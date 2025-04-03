為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 熊本賞櫻必衝熊本城！日本三大名城之一、代表性熊本景點，馬肉刺身等你嚐鮮。

熊本賞櫻必衝熊本城！日本三大名城之一、代表性熊本景點，馬肉刺身等你嚐鮮。

熊本景點 熊本城 日本 japanwalker
2025-04-03 09:00:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
share
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

「熊本城」不只是重要的熊本旅遊景點，亦是為日本三大名城之一，不乏海外日本歷史迷專程前來九州熊本縣造訪這座名城。然而2016年因熊本大地震造成熊本城嚴重損毀，雖然目前大部分區域修繕工程仍在進行中，不過天守閣已於2021年重新開放參觀，歡迎大家登上天守閣俯瞰熊本市景。

▲熊本城為日本三大名城之一，是熊本旅遊必訪景點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲熊本城亦是知名的熊本賞櫻景點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「熊本城」由戰國名將加藤清正於1601年開始建造、耗時七年完工，至今已有400年歷史，是熊本縣的代表性地標；據聞，當時加藤清正考量萬一發生圍城戰，城內勢必需有糧食供應將士與百姓，便在城內廣植銀杏，必要時可作為戰備存糧，因此「熊本城」又名「銀杏城」。

▲參觀熊本城可以進一步了解熊本歷史/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲熊本城天守閣已修繕完畢，歡迎旅人登上天守閣俯瞰熊本市景/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

一路走來並非一帆風順，尤其在明治10年的西南戰爭，「熊本城」遭受無情戰火襲擊，雖然龐大的修復工程使這座名城逐漸恢復了往日的輝煌，卻因2016年的熊本大地震再次嚴重損壞；經歷近十年的修復工程，目前日本旅遊愛好者已經可以進入部分區域參觀（包括天守閣）。此外，「熊本城」亦是超人氣的熊本賞櫻景點，倘若櫻花季來熊本旅遊，務必要來「熊本城」賞櫻。

推薦閱讀：鹿兒島排隊美食推薦！天文館通必吃蜂樂饅頭，70年日式車輪餅專賣店。

▲在熊本城城彩苑櫻花小路可以品嚐馬肉刺身、炸馬肉餅、熊本啤酒等/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲熊本熊造型的人形燒超萌，並且有數種口味/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

熊本城資訊

開放時間：9:00~17:00
地址：熊本市中央區花畑町9番6號

熊本自由行必去景點推薦

推薦閱讀：熊本也有富士山！熊本必去景點 水前寺成趣園，絕美回遊式庭園，出水神社喝長壽水。
推薦閱讀：

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#日本
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

熊本城

phone
place熊本市中央區花畑町9番6號
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
0.00
服務
0.00
交通便利
0.00
CP值
0.00
share place
延伸閱讀
日本【2025九州美食推薦】激推7家必吃九州餐廳！福岡牛腸鍋、博多美食、別府餐廳一次滿足
 好好玩 FUNIT
日本【日本】 熊本 GRIDS PREMIUM酒店｜熊本新開幕 平價高質感飯店，CP值超高，其中又以熊本當地食材的特色早
 mika
日本日本｜大阪美食｜十年後的意外重逢：大阪道頓堀的河童拉麵ラーメン本舗 千日前店。(大阪拉麵/道頓崛美食）
 快樂雲
日本秋田賞櫻攻略！角館武家屋敷、檜木內川堤櫻並木 秋田必訪10大賞櫻全解析。
 編輯 李維唐
日本2025九州自由行必看》九州五天四夜行程推薦，福岡/熊本/由布院/鹿兒島玩透透！
 好好玩 FUNIT
推薦商品
keyboard_arrow_up