提到沖繩美食，除了傳統的沖繩料理，牛排也是不可錯過的選擇。美軍駐軍令當地進駐了許多老牌的牛排店，也因此沖繩牛排也是當地代表性的飲食。本次特地為你精選在地名店，到沖繩就是要爽吃牛排！

Jack’s Steak House

身為沖繩美軍統治時期遺留的餐廳，Jack’s 店內的復古裝也潢訴說著這段悠久的歷史。喜歡吃嫩滑肉質的人一定要來這家。推薦的必點是嫩牛排（250g／3800日圓），搭配熱鐵板現煎，顧客可依照喜好調整熟度。牛排使用的是低脂肪且軟嫩的澳洲牛菲力肉喔！

■餐廳資訊

地址：沖繩縣那霸市西1-7-3

營業時間：11：00～22：30（最後點餐22：00）※依實際情況可能有所變動

公休日：週三、元旦及農曆7月15日

交通方式：由單軌電車旭橋站步行約8分鐘

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Jumbo Steak Han’s

HAN'S是沖繩當地的連鎖牛排店，以其實惠價格聞名。如果你追求的是CP值，選這家就對了！特別推薦的是國際通牧志店，吃完就能繼續逛街。餐廳的原創醬料和自助餐檯更是一大特色，為饕客提供多樣化的選擇。推薦點招牌腰內肉牛排（225g／2750日圓）肉質鮮美，瘦肉多，推薦給不敢吃肥肉和油花的人。

■餐廳資訊

地址：沖繩縣那霸市牧志2-3-1 K2大樓2F

營業時間：11：00～22：00 ※可能有所變動

公休日：無

交通方式：由單軌電車牧志站步行約7分鐘

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Yappari Steak

以親民價格征服在地人的Yappari保證便宜！餐廳採用特製熔岩石盤，使牛排保持多汁口感。牛排種類豐富，最低1100日圓起就能享用，所有餐點都附湯品、沙拉和白飯，且可以免費續加，深受食量大的年輕族群歡迎！不只如此，餐廳內還提供12種以上的調味料，可以依照個人喜好調配醬料享用牛排喔。熱愛DIY、對牛排有自己一套吃法的人選這家就對了！

■餐廳資訊

地址：沖繩縣那霸市松山2-7-16

營業時間：

週一～週六11：00～凌晨04：00（最後點餐凌晨03：00）；週日11：00～21：00（最後點餐20：30）

公休日：無

交通方式：由單軌電車美榮橋站步行8分鐘

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極味Ya

在日本本土就很受歡迎的極味Ya也在沖繩展店囉！店內主打純肉漢堡排，結合日本產牛肉與頂級黑毛和牛，呈現濃郁肉味。店內也限量供應品牌牛「宮崎牛」A5等級的牛排。推薦餐點是宮崎牛A5等級牛排、特選漢堡排＆宮崎牛A5迷你牛排套餐。

■餐廳資訊

地址：沖繩縣浦添市西洲3-1-1 2樓美食街

營業時間：10：00～22：00

交通方式：385號公車SANÉÉ PARCO CITY站下車徒步5分鐘

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