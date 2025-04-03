「熊本城」不只是重要的熊本旅遊景點，亦是為日本三大名城之一，不乏海外日本歷史迷專程前來九州熊本縣造訪這座名城。然而2016年因熊本大地震造成熊本城嚴重損毀，雖然目前大部分區域修繕工程仍在進行中，不過天守閣已於2021年重新開放參觀，歡迎大家登上天守閣俯瞰熊本市景。



▲熊本城為日本三大名城之一，是熊本旅遊必訪景點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲熊本城亦是知名的熊本賞櫻景點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「熊本城」由戰國名將加藤清正於1601年開始建造、耗時七年完工，至今已有400年歷史，是熊本縣的代表性地標；據聞，當時加藤清正考量萬一發生圍城戰，城內勢必需有糧食供應將士與百姓，便在城內廣植銀杏，必要時可作為戰備存糧，因此「熊本城」又名「銀杏城」。▲參觀熊本城可以進一步了解熊本歷史/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲熊本城天守閣已修繕完畢，歡迎旅人登上天守閣俯瞰熊本市景/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝一路走來並非一帆風順，尤其在明治10年的西南戰爭，「熊本城」遭受無情戰火襲擊，雖然龐大的修復工程使這座名城逐漸恢復了往日的輝煌，卻因2016年的熊本大地震再次嚴重損壞；經歷近十年的修復工程，目前日本旅遊愛好者已經可以進入部分區域參觀（包括天守閣）。此外，「熊本城」亦是超人氣的熊本賞櫻景點，倘若櫻花季來熊本旅遊，務必要來「熊本城」賞櫻。

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▲在熊本城城彩苑櫻花小路可以品嚐馬肉刺身、炸馬肉餅、熊本啤酒等/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲熊本熊造型的人形燒超萌，並且有數種口味/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

熊本城資訊

開放時間：9:00~17:00

地址：熊本市中央區花畑町9番6號

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