麗星郵輪回來基隆，買一送一帶你出國玩！被譽為舌尖上的郵輪「名勝世界壹號」於今年以「麗星郵輪探索星號」之名強勢回歸，以台灣基隆為母港，規劃長達8個月航程體驗，提供3至6天的航次，不僅涵蓋日本沖繩、九州、和歌山、鹿兒島等地，更跨到韓國釜山，獨家主打「一次3個點」，比其他郵輪玩得更多、更豐富、更滿足。這次，麗星郵輪探索星號啟航，姓名對中「麗星」任一字即可享有買一間、送一間優惠，省錢出遊去。



▲買一送一出國玩！麗星郵輪探索星號基隆啟航，一次玩日本、韓國3大港口/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲被譽為舌尖上的郵輪「名勝世界壹號」於今年以「麗星郵輪探索星號」之名強勢回歸/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

麗星郵輪 探索星號

改名回歸的麗星郵輪探索星號，船上設施及娛樂活動全面升級，不管是大朋友、小朋友還是長輩們都可以在探索星號中找到各自的娛樂，從羅馬泳池、VR 探索館、綜合運動場、麻將廳、星座劇院等場所，滿足不同旅行需求。每天從白天到夜晚都準備各式各樣活動、表演，忘我自嗨的夜間Silent Disco、玩到翻天的泡沫派對、與船長近距離接觸的紅毯之夜等，讓大家在船上待一整天都不覺得無聊。▲麗星郵輪探索星號提供各種娛樂設施、表演活動/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲麗星郵輪探索星號每天晚上在星座劇院都有精彩的免費表演秀/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝將名勝世界壹號打下的「舌尖上的郵輪」美名延續到最新的麗星郵輪探索星號，船上餐飲不僅有三大免費餐廳「百味軒、星夢餐廳、麗都」之外，還提供日式料理、鐵板燒、中餐廳、法餐、亞洲小吃等付費餐廳，並且採購大量台灣在地食材製作，保證新鮮無虞。▲麗星郵輪探索星號延續「舌尖上的郵輪」美譽 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲麗星郵輪探索星號早餐推薦吃「絲路花舞中餐廳」港點早茶/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝探索星號提供多種航程選擇，適合不同需求的旅客。短程航線包含三天兩夜的石垣島、宮古島行程，週五出發免請假，輕鬆享受日式風情。四天三夜航程則可選擇在沖繩「那霸、石垣島」或「那霸、宮古島」，只要睡一覺就能輕鬆跳島玩，超便利。而喜歡深入探索的旅客，則是有六天五夜航程前往大阪、九州或韓國，結合歷史文化、美食與購物，一次擁有多國旅遊回憶。▲麗星郵輪探索星號四月份有日本賞櫻行程/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲麗星郵輪探索星號櫻花首航帶大家到長崎橘公園野餐/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝為慶祝探索星號啟航，只要名字對中「麗、星」同音任一個字，並購買4/11、4/13、4/16航次，即可享有買一房送一房優惠，快傳給你身邊對中姓名的朋友，一起來趟說走就走的旅程。此外，麗星郵輪推出限量暑假早鳥優惠，即日起預訂暑期航程，可享「三人同行一人免費」的超值優惠，數量有限售完即止。▲麗星郵輪探索星號歡慶回歸，推出對中姓名「麗、星」買一房送一房優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲麗星郵輪探索星號暑期早鳥優惠，三人同行一人免費 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

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