2026旅遊趨勢大洗牌！紐澳成最大黑馬、日本「這三地」搜尋量暴增勝東京。

2026旅遊趨勢大洗牌！紐澳與日本二線城市成最大黑馬，快來看雄獅旅遊揭曉的最新熱門航點，搭配春季早鳥優惠省荷包。

隨著全球旅遊型態的轉變，台灣旅客的出國選擇正在發生驚人的板塊移動。不再只是追求短暫的打卡與購物，後疫情時代的旅人更渴望「長天數、慢旅行、深主題」的質感體驗。國內旅遊龍頭雄獅旅遊於6日發布最新「2026年度旅遊搜尋趨勢報告」，結果出乎意料，深受國人喜愛的日本雖然仍是總量冠軍，但在成長幅度上，由「澳洲、紐西蘭」以年增2.5倍的驚人數據奪下榜首，成為年度最大黑馬。而日本旅遊版圖也出現劇變，旅客目光從擁擠的東京、大阪，轉向四國、中國地區等二線城市，顯示出一股強勁的「深度在地化」旅遊新浪潮。

▲西澳粉紅湖，被譽為南半球最夢幻的自然奇景，紐澳憑藉美景與地利奪聲量成長冠軍。 圖／雄獅旅遊提供；窩客島整理



紐澳旅遊搜尋量年增2.5倍！反季節避暑與永續慢活成2026旅遊趨勢首選

過往被視為高單價長程線的紐西蘭與澳洲，在今年搜尋熱度一舉超越眾多亞洲國家。根據雄獅旅遊的數據分析，紐澳搜尋量年增超過2.5倍，這股熱潮背後有三大關鍵推手。首先是航空運能的顯著提升，透過航空公司增班與聯營策略，解決了過往機位一位難求的困境。其次，澳洲僅需8至9小時的飛行時間，對於想跨出亞洲卻不想承受過長航程的旅客來說，是最舒適的甜蜜點。最重要的是，紐澳壯闊的自然景觀與純淨生態，完美契合全球「永續旅遊」與「回歸自然」的趨勢，讓渴望逃離都市叢林的現代人，在這裡找到了心靈的棲息地。

▲紐西蘭瓦納卡孤樹，被譽為「全球最孤獨的樹」，紐澳憑藉美景與地利奪聲量成長冠軍。圖／雄獅旅遊提供；窩客島整理

日本二線城市大崛起！四國、廣島、鳥取搜尋熱度勝過京阪神

日本旅遊永遠是台灣人的最愛，但玩法已經截然不同。數據顯示，日本「四國」以及包含鳥取、廣島、岡山在內的「中國地區」，搜尋聲量較去年同期大幅成長52.7%，高居排行榜第二名。此外，東北與九州地區的搜尋量也分別成長超過2成。這反映出台灣旅客已逐漸厭倦大城市的擁擠人潮，轉而追求「避開人流、深入在地」的體驗。無論是搭乘觀光列車穿梭在鄉間花海，或是探訪隱密的溫泉秘境，這些二線城市提供了更原汁原味、且具備高質感的日本文化體驗，成為2026年春季賞櫻與深度遊的熱門關鍵字。

▲日本二線城市成旅日趨勢，四國躍昇聲量成長第二名，其中紫雲出山被譽為一生必訪的櫻花絕景。圖／雄獅旅遊提供；窩客島整理



馬新親子遊與土耳其高CP值！家庭客與小資族的最愛

在親子旅遊市場方面，馬來西亞與新加坡憑藉著「充足機位」與「高性價比」兩大優勢，成功擠進排行榜第三名。短程飛行加上華語通行的便利性，大幅降低了帶小孩出國的心理門檻，加上新加坡環球影城、馬來西亞樂高樂園等國際級主題樂園的加持，成為家長們「大人放鬆、小孩放電」的首選。另一方面，土耳其以黑馬之姿闖入前五名，搜尋量年增37%。受惠於匯率優勢，旅客能以親民預算享受五星級飯店、搭乘夢幻熱氣球並品嚐精緻餐飲，加上卡帕多奇亞美照在社群媒體的推波助瀾，成為年輕小資族跨出亞洲的第一站。

▲馬來西亞憑藉價格優勢，加上與新加坡有許多親子樂園，成為聲量成長第三名，圖為馬來西亞雙子星塔，是全球最高的「雙塔」建築。圖／雄獅旅遊提供；窩客島整理

義大利與歐洲旅遊受影視效應加持！跟著《艾蜜莉在巴黎》去朝聖

長程線的另一個亮點則是歐洲，特別是義大利，今年以單國之姿空降排行榜第七名。隨著歐洲航點與轉機結構穩定，旅行社能更靈活規劃「雙點進出」行程，不走回頭路。更有趣的是，影視文化的影響力不容小覷，熱門影集《白蓮花大飯店》帶動了西西里島的觀光熱潮，而《艾蜜莉在巴黎第五季》將場景延伸至羅馬，更激發了劇迷前往「取景地朝聖」的強烈動機，讓義大利成為結合文化、時尚與追星的熱門目的地。

▲歐洲旅遊不能錯過的法國巴黎羅浮宮，為 世界四大博物館之首、全球參觀人數最多的藝術殿堂。圖／雄獅旅遊提供；窩客島整理



2026春遊早鳥優惠開跑！指定行程最高折萬元

看準這波強勁的旅遊需求，雄獅旅遊同步推出2026年春季預購優惠。即日起至1月31日前，預訂3月至6月出發的指定團體行程，短線最高折1000元、長線最高折3000元，早鳥累計最高可享萬元折扣。針對想搶先體驗日本二線城市魅力的旅客，雄獅推出了「四國7日」深入小豆島與道後溫泉，以及「東北5日」走訪藏王御釜與職人手作體驗。長線部分則有「雪梨7日」結合Vivid Sydney夜遊慶典，以及「花季土耳其11日」與「南北義11日」等深度行程，讓旅客能以最優惠的價格，預約下一趟精彩的旅程。

▲土耳其聲量成長37%，親民價格成為小資長城首選，卡帕多奇亞熱氣球為全球旅遊清單榜首常客。圖／雄獅旅遊提供；窩客島整理

雄獅旅遊「春夏旅遊好時機」預購優惠

早鳥折扣截止： 即日起至 2026年1月31日

東南亞加碼抽獎截止： 即日起至 2026年2月15日

適用出發日期： 2026年3月至6月

活動內容：



早鳥折扣： 指定短線行程折 1,000 元、長線行程折 3,000 元，早鳥累計最高可享萬元折扣 。

滿額抽獎： 購買指定團體行程或國際機票，單筆滿額抽 10,000 元新光禮券 。

加碼抽獎： 2/15 前付訂指定長榮航空東南亞團體行程，滿額再抽曼谷來回機票 。

精選特惠行程：

馬來西亞豪華四季 5 日：每人 21,999 元起（現省 1 萬） 。

澳洲雪梨 7 日：每人 58,800 元起 。

南北義 11 日：每人 118,900 元起（春遊行程可再折 3 千） 。

歐洲奧捷 12 日（高雄出發）：每人 103,900 元起（現省 3 千） 。

活動網頁： https://event.liontravel.com/zh-tw/campaign/hotsale/spring-hope

雄獅旅遊聯絡電話： (02)8793-9000

掌握了2026最新的旅遊熱點與優惠資訊後，接下來帶您深入了解這些目的地必吃的隱藏版美食，讓旅程更完美

推薦閱讀：長野滑雪攻略！富士見滑雪場12月新開幕，八岳絕景、3000公尺超長道、3標高差730m玩起來超過癮，首滑優惠只要5000日圓。

推薦閱讀：終於等到日本最奢華觀光列車，搭上THE ROYAL EXPRESS郵輪列車暢遊富士山、琵琶湖、關原，還能再加住頂級湖景旅館。

推薦閱讀：2026日本新年參拜首選廣島！精選6大開運神社寺廟，求事業戀愛超靈驗。