作為一個土生土長的東勢人，我一直都覺得有責任將這片土地的美好介紹給更多人，然而，生活的忙碌總讓我忽略了這個想法，東勢不僅擁有壯麗的山景和清新的空氣，更有著獨特的在地美食，每一口都蘊藏著濃厚的地方特色。

像是在地人回歸開的——再咖啡、梧賴咖啡，或是在地小吃「阿婆炒麵」，或是夏天是粿仔店、冬天是紅豆餅店的在地小吃 ，都是我很喜歡的部分， 最後搭配先生家鄉北屯區的一德洋行裡的「慢慢喝 茶館」做為結尾 ，希望可以帶給大家一個結合文化與味蕾的體驗 🧡

東豐自行車道

先說說東勢最有名的東勢綠色走廊，也就是現在的東豐自行車道。

這條路原來是舊鐵道改建而成，全長大約12公里，沿途風景很漂亮，日曬到的地方不多，不管是什麼季節來都很適合，每個季節都有不同的美。

來這裡騎車，真的能一邊享受大自然的美麗，一邊運動放鬆，如果你和家人一起來，推薦試試協力車，一家人一起騎，可以增進感情還能留下很多歡樂的回憶，當然轉彎的時候要小心，一不小心也會製造更多受傷的回憶（笑）

租車的部分推薦：東勢客家文化園區對面的——洋基租車，是一個不錯的選擇。

他們提供許多搭配新款鋰電池的腳踏車，不用擔心電力續航問題。如果真的遇到電力不足，只需打個電話，店家會在15分鐘內到場救援，服務非常貼心！

此外，租車選項豐富，除了電動腳踏車，還有一般腳踩的，適合想要挑戰體能的朋友。

而且大多數的車型都可以搭配孩子的座椅，所以帶小孩的家庭也能輕鬆出行， 老闆娘服務熱情，對於車型的介紹詳盡、有問必答，還會推薦最適合的選擇，讓人感覺很親切。

除了美麗的自然風光，東勢的文化也很有看頭。

許多人都知道東勢客家文化園區是一個非常適合深入了解客家文化的地方，在這裡，你可以學到很多關於客家人的歷史和傳承。

抵達客家文化園區後，首先可以去櫃檯掃描二維碼，下載專屬APP，這樣就能輕鬆參與各項活動，了解客家文化。

下載並打開APP後，按照指示走一圈園區，會發現這不僅是普通的參觀，還是一次探索客家文化的互動之旅。

APP內的關卡設計讓遊覽變得更加有趣，邊走邊完成任務，讓我們更深入了解每一個展示區，無論是室內的常設展覽、還是特展，APP會指引我們走遍每一個角落。

此外，APP也會帶我們到戶外的幾個有趣景點，像是樟腦故事體驗館、東豐綠色走廊、台中客家故事館等，這些地方充滿了豐富的歷史和文化，每一站都能感受到客家文化的魅力。

這樣的設計讓遊覽變得既輕鬆又有趣，讓你在不知不覺中，體會到客家文化的多樣性和深度，現在就往下看看一些比較特別的館別吧！

樟腦故事館

專門介紹樟腦產業歷史與文化的主題館，展示了從樟樹提煉樟腦的過程及其對台灣社會、經濟的影響。

當我們進入這個館內，好像穿越時光，了解從清朝到現代樟腦產業的發展過程，館內展示了樟腦的發展史，透過實物及照片，將這段歷史生動地呈現給遊客，同時也能聽到許多與樟腦產業有關的故事，了解那些在這個產業中扮演關鍵角色的人物。

這邊也可以看到最古老的製作樟腦的方式——煎腦法，煎腦法是一種傳統的樟腦提煉工藝。

過程中，選取富含樟腦的樟樹木材，放置在一個專門的蒸汽鍋中，然後通入蒸汽，使木材中的樟腦成分隨著熱氣揮發出來，當樟腦蒸汽被引入冷凝系統後，它會迅速冷卻，轉化為固體，這樣就形成了可收集的樟腦。

在地小玩藝

跟著APP來到這個地方——在地小玩藝，這裡有好多手作的竹製商品，覺得喜歡的話還可以買回家哦！

如果有空，假日他們也會舉辦一些手作活動，大家都可以參加，不管大人小孩都能一起體驗，帶著孩子來感覺特別溫馨又有趣。

當時的活動是到12月底，是可以兌換一隻好吃的冰淇淋，現在的話可能有所更改，大家可以前往的時候順便諮詢唷！

再咖啡

大家對東勢的牛稼莊應該不陌生，很多人來東勢玩都會特地來這家老店吃上一頓，尤其是跟我一樣喜歡文青店面的朋友，一定要來試試看他們推出的新的品牌——再咖啡。

除了使用在地食材製作出特色咖啡，還搭配他們自製的甜點和招牌牛肉麵。特別要說的是，他們的牛肉麵不只是單一口味，提供五種不同的選擇，真的很值得一試！

這天點了一碗簡單但經典的紅燒口味牛肉麵，還有一碗限量的番茄牛尾牛肉麵！

紅燒牛肉麵湯頭濃厚，麵條勁道，牛肉塊燉得入味，每一口都充滿家常的溫暖。

而那碗番茄牛尾牛肉麵更是讓人驚艷，濃郁的番茄湯頭帶著一點酸甜，喝起來格外開胃，配上燉得軟爛、肉質鮮嫩的牛尾，每一口都能感受到湯汁的鮮美與牛尾的滑嫩，這道麵不僅暖胃，更是暖心，讓人一吃就難以忘懷，推薦大家都可以前來試試。

他們的小菜會隨餐一起附上，口味上都非常的好吃爽口，酸菜更是使用牛油去做翻炒，簡單的調味上就很好吃。

吃完主餐後的甜點和飲品也讓我大為驚喜，特別是他們的特色飲品，每一款都值得一試。

我當天點的萌辣荔沙水果茶非常特別，用了紅心芭樂和荔枝製作，攪拌均勻後，呈現出層次分明的口感，每一口都能感受到水果的自然香甜，甜度適中、不會過於甜膩，帶來一種清新爽口的感覺，真的超讚！

無論是想解渴還是品味，都非常推薦大家試試看這款特別的飲品。

除了前面推薦的美食之外，這邊也給大家補一些我自己喜歡的小吃跟咖啡廳！

這個阿婆炒麵可以說是東勢人的回憶，我自己真的也是從小吃到大，不知道吃什麼就選擇炒麵，我自己更喜歡他們的米粉，胡椒味道很重，湯的部分都很好喝，尤其是可以免費續湯，可以說是冬天的溫暖。

梧賴咖啡的老闆可以跟我算是熟識，從他在榕樹下開始賣咖啡到現在，幾乎回東勢有空就會去捧場一下！

甜點都是自己做的、咖啡也很用心，除了一般的單品之外，拿鐵也很不錯，空間的部分也很推薦大家自己前往，除了室內空間很舒服之外，還有旁邊的開放式陽台，週末喝一杯、或是坐在這邊看著搖曳的燈光，也很愜意。

土牛文化館的成立旨在推動客家生活文化的傳承，園區同時也是劉家子孫日常生活的範疇，以及進行祭典儀式和生命禮俗的場所。

除了靜態的展示品之外，訪客也能實際參與，深入體驗客家文化的魅力。

一德洋樓——慢慢喝茶館

回到市區的路途剛好逮到兒子午睡的時光，跟先生就想說前往一德洋樓的時候剛好可以享受一想久違的兩人時光（雖然兒子就在旁邊午睡）。

一德洋樓位於台灣台中，是一座典型的日式建築，外觀以傳統木造結構為主，屋頂鋪著日式瓦片，呈現出樸實典雅的風格。

現在保留下來的部分也可以作為承租的空間使用，慢慢喝茶館就是位於一德洋樓內的店家。

店內擺滿了各式各樣的茶葉禮盒，店家還能根據不同需求，搭配出適合的禮盒和包裝。

茶葉種類非常豐富，從普洱、高山茶到一般的熟茶、生茶一應俱全，很多人可能會以為這裡的茶葉很普通，但一翻開菜單才驚喜發現，竟然可以喝到冠軍茶！

如果不想購買大量茶葉，也可以在這裡點上一杯，細細品味，每一口都是精緻的享受。

這天，我品嚐了一杯現沖的冠軍紅烏龍，與一般烏龍茶的茶香截然不同。

冠軍紅烏龍的香氣清爽而優雅，沒有過於濃烈的刺激感，反而帶來一種柔和而持久的芬芳，一入口，茶湯滑順、層次豐富，既有紅茶的醇厚，又保留了烏龍茶的清新，口感細膩而不失深度。

那種簡單中帶著濃郁清香的滋味，令人回味無窮，是一種難以忘懷的體驗，讓人不禁一再回味。

除了冠軍茶之外，也有簡單又溫潤的冷泡茶，對於前陣子炎熱的午後來說，正好是一個超清爽的體驗。

雖然我們吃過午餐，但來了還是被茶泡飯跟甜點吸引，還是簡單的點了一些。

慢慢茶泡飯-鮮蝦口味端上桌的時候內容物非常的豐富，裡面除了鮮蝦之外，還有米乓、鴻禧菇、海苔跟一些蔬菜，搭配上店家特製的茶高湯與來自日本的芥末，一起吃下一口真的很滿足。

甜點的部分同樣讓人驚喜，每一樣甜點的甜度都拿捏得恰到好處，既滿足了味蕾，又不會讓人感到膩口。

其中，我最愛的是一開始並沒有抱太大期望的綠豆糕， 綠豆糕甜度適中，不會讓人覺得過於甜膩 ，綠豆的香氣十分濃郁，入口即化的口感更是讓人忍不住一口接一口，越吃越愛。

而桂花糕則是一道視覺和味覺兼具的美食，精緻又優雅、透明的桂花凍閃耀著淡淡的光澤，散發出清幽的桂花香，底下的紅豆泥細膩柔滑，兩者搭配在一起，甜而不膩、香氣層次豐富。

這道甜點不僅美味，還讓人感受到製作上的細膩與用心，每一口都像在品嘗一件藝術品。

當然不想要吃份量太大的茶泡飯或甜點的話，也可以選擇這道簡單的港式茶點。

最後，當然少不了來一杯暖心的鍋煮奶茶！

製作過程中，先將茶葉與香料打成細粉，再與牛奶一同熬煮，這樣的工藝讓奶茶的每一口都充滿了濃郁的香氣與絲滑的口感。

端上桌時，店家還特別提供一小盤茶葉與香料原料， 讓你可以一邊欣賞這些天然食材，一邊感受奶茶帶來的暖意，這不僅增添了視覺上的美感，更讓風味層次更加豐富，喝起來別有一番風味。

搭配奶茶的，還有一份貼心的提拉米蘇，提拉米蘇靜置約10分鐘後再享用，這樣蛋糕的質地會變得更柔軟，入口即化，與奶茶搭配更是一絕。

而如果你喜歡冰淇淋般的口感，不妨提前品嚐，體驗一下它冰涼滑順的滋味。不論是暖心的奶茶還是甜美的提拉米蘇，都讓這段悠閒時光變得更加美好。

作為土生土長的東勢人，這次不但將東勢的壯麗山景與清新的空氣，更擁有獨特的在地美食等推薦給大家之外，在從在地人經營的咖啡館到地道小吃，再到北屯的一德洋樓與茶館，每個角落都散發著濃厚的文化與人情味。

希望透過這次的分享，能讓大家感受到東勢的魅力，並親自來體驗這份結合文化與味蕾的美好。