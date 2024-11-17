九州熊本縣阿蘇熊本機場迎來重要里程碑，旅客航廈東側的「SORAYOKA區域」正式開幕。SORAYOKA區域分為三大主題空間：餐飲區、公園及訪客中心，計劃去九州的旅客趕快筆記，出發去九州別忘了去朝聖！



▲九州阿蘇熊本機場「SORAYOKA區域」全新開幕。





SORAYOKA熊本熊機長打卡地標

公園內的地標紀念碑極具特色，是經過嚴謹評選的公眾設計競賽作品。以熊本縣代表色「紅色」勾勒出「KUMAMOTO」字樣，搭配穿著飛行員服裝的當地人氣吉祥物「熊本熊」，完美展現在地特色。紀念碑位置經過精心安排，讓遊客能將起飛航機收入鏡頭，是完美的拍照、打卡景點。



▲九州人氣熊本熊成為園區內最完美的打卡地標。





SORAYOKA餐飲區必吃美食：Royal Host

SORAYOKA餐飲區匯集多家特色餐飲品牌，包括熊本首店、西日本首店及日本首店等重量級進駐商家。沖繩人氣品牌「Pork Tamago」帶來招牌豬肉蛋飯糰，更推出使用在地食材的限定商品；岩手知名的「格之進」首次進軍西日本，為饕客獻上極品熟成肉漢堡排；「Royal Host」則主打親民實惠的西式料理。



▲Royal Host以高CP值的西式餐飲大受歡迎。





SORAYOKA餐飲區必吃美食：格之進

在岩手和東京頗受歡迎的岩手縣品牌肉「門崎熟成肉」專賣店「格之進」首次進駐西日本地區！



▲格之進是首次進駐九州的岩手美食。





SORAYOKA餐飲區必吃美食：Pork Tamago

沖繩靈魂美食「豬肉蛋飯糰」專賣店。阿蘇熊本機場店限定餐點包括「赤牛牛排」、「天草大王搭配黑芝麻油」、「竹輪沙拉」。所有米飯使用阿蘇產「白川水源越光米」。



▲九州阿蘇產的「白川水源越光米」讓飯糰特別美味。





SORAYOKA餐飲區必吃美食：菅乃屋

即將開幕的店家中，最受矚目的是在11月登場的2大品牌。熊本老字號「菅乃屋」將在此開設第三家機場分店，為旅客獻上極致馬肉料理；而台灣人氣品牌「迷客夏Milksha」與「一流二事」的複合店則首度進軍日本市場，將以道地的台式飲品與麵食為遊客帶來全新的美食饗宴。



▲九州熊本老字號「菅乃屋」全新開幕。





SORAYOKA餐飲區必吃美食：迷客夏Milksha X一流二事



▲複合式餐廳進駐九州熊本機場，把台灣風味帶進西日本。



為避免開幕初期可能出現的擁擠情況，SORAYOKA區域採取分階段開業策略。整體營業時間為早上6點半至晚上9點半，各店家則依據經營特性安排不同的營業時間。週末期間，園區將策劃豐富多元的活動，包括在地小農市集、文化展演及航線目的地主題活動等，期待為每位到訪者創造難忘的機場體驗。