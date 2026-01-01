2026旅遊趨勢大洗牌！Agoda揭曉金門登入境黑馬、花蓮稱霸國旅、日本神戶成新寵。

旅行不需遠行，轉個彎就能遇見驚喜。Agoda 最新數據揭露，金門的古樸慢活、花蓮的山海壯闊，以及神戶的異國風情，正成為 2026 年旅人最嚮往的心靈棲息地 。

旅遊的意義正在悄悄改變，不再只是為了打卡知名地標，更多旅人開始渴望一場能夠徹底放鬆身心的「慢旅」。數位旅遊平台 Agoda 透過大數據分析，正式揭曉了 2026 年最具潛力的旅遊新興目的地，這份榜單不僅反映了旅客對新鮮感的追求，更點出了台灣旅遊市場的三大亮點：擁有濃厚戰地與閩南風情的「金門」成為入境旅客成長冠軍、坐擁壯麗山海的「花蓮」奪下國旅熱搜寶座，而深受台灣人喜愛的日本，則由「神戶」以黑馬之姿突圍而出 。這場關於旅行的變革，證明了只要掌握「新鮮玩法」與「輕鬆交通」，就能發現截然不同的世界 。

▲漫步在金門充滿歷史韻味的街道，閩式建築與老店招牌交織出獨特的島嶼風情，是近年金門旅遊的一大亮點。 圖／Agoda提供；窩客島整理

金門旅遊熱度飆升，古厝與高粱交織的2-3天小島慢旅

在 Agoda 公布的榜單中，最令人驚豔的莫過於金門的一舉躍升，直接拿下了入境旅客成長最多的台灣城市頭銜 。對於許多外國旅客或本島遊客來說，金門的魅力在於它獨特的時空氛圍。這裡不只有過往歷史留下的神秘坑道，更保留了極為完整的閩式古厝聚落，紅磚瓦牆在陽光下訴說著光陰的故事 。旅人們可以安排一趟 2 至 3 天的輕旅行，騎著單車環島吹風，參訪飄香的高粱酒廠，或是單純地穿梭在老街巷弄間 。此外，金門便捷的交通優勢也是一大亮點，從台北或高雄轉機即可輕鬆抵達，這讓許多國際旅客能一次打包台北的都會繁華與金門的海島寧靜，體驗截然不同的台灣風情 。

花蓮景點攻佔國旅排行榜，山海絕景一次滿足的週末Reset首選

將目光轉回台灣本島，花蓮毫無懸念地榮登今年國旅熱搜上升最多的城市 。花蓮之所以能讓旅人一去再去，關鍵在於它得天獨厚的地理位置，讓人在短短一天之內，就能奢侈地享盡高山與深海的壯闊對比 。早晨，你可以選擇前往太魯閣台地或天祥遊憩區，在鬼斧神工的峽谷間健走呼吸芬多精；傍晚時分，則能漫步至七星潭聽濤，或是探訪市區內充滿溫度的手作小店 。以花蓮市區作為基地，無論是往南奔馳在海岸公路上，或是向北深入縱谷體驗溫泉與農莊，這種「山海一條龍」的旅遊模式，成為現代人週末 Reset 身心的完美選擇 。

▲花蓮擁有得天獨厚的地理環境，緊鄰太平洋的壯闊海岸線與翠綠山脈相映成趣，是國旅放鬆身心的首選之地。 圖／Agoda提供；窩客島整理

日本神戶自由行異軍突起，跳脫大阪京都的關西旅遊新玩法

對於熱愛前往日本的台灣旅客來說，關西地區的選擇不再只有大阪或京都，風情萬種的「神戶」正強勢崛起 。這座海港城市憑藉著輕鬆的步調與多元的文化景觀，成為今年出境市場的新寵兒 。安排一趟 3 到 4 天的神戶小旅行，你可以在神戶臨海樂園享受海風吹拂的悠閒，接著前往北野異人館欣賞充滿異國情調的洋樓街景，當然更不能錯過知名的灘五鄉清酒體驗以及入口即化的神戶牛料理 。此外，神戶的交通位置極佳，想去有馬溫泉泡湯、上六甲山看千萬夜景，甚至快閃姬路城都非常方便，這種「移動少、選擇多」的高 CP 值玩法，正是神戶越來越受歡迎的主因 。

Agoda 2026 新興旅遊目的地排名

入境台灣成長 No.1（入境新星）： 金門

數據顯示金門是今年新興目的地榜單中，入境旅客成長最多的台灣城市 。

國旅熱搜上升王（國旅新星）： 花蓮

花蓮拿下今年國旅搜尋熱度上升最多的城市 。

台灣旅客出國黑馬（出國新星）： 日本神戶

在台灣出境市場強勢突圍，成為旅客出遊的新寵兒 。

除了金門與花蓮的在地魅力，其實還有更多隱藏版的旅遊祕境等著你來挖掘

