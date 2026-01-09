落羽松茶市集！50個台日茶品牌「萬茶盛典」快閃，210場茶席朝聖。

苗栗三義萬茶盛典登場！寶元紀之丘集結台日50品牌、210場茶席與77款珍稀茶，結合落羽松市集、新茶世代與職人沙龍，打造大型茶文化嘉年華。

如果假日能離開城市，在山林裡慢慢走、慢慢坐下來喝一杯茶，對不少人來說就是最剛好的放鬆節奏。苗栗三義的POUYUENJI HILLS寶元紀之丘，近期迎來一場把喝茶變得很生活化的茶文化嘉年華，透過大量茶席、市集與體驗設計，讓茶不只是儀式，而是一整天都能參與的風景。活動集結台灣與日本共50個品牌與職人，端出77款珍稀茶品，從老茶到新世代茶款一次到齊，讓不同世代都能用自己的方式走進茶的世界。



▲集結台灣與日本共50個品牌與職人，端出77款珍稀茶品。(攝影：鄭雅之)

▲規劃個類型茶席、市集與體驗設計，讓茶不只是儀式，而是沈浸式體驗台灣在地茶。(攝影：鄭雅之)





從私人收藏到公開分享 古董普洱成為亮點

萬茶盛典的核心精神來自分享，活動中特別將董事長蔡其建超過六十年的藏茶收藏帶進園區，規劃限定的歲月典藏茶席，讓原本只存在於私人空間的老茶，成為大家都能坐下來細細品味的體驗。現場能喝到一餅百萬的1950年代紅印圓茶、藍印鐵餅圓茶，以及以野生喬木原料製成的普洱茶款，在自然環境中感受時間在茶湯裡層層展開。對茶迷來說，這不只是喝茶，而是一次難得的與時間對話。



▲董事長蔡其建超過六十年的藏茶收藏帶進園區，規劃限定的歲月典藏茶席。(攝影：鄭雅之)





12家茶品牌進駐 茶席化為山林風味地景

整座園區被規劃成可行走的品茶路線，從楓香大道、湖畔涼亭到梅園，串起多組戶外茶席空間，邀集12家茶品牌與自然景致共演。現場涵蓋普洱茶、包種茶、高山茶、凍頂烏龍到台灣最年輕的紅烏龍，讓喝茶不再只侷限於桌前，而是融入山林與空氣之中。主辦團隊希望透過空間與風味的結合，讓每一杯茶都能連結土地、記憶與當下的生活感受。



▲現場喝的到普洱茶、包種茶、高山茶、凍頂烏龍到紅烏龍等77種茶款。(攝影：鄭雅之)





職人風味沙龍 把喝茶變成一場深度體驗

除了自由入座的茶席，萬茶盛典也規劃8場職人風味沙龍，邀請茶界與生活美學領域的代表人物，帶領參與者從專業評鑑走向更開放的風味探索。內容橫跨野放茶、大吉嶺紅茶、日月潭山茶與高山茶，並結合不同器皿與餐食搭配，讓喝茶不只停留在味覺，而是成為一場兼具知識與感官的體驗。對想更深入理解茶，又不想被厚重儀式感綁住的人來說，這些沙龍提供了一個剛剛好的入口。



▲從楓香大道、湖畔涼亭到梅園，串起多組戶外茶席空間，邀集12家茶品牌與自然景致共演。（攝影：鄭雅之)





三座茶島與新茶世代 用玩心打開年輕人的喝茶方式

為了讓年輕世代更自在地接近茶文化，萬茶盛典特別設計「三座茶島」與「新茶世代」單元，把喝茶變成一場帶有玩心的感官旅程。「三座茶島」以跳島概念出發，讓參與者在60分鐘內隨機走訪三場戶外茶席，從不同茶款中感受風味差異與驚喜感。「新茶世代」則透過感官體驗與講座，引導25至35歲族群用更直覺的方式理解茶，不需要背景知識，也能喝出屬於自己的感受。



▲現場涵蓋普洱茶、包種茶、高山茶、凍頂烏龍到台灣最年輕的紅烏龍，讓喝茶不再只侷限於桌前，而是融入山林與空氣之中。（攝影：鄭雅之)

台日茶人齊聚 打開當代喝茶的新對話

活動也邀請多位日本茶文化代表來台共演，透過講堂與茶席分享如何讓茶走進現代生活。從焙茶、調茶到茶調酒，現場示範多種跨界喝茶方式，讓茶不再只屬於特定族群，而是人人都能靠近的日常選項。策展團隊希望打破大眾對茶的既定印象，無論是初次接觸或資深茶迷，都能在萬茶盛典中找到屬於自己的品茶節奏。



▲GABEE.專為「萬茶盛典」打造3款普洱咖啡特調。(攝影：鄭雅之)

▲現場邀請日本茶職人，現場特調製作焙茶、茶氣泡飲、茶調酒。(攝影：鄭雅之)

落羽松步道市集 邊散步邊逛的質感生活提案

除了茶席與講堂，園區內人氣的落羽松步道，也同步化身為山林市集，讓不少人一走進來就不自覺放慢腳步。沿著步道散步，可以逛到結合茶與咖啡風味創作的COFE、主打熟成選茶風格的Aged，以及以香氣療癒聞名的肯園，其中肯園更特別打造沉浸式品香空間，讓氣味成為另一種品茶方式。在自然光影與茶香交錯之間，市集不只是購物，而是延伸喝茶體驗的生活場景。



▲落羽松步道也同步化身為山林市集，質感品牌齊聚逛起來超愜意。(攝影：鄭雅之)

▲邀請多位日本茶文化代表來台共演。(攝影：鄭雅之)

寶元紀之丘 萬茶盛典 活動資訊

時間：2026年1月10日、1月11日，10:00至18:00

地點：苗栗三義POUYUENJI HILLS寶元紀之丘





寶元紀之丘 萬茶盛典 票價

全日茶文化通行Pass 2800元，最多可參加五場活動

雙場任選體驗套票 1800元

全日遊園方案 1000元，含800元抵用額度

半日遊園方案 800元，13:30後入園，含600元抵用額度

12歲以下孩童免費入園



即日起開放報名，額滿為止





苗栗三義寶元紀之丘「萬茶盛典」特色一次看

集結台灣與日本共50個茶品牌與職人，橫跨不同世代與風格

兩日活動共規劃210場茶席，從老茶到新世代茶款都能體驗

一次亮相77款珍稀茶品，涵蓋台灣、日本、印度與中國茶區

董事長珍藏超過六十年的古董普洱首度公開，設有限定歲月典藏茶席

園區三大戶外茶席區，結合山林景觀打造可行走的品茶風味地景

邀請日本茶文化代表來台，分享焙茶、調茶與當代喝茶方式

規劃大師講堂、職人風味沙龍、新茶世代與三座茶島等多元單元

落羽松步道化身山林市集，結合茶、咖啡、香氣與生活選品

茶席結合器物、甜點、調飲與音樂，打造完整五感體驗





寶元紀之丘「萬茶盛典」咖啡大師 GABEE. 跨界茶咖亮點

由咖啡大師、GABEE. 創辦人GABEE.林東源親自操刀，將咖啡風味語彙帶進茶文化現場

以咖啡葉、花與果實為靈感，重新詮釋茶與咖啡之間的風味關係

結合苗栗在地食材，如楊桃與獅潭酸藤花森林蜜，展現土地風味特色

搭配金達摩生普洱與元紀熱普洱，打造茶與咖啡融合的全新飲用體驗

現場推出三款限定茶咖特調「花隱山呤」「流光星果」「霧中琥珀」

以層次風味與香氣變化為核心，讓不喝咖啡或不喝茶的人都能輕鬆入門

展現萬茶盛典跨界實驗精神，讓喝茶不再只停留在傳統形式







愛喝茶的也不能錯過辻利抹茶、全家精品茶！

推薦閱讀：辻利抹茶新菜單！抹茶甜點 焙茶飲料信義區才有，先推四宮格甜點任選組。

推薦閱讀：台灣茶拿鐵買一送一！中和快閃七三茶堂 茶與餐的實驗場，台灣茶泡飯 奶泡茶拿鐵必點。

推薦閱讀：10元喝全家鮮奶茶！全家「梨山烏龍」精品茶新品，無糖茶控也能開心喝。



