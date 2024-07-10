來到熊本 新市街商店街 下通商店街 上通商店街

此商店街可說是熊本觀光採買伴手禮和用餐的好去處。

超寬敞的商店街走道，讓人逛起來格外舒適

各式餐飲店家、便利商店、家電量販店和服飾店等

還有必買的藥妝店、百貨公司、唐吉訶德

讓你逛好逛滿不無聊

夜晚還可以遠眺夜間熊本城

來到日本逛街購物，除了大型百貨、購物中心、特定商圈外…

一定少不了逛日本獨有的商店街….

在日本各地都有商店街，大街小巷走過路過幾乎都會不定時看到..

這些商店街都有一個獨特的特點，就是有大大的屋頂~

不論颳風下雨，有遮雨地方都可以安心逛街購物呢~!!

位於熊本最知名的商店街，那就不得不提到

由三個商店街串聯形成一個熱鬧的商圈

新市街商店街 下通商店街 上通商店街

而三個共通點就是都擁有超寬的逛街走道

逛起來寬敞舒適無壓迫~

新市街商店 街長236公尺、寬18公尺

擁有各式各樣餐飲店家、便利商店、大型電器店、扭蛋一番賞店家等等…

話說日本的麥當勞真的還是比較好吃!!!!

一路直走到底晚左手邊，就會進入下通商店街範圍喔~

說到三條最熱鬧的商店街，那當然莫過於下通商店街拉!!

長510公尺、寬15公尺 下通商店街

集結豐富美食、購物店家

除了百貨公司外…還有娃娃機店、雜貨、餐飲、服飾等等…

像是知名的大大企鵝招牌 DON DON DONKI 唐吉訶德 激安的殿堂

這裡就有~免稅購物買到爆…平日結帳排隊不卡卡喔!!!

當然除了唐吉訶德，還有清本清及其他藥妝店

讓你買好買滿順道比價!!!

各式各樣的餐飲店家

從日式、美式、中式料理，選擇超豐富~

在台灣已經很少看到的靴下屋

飾品、古早味糖果等…

每個都好逛好買，一不小心沒忍住荷包可是會大失血

連水果店這裡也有…

看到這草莓的價格可真是便宜

不買上好幾盒，似乎對不起自己了XD~

一路逛下去走到底過馬路後往右邊走

就可以來到上通商店街~

上通商店街 全長586公尺 寬10.9公尺

有餐飲、精品、雜貨等店家

周邊也同樣有百貨公司，整個逛起來相當也是要不少時間~

雖然熱鬧程度沒有下通商店街這麼熱鬧

但是人少少的逛起來也是格外悠閒喔~

夜晚還可以在上通商店街 街道交叉口 遠眺夜間熊本城喔!!



熊本最熱鬧的市中心商圈 結合上通 下通 新市

讓你逛街購物絕對不無聊，除了逛街購物還有豐富餐飲可供選擇

或是也可以到1952年開幕歷史悠久的鶴屋百貨店

由於部分店家從晚上七點開始會陸續打烊….

基本上想要一次逛完是不太可能~!!

但…走逛之餘，別錯過夜晚上通商店街巷道間的熊本城

夜晚在燈光投射下，熊本城似乎更加耀眼了!!!

新市街商店街

熊本市中央區新市街

搭乘熊本市電至「辛島町」下車後步行約1分鐘

下通商店街

熊本市中央區下通

搭乘熊本市電至「通町筋站」下車後步行約1分鐘

上通商店街

熊本市中央區上通町

搭乘熊本市電至「通町筋站」下車後步行約2分鐘

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