落羽松茶市集！50個台日茶品牌「萬茶盛典」快閃，210場茶席朝聖。

苗栗三義萬茶盛典登場！寶元紀之丘集結台日50品牌、210場茶席與77款珍稀茶，結合落羽松市集、新茶世代與職人沙龍，打造大型茶文化嘉年華。
如果假日能離開城市，在山林裡慢慢走、慢慢坐下來喝一杯茶，對不少人來說就是最剛好的放鬆節奏。苗栗三義的POUYUENJI HILLS寶元紀之丘，近期迎來一場把喝茶變得很生活化的茶文化嘉年華，透過大量茶席、市集與體驗設計，讓茶不只是儀式，而是一整天都能參與的風景。活動集結台灣與日本共50個品牌與職人，端出77款珍稀茶品，從老茶到新世代茶款一次到齊，讓不同世代都能用自己的方式走進茶的世界。
從私人收藏到公開分享 古董普洱成為亮點
萬茶盛典的核心精神來自分享，活動中特別將董事長蔡其建超過六十年的藏茶收藏帶進園區，規劃限定的歲月典藏茶席，讓原本只存在於私人空間的老茶，成為大家都能坐下來細細品味的體驗。現場能喝到一餅百萬的1950年代紅印圓茶、藍印鐵餅圓茶，以及以野生喬木原料製成的普洱茶款，在自然環境中感受時間在茶湯裡層層展開。對茶迷來說，這不只是喝茶，而是一次難得的與時間對話。
12家茶品牌進駐 茶席化為山林風味地景
整座園區被規劃成可行走的品茶路線，從楓香大道、湖畔涼亭到梅園，串起多組戶外茶席空間，邀集12家茶品牌與自然景致共演。現場涵蓋普洱茶、包種茶、高山茶、凍頂烏龍到台灣最年輕的紅烏龍，讓喝茶不再只侷限於桌前，而是融入山林與空氣之中。主辦團隊希望透過空間與風味的結合，讓每一杯茶都能連結土地、記憶與當下的生活感受。
職人風味沙龍 把喝茶變成一場深度體驗
除了自由入座的茶席，萬茶盛典也規劃8場職人風味沙龍，邀請茶界與生活美學領域的代表人物，帶領參與者從專業評鑑走向更開放的風味探索。內容橫跨野放茶、大吉嶺紅茶、日月潭山茶與高山茶，並結合不同器皿與餐食搭配，讓喝茶不只停留在味覺，而是成為一場兼具知識與感官的體驗。對想更深入理解茶，又不想被厚重儀式感綁住的人來說，這些沙龍提供了一個剛剛好的入口。
三座茶島與新茶世代 用玩心打開年輕人的喝茶方式
為了讓年輕世代更自在地接近茶文化，萬茶盛典特別設計「三座茶島」與「新茶世代」單元，把喝茶變成一場帶有玩心的感官旅程。「三座茶島」以跳島概念出發，讓參與者在60分鐘內隨機走訪三場戶外茶席，從不同茶款中感受風味差異與驚喜感。「新茶世代」則透過感官體驗與講座，引導25至35歲族群用更直覺的方式理解茶，不需要背景知識，也能喝出屬於自己的感受。
台日茶人齊聚 打開當代喝茶的新對話
活動也邀請多位日本茶文化代表來台共演，透過講堂與茶席分享如何讓茶走進現代生活。從焙茶、調茶到茶調酒，現場示範多種跨界喝茶方式，讓茶不再只屬於特定族群，而是人人都能靠近的日常選項。策展團隊希望打破大眾對茶的既定印象，無論是初次接觸或資深茶迷，都能在萬茶盛典中找到屬於自己的品茶節奏。
落羽松步道市集 邊散步邊逛的質感生活提案
除了茶席與講堂，園區內人氣的落羽松步道，也同步化身為山林市集，讓不少人一走進來就不自覺放慢腳步。沿著步道散步，可以逛到結合茶與咖啡風味創作的COFE、主打熟成選茶風格的Aged，以及以香氣療癒聞名的肯園，其中肯園更特別打造沉浸式品香空間，讓氣味成為另一種品茶方式。在自然光影與茶香交錯之間，市集不只是購物，而是延伸喝茶體驗的生活場景。
寶元紀之丘 萬茶盛典 活動資訊
時間：2026年1月10日、1月11日，10:00至18:00
地點：苗栗三義POUYUENJI HILLS寶元紀之丘
寶元紀之丘 萬茶盛典 票價
全日茶文化通行Pass 2800元，最多可參加五場活動
雙場任選體驗套票 1800元
全日遊園方案 1000元，含800元抵用額度
半日遊園方案 800元，13:30後入園，含600元抵用額度
12歲以下孩童免費入園
即日起開放報名，額滿為止
苗栗三義寶元紀之丘「萬茶盛典」特色一次看
- 集結台灣與日本共50個茶品牌與職人，橫跨不同世代與風格
- 兩日活動共規劃210場茶席，從老茶到新世代茶款都能體驗
- 一次亮相77款珍稀茶品，涵蓋台灣、日本、印度與中國茶區
- 董事長珍藏超過六十年的古董普洱首度公開，設有限定歲月典藏茶席
- 園區三大戶外茶席區，結合山林景觀打造可行走的品茶風味地景
- 邀請日本茶文化代表來台，分享焙茶、調茶與當代喝茶方式
- 規劃大師講堂、職人風味沙龍、新茶世代與三座茶島等多元單元
- 落羽松步道化身山林市集，結合茶、咖啡、香氣與生活選品
- 茶席結合器物、甜點、調飲與音樂，打造完整五感體驗
寶元紀之丘「萬茶盛典」咖啡大師 GABEE. 跨界茶咖亮點
- 由咖啡大師、GABEE. 創辦人GABEE.林東源親自操刀，將咖啡風味語彙帶進茶文化現場
- 以咖啡葉、花與果實為靈感，重新詮釋茶與咖啡之間的風味關係
- 結合苗栗在地食材，如楊桃與獅潭酸藤花森林蜜，展現土地風味特色
- 搭配金達摩生普洱與元紀熱普洱，打造茶與咖啡融合的全新飲用體驗
- 現場推出三款限定茶咖特調「花隱山呤」「流光星果」「霧中琥珀」
- 以層次風味與香氣變化為核心，讓不喝咖啡或不喝茶的人都能輕鬆入門
- 展現萬茶盛典跨界實驗精神，讓喝茶不再只停留在傳統形式
