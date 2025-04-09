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台中這間純預約制日本料理太猛 訂到吃了再說 老饕認證✔️ ｜旼禾日本料理

旼禾日本料理 台中美食 北區美食 台中無菜單料理 more
2025-04-09 09:51:00 文字：狐狸金的日常
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狐狸金的日常

狐狸金的日常

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台中美食推薦旼禾日本料理帶您進入精緻日式料理的極致世界。每道菜品均由主廚精心挑選新鮮食材，融合傳統與創新，展現出日式料理的純粹與高雅。不論是經典的壽司刺身，還是獨特的日本料理菜餚旼禾日本料理都能為您帶來舌尖上的享受。無論是家庭聚會還是商務宴請，這裡都是您品味美食、享受服務的最佳場所。

旼禾日本料理

午餐時段12:30-14:30

晚餐時段18:30-21:30

週一週二公休，不定期加休依店家公告

電話 0909298248

地址 404台中市北區西屯路一段248號(近科博館)

台中美食｜玖零牛肉麵台中這間純預約制日本料理太猛 訂到吃了再說 老饕認證✔️ ｜點我立即訂位

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│實際營業資訊依店家公告為主│

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旼禾日本料理位於台中北區西屯路上，緊鄰科博館SOGO商圈，最近的科博館停車場步行過來只需要三分鐘，交通地理位置十分便利，低調雅緻的店舖外觀帶著一點神秘感，讓人很期待入內用餐。

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旼禾日本料理採全預約制用餐方式，所以記得要先預訂喲~主要分為午餐1600+10%晚餐2300+10%兩個價位，菜色內容會依不同的時令季節變化，所以每次來都可以品嚐到不同食材所製成的料理。

旼禾日本料理也提供「包場服務」當然記得也是要事先電話預約確認，三五好友或親友想要來個美食饗宴就很合適啦！

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最棒的就是可以直接看到師傅在料理每道餐點的過程與手藝，除了嘴上可以品嚐美食之外視覺上的享受也是很讚的。

旼禾割烹料理｜

小金很喜歡旼禾日本料理的這個花生，風味鹹香中又帶著一點點的甘甜味兒~綿密又帶點脆的口感真的很涮嘴，在等待美食的過程中我也嗑掉了不少。

旼禾割烹料理｜

旼禾割烹料理｜

【澎湖野生花枝】

澎湖的野生花枝刺身新鮮細緻，鮮美的口感令人陶醉。搭配滑嫩海膽，兩者融合出海洋的精華，花枝的彈性與海膽的鮮甜互相交織，成就一場舌尖上的奢華享受。每片花枝都經由師傅用100多刀去處理最後灑上一點鹹香的起司絲，更是把花枝與海膽的甜味升華了。

旼禾割烹料理｜

【日本天草鯛】

日本天草鯛刺身以細膩的肉質與鮮甜風味聞名，來自純淨海域，口感緊實且帶有淡淡甘甜。每一片都展現出絕佳的鮮度與鮮美，輕沾醬油或搭配山葵，即能品味其純粹的海洋滋味，炙燒過的魚皮帶著焦香與酥脆，增添了不同的口感層次。

旼禾割烹料理｜

旼禾割烹料理｜

【石老魚】

香煎石老魚肉質細嫩鮮甜，外皮微酥，內裡多汁且富含海味，煎到金黃香酥的皮帶著一點烤蝦的香氣，再搭配特別調製的毛豆豆漿醬汁，能品嚐到真的是幸福感滿滿。

旼禾割烹料理｜

旼禾割烹料理｜

【宜蘭大溪蝦母】

產自台灣宜蘭大溪的蝦母又稱為鬼蝦 肉質鮮甜細緻，口感Q彈且帶有巴西栗果淡雅的奶香味。新鮮現流處理，保留最純粹的甘甜滋味，搭配鹹香的蛋黃醬汁跟巴西栗果，更能提升風味層次，每一口都是來自東北角海域的極致美味。

旼禾割烹料理｜

旼禾割烹料理｜

【日本兵庫縣生蠔】

日本兵庫縣生蠔以濃郁鮮甜和奶油般滑順口感著稱，生長於純淨海域，孕育出豐富的海洋風味。每一口都充滿鮮美鹹甜，師傅用酸香的水果醋凍搭配，增添了些許的清爽酸甜的滋味，上頭的日本食用級玫瑰更讓這道料理提升了一個檔次。

旼禾割烹料理｜

旼禾割烹料理｜

【米果草蝦配吻仔魚春捲】

酥脆米果包裹鮮甜草蝦，炸到金黃酥脆，搭配薄透春捲皮包裏細嫩吻仔魚炸成的春捲鎖住鮮味，層次豐富口感鮮美。每一口都充滿海洋風情，帶來酥脆鮮嫩的極致享受。一旁的舞菇也炸的非常酥脆，三種不同的食材呈現出不同的風味，值得細細品嚐。

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等待過程中師傅拿出噴槍炙烤時散發出來的香氣真的超級迷人的，只能一邊吞口水一邊期待等等上桌好好品嚐。

旼禾割烹料理｜

旼禾割烹料理｜

【日本富山灣螢光烏賊】

炙燒日本富山灣螢光烏賊，外層微焦帶點炭香，咬下去Q彈鮮甜，還有滿滿海味！搭配滑順的南瓜醬，甜甜的口感剛好襯托烏賊的鮮嫩，每一口都超有層次，讓人忍不住一口接一口！

旼禾割烹料理｜

旼禾割烹料理｜

【剝皮魚】

剝皮魚的肉質細嫩鮮甜，吃起來滑順又帶點彈性，簡單料理就能帶出天然的好味道！搭配用剝皮魚肝和味噌調製的肝味噌，濃郁醇厚又帶點微微的鹹香，讓魚肉的鮮甜更上一層樓。每一口都是滿滿的海味，醬汁的滑順口感與魚肉的細緻完美融合，吃起來層次豐富又讓人欲罷不能。

旼禾割烹料理｜

旼禾割烹料理｜

【雲林鰻魚】

雲林鰻魚外皮烤得焦香酥脆，真的是像吃餅乾那樣脆脆的口感喲~小金也是第一次吃到這樣的料理方式，裡面肉質細嫩多汁，醬汁鹹甜濃郁，讓人一口就愛上！搭配滑順的山藥泥，更增添綿密口感，還帶點自然的清甜，讓鰻魚吃起來更鮮美、不膩口。每一口都是濃濃的炭火香和醬香，配上山藥泥的清爽滑順，絕對是完美搭配！

旼禾割烹料理｜

旼禾割烹料理｜

【花東𩵚魠魚】

炙燒花東𩵚魠魚外皮微焦，帶著炭烤香氣，裡面的魚肉細嫩又多汁，鮮甜滋味滿滿！搭配酸甜清爽的水果醋凍，入口瞬間帶出魚肉的鮮美，讓味道更有層次。再加上微辛香的蒜碎提味，完美平衡油脂感，讓整體口感更豐富、更開胃！每一口都是酥香、鮮甜、微酸又帶點蒜香的美妙組合，吃起來超涮嘴，讓人忍不住一口接一口，這樣的搭配真的讓𩵚魠魚美味度提升到另一個境界！

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這麼鮮美肥碩的的魚塊擺在眼前就讓人口水直流了，師傅特別用火炙烤出香氣，真的超級讚的。而且這三點鰹還事先用「稻草煙燻」透著不同層次的香氣。

旼禾割烹料理｜

旼禾割烹料理｜

【三點鰹】

稻草煙燻過的三點鰹刺身，外層帶點淡淡的燻香，魚肉鮮嫩又有彈性，口感超棒！搭配多汁香甜的新鮮哈密瓜與哈密瓜果汁，清爽甜味剛好中和魚肉的鮮味，讓整體風味更上一層樓。最後撒上一點日本淡雪鹽，微微的鹹味更能襯托出魚肉與水果的甜美層次，入口鮮甜又帶點煙燻香，超有深度！這樣的組合吃起來既清爽又充滿驚喜，每一口都讓人回味無窮，真的會一吃就愛上！

旼禾割烹料理｜

旼禾割烹料理｜

【鐵板紹興酒醬燒鮑魚】

鐵板醬燒的新鮮鮑魚Q彈多汁，加入紹興酒一起燒製，鮮甜滋味讓人一吃就愛上！搭配煎得香氣四溢的時蔬、金黃鬆軟的馬鈴薯，以及多汁的蘑菇，每一口都是完美的味覺饗宴。鮑魚的海味與蔬菜的清甜互相襯托，馬鈴薯的綿密口感更增添飽足感，蘑菇的香氣更是畫龍點睛，讓整體風味層次超豐富！

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旼禾割烹料理｜

【紅尾竹莢魚】

紅尾竹莢魚握壽司，魚肉油脂豐富，入口即化，帶著淡淡的海味，鮮甜又滑順！搭配一點薑泥，微微辛香剛好中和油脂感，讓味道更有層次，吃起來超順口。再撒上些許蔥花，增添清爽香氣，每一口都是鮮甜、微辣、清香的完美組合。醋飯的微酸更襯托出魚肉的甘甜，讓整體風味更加平衡。這樣的搭配不僅讓壽司吃起來更清爽，也讓人忍不住一貫接一貫，真的超級涮嘴！

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【日本鮪魚中腹佐北海道海膽】

日本鮪魚中腹握壽司，一入口就能感受到細膩的油脂在舌尖化開，鮮甜又滑順，超級奢華！再加上北海道海膽的濃郁鮮味，兩者結合後，味道層次瞬間爆發，鹹甜交織，讓人一吃就愛上！醋飯的微酸剛好平衡油脂感，讓整體口感更輕盈、不膩口。

旼禾割烹料理｜

旼禾割烹料理｜

【金鯧魚釜飯】

金鯧魚肉質細緻鮮甜，煎到外皮微酥、內裡嫩口，帶著濃濃的海味，一吃就停不下來。搭配滿滿的鮭魚卵與日式醬汁拌飯，每一口都充滿濃郁香氣，讓味道更上一層樓。米飯粒粒分明，帶著金鯧的鮮甜與醬汁的鹹香，吃起來層次超豐富。無論是單吃魚肉，還是把魚肉拌進飯裡一起享用，味道都絕配！這道料理就是讓人一口接一口、不知不覺就把整碗吃光的那種超級美味！

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【味噌湯】

這時候再來碗熱呼呼鹹香甘醇的味噌湯真的太剛好了，這樣的價位晚餐大約是15-17道料理，是不是真的非常的超值。

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旼禾割烹料理｜

【流心巴斯克乳酪蛋糕】

流心巴斯克乳酪蛋糕，外層微焦，散發淡淡焦糖香氣，內裡如熔岩般緩緩流動，細膩濃郁，帶來柔滑的口感與深層的奶香。輕灑一抹日本淡雪鹽，微鹹的點綴讓乳酪的甘甜更顯層次，彷彿海風輕拂過奶香的餘韻。入口時，焦香、濃醇與淡淡鹹味交織，既豐富又輕盈。

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旼禾日本料理靜謐的吧台，溫潤燈光灑落，師傅專注料理，每一刀、每一擺盤都藏著匠心。 在這裡，時間變慢，味覺被喚醒，品味不只是享受美食，更是對細節的感知。 清酒瓶錯落於層架，微光映照，席位整齊排列，靜待食客入座。 點一杯純米大吟釀，搭配旬味佳餚，讓微醺與美食交織，成就一場難忘的饗宴。

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長桌上的器皿安靜而有序，低調中透著禪意，等待佳餚的登場。 在這樣的氛圍裡，料理不只是味道，更是一場細膩的儀式，每一口都值得珍惜。 柔黃木牆與深海藍光交織，魚影浮動，彷彿沉入寂靜的海底世界。 在這場味蕾與視覺的旅程中，感受來自大海的恩賜，將鮮美的滋味融入記憶。

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旼禾日本料理現代與傳統交融的空間，極簡卻充滿細節，每一處都蘊藏著對料理的敬意。 一道道精緻佳餚，不只是味蕾的滿足，更是一場感官沉浸的藝術饗宴。

旼禾日本料理

午餐時段12:30-14:30

晚餐時段18:30-21:30

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地址 404台中市北區西屯路一段248號(近科博館)

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狐狸金 Vulpes lagopus

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