說到熊本，第一個想到的當然就是超人氣吉祥物「熊本熊」了！光是為了朝聖熊本熊而來的遊客就佔了很大一部分，不過熊本的魅力不只是熊本熊而已，擁有日本三大名城之一的熊本，歷史文化也是熊本的一大亮點，另外也有活火山等震撼的自然景觀。窩客島這次幫大家挑選了6個熊本景點，從歷史古蹟到療癒系美景，帶你一次玩遍熊本的精華。



▲熊本6大景點推薦， 熊本熊控必朝聖辦公室 / WalkerLand窩客島整理



如果是為了熊本熊而來的朋友，「熊本熊部長辦公室」絕對是必訪首選！如果想要見到部長要先參考部長的出巡行程表，畢竟熊本熊要到處賣萌，真是太有趣了；「草千里之濱」位於阿蘇山活山口下方，夏天到訪時是一片一望無際的大草原，推薦現場的騎馬體驗，跟著一起遠眺阿蘇火山冒煙；最後超級推草莓園吃到飽「吉次園」，現採現吃，每一顆都又大又甜！來日本吃爆草莓真的是定番。熊本跟福岡一樣是新手友善城市，快來安排一趟熊本療癒之旅吧。



▲熊本6大景點推薦， 日本三大名城不要錯過 / WalkerLand窩客島整理



熊本全世界唯一的辦公室：熊本熊部長辦公室

部落客 紫色微笑 造訪 熊本熊部長辦公室 說：

嘿嘿，如果喜歡Kumamon的朋友，這裏絕對是一次蒐集最完整Kumamon商品的地方，而且很多都是限定商品，只有這裡買的到！



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熊本熊部長辦公室

地址：熊本市中央区手取本町8番2号テトリアくまもとビル 1階

電話：096-327-9066

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：日本くまモン熊本熊本部長辦公室》萌萌的熊本熊逗趣好玩，部長辦公室人氣滿點 熊本縣必遊景點



▲▼熊本全世界唯一的辦公室，見面會必到：熊本熊部長辦公室 / 紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理



熊本超長商店街逛好逛滿：新市街商店街

部落客 寶貝小飄 造訪 新市街商店街 說：

此商店街可說是熊本觀光採買伴手禮和用餐的好去處。超寬敞的商店街走道，讓人逛起來格外舒適，各式餐飲店家、便利商店、家電量販店和服飾店等，還有必買的藥妝店、百貨公司、唐吉訶德，逛好逛滿不無聊。



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新市街商店街

地址：熊本市中央区新市街

完整介紹由部落客「寶貝小飄」於窩客島分享：日本[旅遊]日本 熊本 新市街商店街 下通商店街 上通商店街 超寬敞的商店街走道 逛街購物吃美食 讓你悠閒一站購



▲▼熊本超長商店街逛好逛滿，還看得到熊本城：新市街商店街 / 寶貝小飄 提供、WalkerLand窩客島整理



熊本400多年歷史日本三大名城：熊本城

部落客 寶貝小飄 造訪 熊本城 說：

來到天守最高樓層，天氣好的日子，可以看到遼闊的熊本市景及遠眺阿蘇山景色。四面景色各有不同之美，可以走一圈好好欣賞一番～遼闊的美景在以前只有統治著可以欣賞～



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熊本城

地址：熊本市中央區本丸1-1

電話：096-352-5900

完整介紹由部落客「寶貝小飄」於窩客島分享：日本[旅遊]日本 熊本 熊本城 百大名城同時也是日本三大名城 登上天守閣 欣賞遼闊的熊本市景



▲▼熊本400多年歷史日本三大名城，必訪景點之一：熊本城 / 寶貝小飄 提供、WalkerLand窩客島整理



熊本代表性庭園名所：水前寺成趣園

部落客 寶貝小飄 造訪 水前寺成趣園 說：

由於水前寺成趣園是一座圍繞池塘而建的回遊式庭園，在漫步整個園區除了欣賞一旁的花草樹木之外，還可以從不同角度欣賞湖光美景，尤其在藍天白雲加持下景色格外動人！



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水前寺成趣園

地址：熊本市中央区水前寺公園8-1

電話：096-383-0074

完整介紹由部落客「寶貝小飄」於窩客島分享：日本[旅遊]日本 熊本 水前寺成趣園 漫步遊走在綠意盎然的樹木與花卉間與小鴨魚兒餵食互動 絕妙的悠閒體驗



▲▼熊本代表性庭園名所，國家指定名勝史跡：水前寺成趣園 / 寶貝小飄 提供、WalkerLand窩客島整理



熊本大草原騎馬看阿蘇火山：草千里之濱

部落客 旅咖 造訪 草千里之濱 說：

來到日本九州熊本，一定會來阿蘇火山，畢竟是最夯的景點，除了去阿蘇火山口之外，草千里之濱也是必來的景點。



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草千里之濱

地址：熊本県阿蘇市草千里ヶ浜

電話：096-734-1600

完整介紹由部落客「旅咖」於窩客島分享：日本日本九州熊本阿蘇，草千里之濱，草千里景觀餐廳，遠眺阿蘇火山口



▲▼熊本大草原騎馬看阿蘇火山，四季都美麗：草千里之濱 / 旅咖 提供、WalkerLand窩客島整理



熊本大顆草莓吃到飽：観光農園 吉次園

部落客 旅咖 造訪 観光農園 吉次園 說：

這邊的草莓是不是都很大顆呢？吉次園的草莓季可以從12月摘到隔年5月，長達半年的時間可以摘，如果你愛吃草莓真的很推薦來這邊！



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観光農園 吉次園

地址：熊本県熊本市北区植木町木留556-1

電話：096-273-2544

完整介紹由部落客「旅咖」於窩客島分享：日本九州採草莓推薦｜吉次園KICHIJIEN，熊本必訪草莓吃到飽12月~5月，親子農場推薦



▲▼熊本大顆草莓吃到飽，現採現吃：吉次園 / 旅咖 提供、WalkerLand窩客島整理