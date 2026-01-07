終於等到日本最奢華觀光列車，搭上THE ROYAL EXPRESS郵輪列車暢遊富士山、琵琶湖、關原，還能再加住頂級湖景旅館。

許多人期待的觀光列車行程來啦！東急與JR東海的觀光列車公布最新行程，除了原有美濃岐阜之旅，新增琵琶湖路線，高級郵輪之旅即將展開。

東急與JR東海聯合營運的郵輪列車「THE ROYAL EXPRESS～TOKAIDO・FUJI CRUISE TRAIN～」終於公布2026年春季的運行方案了，本次新增琵琶湖巡遊路線，共有2種旅遊行程。行程共4天3夜，熱愛日本鐵道的人準備好了嗎？

行程

本次共推出2種行程，分別是全新的碧藍琵琶湖之旅和常駐的美濃・岐阜之旅。

▲共推出2種行程，分別是全新的碧藍琵琶湖之旅和常駐的美濃・岐阜之旅。





TOKAIDO・FUJI CRUISE TRAIN 碧藍琵琶湖之旅

出發日：2026年4月10日（週五）、4月17日（週五）、4月24日（週五）、5月29日（週五）

碧藍琵琶湖之旅的行程為4天3夜，景點包含富士山、關原古戰場和琵琶湖包船遊覽。旅客可體驗富士山、關原、琵琶湖等日本代表性的自然、文化和歷史景觀。除此之外，全日本和菓子協會選出的優秀和菓子職人、沼津老字號菓子店的店主也將在車內表演和菓子的製作過程，提供遊客現做的練切菓子。

▲行程為4天3夜，景點包含富士山、關原古戰場和琵琶湖包船遊覽。





住宿旅館及飯店：GREENITY IWATA（靜岡縣/磐田市）

GREENITY IWATA位於茶田，旅客可在大自然中放鬆身心。

▲位於茶田，旅客可在大自然中放鬆身心。





住宿旅館及飯店：蒼之湖邸 BIWAFRONT HIKONE（滋賀縣/彥根市）

BIWAFRONT HIKONE是座落於琵琶湖畔的飯店，可在房內直接遠眺雄大的湖景，同時還坐擁比良山系的山景。在房內就能享受連綿的湖光山色。

▲座落於琵琶湖畔的飯店，可在房內直接遠眺雄大的湖景，同時還坐擁比良山系的山景。





住宿旅館及飯店：葛城北之丸（靜岡縣/袋井市）

葛城北之丸位於遠州地區，旅館的裝潢結合了傳統美和現代感性。

▲位於遠州地區，旅館的裝潢結合了傳統美和現代感性。





TOKAIDO・FUJI CRUISE TRAIN 美濃・岐阜之旅

出發日：2026年4月3日（週五）、5月8日（週五）

美濃・岐阜之旅是2025年秋天廣受好評的路線，沒搭到沒關係，2026年春季也會開放預約！行程包含富士山景觀、宿場町街景，可體驗江戶時代以來的東海道。住宿設施包含宿和樂日本傳統建築，體驗靜岡的傳統工藝和歷史。第二天以後的飯店為Hotel Associa靜岡、NIPPONIA 全濱商家町、都飯店 岐阜長良川和KIARA度假村＆SPA濱名湖。其中都飯店 岐阜長良川面對清流長良川和金華山，可坐擁青山綠水。KIARA度假村＆SPA濱名湖則能見到濱名湖和遠州灘的海景。

▲美濃・岐阜之旅是2025年秋天廣受好評，2026年春季也會開放預約，行程包含富士山景觀、宿場町街景，可體驗江戶時代以來的東海道。





行駛資訊

運行時期：2026年4月3日～6月1日

運行次數：全6次（碧藍琵琶湖之旅：4次／美濃・岐阜之旅：2次）

銷售時期：即日起～2026年1月20日

申請方式：官方網站、郵寄申請後抽籤販售

旅遊費用：每人89萬日圓～101萬日圓（含稅）※2人1房

招募人數：每次26人（最少成團人數12人）

官方網站

※4月3日（週五）出發「美濃・岐阜之旅」和5月29日（週五）出發「碧藍琵琶湖之旅」由旅行社販售

※可安排旅遊前後新幹線







日本觀光列車玩起來吧

推薦閱讀：限量150人2月立刻出發！JR西日本熊貓列車遊覽熊野古道、那智瀑布、和歌山南紀勝浦溫泉。

推薦閱讀：日本頂級餐廳列車2026秋季開跑，名古屋到伊勢志摩，G7峰會主廚監製，伊勢龍蝦、和牛法餐必吃。

推薦閱讀：日本頂級觀光列車瑞風8周年大升級，新增琵琶湖環遊路線，預計2026春季開跑。



