Life》環境介紹

Cozy Life 舒適生活位在台中市龍井區藝術街上，以前很少來台中東海藝術街商圈，趁這個機會查了一下發現有好多特色的餐廳喔，最後決定有個澎湃早午餐、有小沙灘大娃娃，小孩會喜歡的Cozy Life 舒適生活。

外面有這種小沙灘可以給小孩玩耍，還有玩沙的工具呢，坐著拍照也很有氛圍呢。

店內的環境也蠻寬敞的，有沙發區，也有一般的座位，店內的裝飾蠻用心的，除了有大娃娃之外，也有看到蠻多的小擺件。

Cozy Life》菜單價位

有七種早午餐的套餐可以選擇，價位落在 $170- $220，套餐附一杯小杯的紅茶，可以任選一種手作沙拉醬(凱薩/胡麻/青檸/蜂蜜芥末/和風芥末/橄欖油)，生菜水果沙拉還可以換成薯條或可頌/軟法。

Cozy Life》餐點特色

打造低脂時代 $200。

(嫩煎雞胸肉+太陽蛋+可頌+生菜水果沙拉+烤馬鈴薯塊+手作奶酪+小杯紅茶+手作沙拉醬)

蓬鬆香酥的可頌麵包，小孩很愛。

雞胸肉吃起來也不會太柴，本身就有調味。

還有手作奶酪，奶香十足，飯後小甜點好棒。

HAVE A GOOD DAY $190。

(鴻喜菇墨西哥起司蛋捲+奶油軟法+生菜水果沙拉+烤馬鈴薯塊+手作奶酪+小杯紅茶+手作沙拉醬)

蛋捲的內餡配料多，起司香濃。

氣炸薯條 $60。

早午餐的手作沙拉醬我選擇了蜂蜜芥末，拿來搭薯條剛剛好，好喜歡，沙拉醬不夠了都還可以續加。

Cozy Life》用餐感想

Cozy Life 舒適生活，台中東海藝術街商圈的海洋系澎湃早午餐只要170元起，還附紅茶，聽海風聲有小沙灘可以親子同樂，還有可愛大娃娃一起用餐，整體來說分量蠻足夠的，用餐環境也挺舒適。

附近景點：東海藝術街商圈

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