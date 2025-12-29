2026日本新年參拜首選廣島！精選6大開運神社寺廟，求事業戀愛超靈驗。

迎接2026，廣島六大神社等你來開運！從摸鯉魚求戀愛到獅子舞除厄，在神聖氛圍中洗滌心靈，讓滿滿的正能量與好運伴隨一整年。

隨著繁忙喧囂的2025年進入倒數計時，許多人已開始規劃新的一年如何重新出發。若您正計畫在跨年期間前往日本旅遊，除了大啖美食與購物血拼之外，體驗日本傳統的「初詣」（新年參拜）絕對是淨化身心靈的最佳行程。日本廣島縣擁有眾多歷史悠久且具備強大能量的神社與寺廟，從祈求和平的市中心古剎、擁有絕美海景的神社，到能祈求事業飛黃騰達的秘境應有盡有。我們特別為您整理了廣島6大必訪的人氣參拜景點，讓您在2026年的開端，透過參拜儀式消除累積一整年的疲憊與負能量，以最純淨的狀態迎接嶄新的好運勢。



▲護國神社有兩座鯉魚雕像，可在心中許願並撫摸魚身，祈求保佑願望成真

廣島護國神社：新年參拜人氣王，摸鯉魚像祈求戀愛與事業雙贏

位於廣島市中心、廣島城遺跡內的「廣島護國神社」，不僅是廣島市民心靈的寄託，更是每年吸引超過60萬人次進行新年參拜的超級熱點。這座神社與當地的「鯉魚」文化息息相關，拜殿兩側設有著名的鯉魚雕像，左側的「雙鯉」象徵闔家平安與戀愛圓滿，右側的「昇鯉」則寓意突破難關與開運升職。來到這裡參拜時，別忘了誠心撫摸鯉魚雕像，據說能獲得神明強力的加持。此外，這裡也是日本職棒廣島東洋鯉魚隊每年必訪的祈勝聖地，其「必勝祈願」的能量不容小覷。新年期間神社周邊攤位林立，熱鬧非凡，別忘了帶走造型可愛的鯉魚御神籤或期間限定的彩色御朱印，為2026年留下美好的開運紀念。



▲廣島護國神社鯉魚造型的御神籤呼應神社內的鯉魚雕像，外型可愛也很值得收藏。

三原市瀧宮神社：接受獅子舞的洗禮，除厄運保佑學業進步

若想體驗具備動態感的傳統儀式，三原市的「瀧宮神社」是您的不二之選。每年1月2日至3日的新年參拜期間，神社內會舉行著名的「獅子舞」儀式。這項自古流傳的習俗相信，若頭部被獅子咬住，便能驅除體內的邪氣與厄運，同時保佑新的一年無病消災、學業進步。這種特殊的「被咬」體驗，往往讓參拜者留下深刻印象。除了動態儀式，瀧宮神社的靜態美也值得細品，境內提供多樣化的御朱印，其中以精細紙雕呈現龍主題的御朱印最具人氣，搭配拍照用的巨大繪馬，讓您的新年參拜之旅充滿獨特的文化底蘊與視覺驚喜。



▲三原市瀧宮神社，將頭伸向獅子的嘴讓它「咬一下」，據說即可保佑新的一年無病無災

廿日市大聖院：千年古剎的靜謐力量，遍路體驗淨化心靈

對於渴望深度心靈沉澱的旅人，位於宮島彌山山腰的「大聖院」絕對是必訪清單的首位。這座擁有超過1200年歷史的真言宗古剎，由空海上人創建，環境清幽且莊嚴。穿越寺門踏上石階的瞬間，山林間凜冽清新的空氣便會洗滌您一身的塵囂。大聖院內擁有五百羅漢庭園與遍照窟等知名景點，其中最特別的是「踩砂道場」，這裡安置了四國八十八處靈場的本尊，據說只要誠心走完一圈，其功德等同於參拜完88座寺廟。參拜後不妨在此眺望瀨戶內海的絕美景色，並收藏設計精緻的紙雕御朱印，讓2026年在平靜與豐盈中展開。



▲廿日市大聖院安置四國八十八遍路本尊的踩砂道場，在場內走過一遍並誠心奉拜，即等同參拜完37間寺廟

世羅町大成龍神社：社群爆紅的事業運聖地，繪馬許願飛黃騰達

在社群媒體上引發熱烈討論的「大成龍神社」，被譽為廣島最強的「仕途守護神」。這座神社由大妻女子大學創辦人大妻Kotaka女士依神靈啟示所建，主祀能夠操縱天候的「雨龍」。傳說這些幼小的龍透過累積福德能成長為強大的龍，因此這裡被視為祈求「出世」（出人頭地）的聖地。儘管神社規模不大，但靈驗傳聞不斷，吸引了無數渴望在職場上一展長才的信眾前來。看著境內掛滿祈求事業成功的繪馬，便能感受到此地匯聚的強大願力。若您希望2026年事業能有突破性發展，這裡絕對值得專程造訪。



▲世羅町大成龍神社，境內的繪馬架上掛滿祈求事業有成、飛黃騰達等各種願望的繪馬

福山市草戶稻荷神社：挑戰超級好運，試手氣抽「大大吉」神籤

身為日本稻荷五社之一的「草戶稻荷神社」，是福山市最受歡迎的新年參拜熱點。這裡不僅能祈求生意興隆與締結良緣，更隱藏著一個讓遊客趨之若鶩的驚喜，那就是傳說中比大吉更幸運的「大大吉」神籤。新年期間不妨來此試試手氣，若能抽中這張超級幸運籤，相信2026年整年都會好運連連。參拜完本殿後，站在高處俯瞰蘆田川與福山市街的開闊景色，讓人頓感心曠神怡。此外，鄰近的明王院擁有國寶級的五重塔與本堂，是欣賞古老和唐折衷建築之美的絕佳機會，讓您的參拜之旅兼具歷史深度。



▲明王院的五重塔及本堂歷史悠久令人讚嘆，院內氣氛寧靜祥和

吳市桂濱神社：山海之間的壯闊祈願，登山健行迎接新年曙光

若您熱愛大自然，位於吳市倉橋島的「桂濱神社」將帶給您截然不同的參拜體驗。這座古老神社祭祀著守護討海人的宗像三女神，本殿被指定為國家重要文化財。站在松林環繞的神社前，感受帶有鹹味的海風拂面，能讓人精神為之一振。這裡特別適合祈求航海平安與旅途順利。參拜結束後，推薦您沿著登山步道前往鄰近的名峰「火山」，約90分鐘的路程即可登頂。站在山頂巨岩上，360度無死角的瀨戶內海壯麗景致盡收眼底，在海天一色的絕景中許下新年願望，絕對是迎接2026年最豁達浪漫的方式。



▲位於海濱的桂濱神社，面向大海的鳥居為其特徵

廣島護國神社 新年參拜 (初詣)





活動時間： 每年1月1日至1月3日為參拜高峰

活動內容： 參拜人數約60萬人，周邊設有屋台攤位。可撫摸雙鯉、昇鯉雕像祈願，並有鯉魚造型神籤與期間限定御朱印 。

地點：廣島縣廣島市中區基町21-2

電話：082-221-5590

開放時間：9:00~16:30





三原市瀧宮神社 獅子舞儀式





活動時間： 每年1月2日至1月3日

活動內容： 舉行獅子舞儀式，獅子咬頭可驅邪除厄、保佑學業與無病消災。提供龍主題紙雕御朱印 。

地點：廣島縣三原市中之町1丁目1-1

電話：0848-62-2577

開放時間：8:00~17:00





大聖院 遍路巡禮體驗





活動時間： 每日 08:00~17:00

活動內容： 體驗「踩砂道場」走過四國八十八靈場本尊，並可欣賞五百羅漢庭園、轉經輪、紙雕御朱印 。

地點：廣島縣廿日市市宮島町210

電話：0829-44-0111

開放時間：08:00~17:00





草戶稻荷神社 新年試手氣





活動時間： 9:00~16:00

活動內容： 抽取比大吉更幸運的「大大吉」籤，登本殿眺望蘆田川景色 。

廣島縣福山市草戶町1467

電話：084-951-1732

開放時間：9:00~16:00





大成龍神社





地點： 廣島縣世羅郡世羅町川尻890

內容： 祈求事業有成、飛黃騰達，掛繪馬祈願 。





桂濱神社





地點： 廣島縣吳市倉橋町423

電話： 0823-53-0160

內容： 祈求航海平安、生意興隆，可登山眺望瀨戶內海 。

