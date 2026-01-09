> 旅遊 > 落羽松茶市集！50個台日茶品牌「萬茶盛典」快閃，210場茶席朝聖。

落羽松茶市集！50個台日茶品牌「萬茶盛典」快閃，210場茶席朝聖。

tiger Walker 玩樂季市集苗栗景點台灣茶萬茶盛典
2026-01-09 21:00文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

苗栗三義萬茶盛典登場！寶元紀之丘集結台日50品牌、210場茶席與77款珍稀茶，結合落羽松市集、新茶世代與職人沙龍，打造大型茶文化嘉年華。

如果假日能離開城市，在山林裡慢慢走、慢慢坐下來喝一杯茶，對不少人來說就是最剛好的放鬆節奏。苗栗三義的POUYUENJI HILLS寶元紀之丘，近期迎來一場把喝茶變得很生活化的茶文化嘉年華，透過大量茶席、市集與體驗設計，讓茶不只是儀式，而是一整天都能參與的風景。活動集結台灣與日本共50個品牌與職人，端出77款珍稀茶品，從老茶到新世代茶款一次到齊，讓不同世代都能用自己的方式走進茶的世界。

▲集結台灣與日本共50個品牌與職人，端出77款珍稀茶品。(攝影：鄭雅之)
▲集結台灣與日本共50個品牌與職人，端出77款珍稀茶品。(攝影：鄭雅之)
▲規劃個類型茶席、市集與體驗設計，讓茶不只是儀式，而是沈浸式體驗台灣在地茶。(攝影：鄭雅之)
▲規劃個類型茶席、市集與體驗設計，讓茶不只是儀式，而是沈浸式體驗台灣在地茶。(攝影：鄭雅之)

從私人收藏到公開分享 古董普洱成為亮點

萬茶盛典的核心精神來自分享，活動中特別將董事長蔡其建超過六十年的藏茶收藏帶進園區，規劃限定的歲月典藏茶席，讓原本只存在於私人空間的老茶，成為大家都能坐下來細細品味的體驗。現場能喝到一餅百萬的1950年代紅印圓茶、藍印鐵餅圓茶，以及以野生喬木原料製成的普洱茶款，在自然環境中感受時間在茶湯裡層層展開。對茶迷來說，這不只是喝茶，而是一次難得的與時間對話。

▲董事長蔡其建超過六十年的藏茶收藏帶進園區，規劃限定的歲月典藏茶席。(攝影：鄭雅之)
▲董事長蔡其建超過六十年的藏茶收藏帶進園區，規劃限定的歲月典藏茶席。(攝影：鄭雅之)

12家茶品牌進駐 茶席化為山林風味地景

整座園區被規劃成可行走的品茶路線，從楓香大道、湖畔涼亭到梅園，串起多組戶外茶席空間，邀集12家茶品牌與自然景致共演。現場涵蓋普洱茶、包種茶、高山茶、凍頂烏龍到台灣最年輕的紅烏龍，讓喝茶不再只侷限於桌前，而是融入山林與空氣之中。主辦團隊希望透過空間與風味的結合，讓每一杯茶都能連結土地、記憶與當下的生活感受。

▲現場喝的到普洱茶、包種茶、高山茶、凍頂烏龍到紅烏龍等77種茶款。(攝影：鄭雅之)
▲現場喝的到普洱茶、包種茶、高山茶、凍頂烏龍到紅烏龍等77種茶款。(攝影：鄭雅之)

職人風味沙龍 把喝茶變成一場深度體驗

除了自由入座的茶席，萬茶盛典也規劃8場職人風味沙龍，邀請茶界與生活美學領域的代表人物，帶領參與者從專業評鑑走向更開放的風味探索。內容橫跨野放茶、大吉嶺紅茶、日月潭山茶與高山茶，並結合不同器皿與餐食搭配，讓喝茶不只停留在味覺，而是成為一場兼具知識與感官的體驗。對想更深入理解茶，又不想被厚重儀式感綁住的人來說，這些沙龍提供了一個剛剛好的入口。

▲從楓香大道、湖畔涼亭到梅園，串起多組戶外茶席空間，邀集12家茶品牌與自然景致共演。（攝影：鄭雅之)
▲從楓香大道、湖畔涼亭到梅園，串起多組戶外茶席空間，邀集12家茶品牌與自然景致共演。（攝影：鄭雅之)

三座茶島與新茶世代 用玩心打開年輕人的喝茶方式

為了讓年輕世代更自在地接近茶文化，萬茶盛典特別設計「三座茶島」與「新茶世代」單元，把喝茶變成一場帶有玩心的感官旅程。「三座茶島」以跳島概念出發，讓參與者在60分鐘內隨機走訪三場戶外茶席，從不同茶款中感受風味差異與驚喜感。「新茶世代」則透過感官體驗與講座，引導25至35歲族群用更直覺的方式理解茶，不需要背景知識，也能喝出屬於自己的感受。

▲現場涵蓋普洱茶、包種茶、高山茶、凍頂烏龍到台灣最年輕的紅烏龍，讓喝茶不再只侷限於桌前，而是融入山林與空氣之中。（攝影：鄭雅之)
▲現場涵蓋普洱茶、包種茶、高山茶、凍頂烏龍到台灣最年輕的紅烏龍，讓喝茶不再只侷限於桌前，而是融入山林與空氣之中。（攝影：鄭雅之)


台日茶人齊聚 打開當代喝茶的新對話

活動也邀請多位日本茶文化代表來台共演，透過講堂與茶席分享如何讓茶走進現代生活。從焙茶、調茶到茶調酒，現場示範多種跨界喝茶方式，讓茶不再只屬於特定族群，而是人人都能靠近的日常選項。策展團隊希望打破大眾對茶的既定印象，無論是初次接觸或資深茶迷，都能在萬茶盛典中找到屬於自己的品茶節奏。

▲GABEE.專為「萬茶盛典」打造3款普洱咖啡特調。(攝影：鄭雅之)
▲GABEE.專為「萬茶盛典」打造3款普洱咖啡特調。(攝影：鄭雅之)
▲現場邀請日本茶職人，現場特調製作焙茶、茶氣泡飲、茶調酒。(攝影：鄭雅之)
▲現場邀請日本茶職人，現場特調製作焙茶、茶氣泡飲、茶調酒。(攝影：鄭雅之)



落羽松步道市集 邊散步邊逛的質感生活提案

除了茶席與講堂，園區內人氣的落羽松步道，也同步化身為山林市集，讓不少人一走進來就不自覺放慢腳步。沿著步道散步，可以逛到結合茶與咖啡風味創作的COFE、主打熟成選茶風格的Aged，以及以香氣療癒聞名的肯園，其中肯園更特別打造沉浸式品香空間，讓氣味成為另一種品茶方式。在自然光影與茶香交錯之間，市集不只是購物，而是延伸喝茶體驗的生活場景。

▲落羽松步道也同步化身為山林市集，質感品牌齊聚逛起來超愜意。(攝影：鄭雅之)
▲落羽松步道也同步化身為山林市集，質感品牌齊聚逛起來超愜意。(攝影：鄭雅之)
▲邀請多位日本茶文化代表來台共演。(攝影：鄭雅之)
▲邀請多位日本茶文化代表來台共演。(攝影：鄭雅之)


寶元紀之丘 萬茶盛典 活動資訊

時間：2026年1月10日、1月11日，10:00至18:00
地點：苗栗三義POUYUENJI HILLS寶元紀之丘

寶元紀之丘 萬茶盛典 票價

全日茶文化通行Pass 2800元，最多可參加五場活動
雙場任選體驗套票 1800元
全日遊園方案 1000元，含800元抵用額度
半日遊園方案 800元，13:30後入園，含600元抵用額度
12歲以下孩童免費入園

即日起開放報名，額滿為止

苗栗三義寶元紀之丘「萬茶盛典」特色一次看

  • 集結台灣與日本共50個茶品牌與職人，橫跨不同世代與風格
  • 兩日活動共規劃210場茶席，從老茶到新世代茶款都能體驗
  • 一次亮相77款珍稀茶品，涵蓋台灣、日本、印度與中國茶區
  • 董事長珍藏超過六十年的古董普洱首度公開，設有限定歲月典藏茶席
  • 園區三大戶外茶席區，結合山林景觀打造可行走的品茶風味地景
  • 邀請日本茶文化代表來台，分享焙茶、調茶與當代喝茶方式
  • 規劃大師講堂、職人風味沙龍、新茶世代與三座茶島等多元單元
  • 落羽松步道化身山林市集，結合茶、咖啡、香氣與生活選品
  • 茶席結合器物、甜點、調飲與音樂，打造完整五感體驗

寶元紀之丘「萬茶盛典」咖啡大師 GABEE. 跨界茶咖亮點

  • 由咖啡大師、GABEE. 創辦人GABEE.林東源親自操刀，將咖啡風味語彙帶進茶文化現場
  • 以咖啡葉、花與果實為靈感，重新詮釋茶與咖啡之間的風味關係
  • 結合苗栗在地食材，如楊桃與獅潭酸藤花森林蜜，展現土地風味特色
  • 搭配金達摩生普洱與元紀熱普洱，打造茶與咖啡融合的全新飲用體驗
  • 現場推出三款限定茶咖特調「花隱山呤」「流光星果」「霧中琥珀」
  • 以層次風味與香氣變化為核心，讓不喝咖啡或不喝茶的人都能輕鬆入門
  • 展現萬茶盛典跨界實驗精神，讓喝茶不再只停留在傳統形式


愛喝茶的也不能錯過辻利抹茶、全家精品茶！

推薦閱讀：辻利抹茶新菜單！抹茶甜點 焙茶飲料信義區才有，先推四宮格甜點任選組。

推薦閱讀：台灣茶拿鐵買一送一！中和快閃七三茶堂 茶與餐的實驗場，台灣茶泡飯 奶泡茶拿鐵必點。

推薦閱讀：10元喝全家鮮奶茶！全家「梨山烏龍」精品茶新品，無糖茶控也能開心喝。


提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
茶文化市集！210場茶席「萬茶盛典」只有2天快閃，森林系茶市集超愜意。
茶文化市集！210場茶席「萬茶盛典」只有2天快閃，森林系茶市集超愜意。
編輯 鄭雅之
南港文青台灣茶館！薈福村茶人氣茶咖啡 東方美人布丁，南港下午茶最Chill推薦。
南港文青台灣茶館！薈福村茶人氣茶咖啡 東方美人布丁，南港下午茶最Chill推薦。
編輯 張人尹
礁溪最美茶屋！日光山茶屋綠意田野間的品茶秘境， 專業茶道體驗，品茗、賞景療癒身心。
礁溪最美茶屋！日光山茶屋綠意田野間的品茶秘境， 專業茶道體驗，品茗、賞景療癒身心。
紫色微笑
七三茶堂期間限定店｜茶與餐的實驗場：台灣茶泡飯，必點茶心蛋與蜜香紅茶布蕾！
七三茶堂期間限定店｜茶與餐的實驗場：台灣茶泡飯，必點茶心蛋與蜜香紅茶布蕾！
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
新開幕靜謐系茶酒館Astēa芏登場！主打茶調飲品與茶調酒的靜謐系質感茶館氛圍舒服、座位不多，建議先訂位每桌都有專人細心介紹，儀式感滿滿芝麻巴斯克乳酪蛋糕真的超好吃！
新開幕靜謐系茶酒館Astēa芏登場！主打茶調飲品與茶調酒的靜謐系質感茶館氛圍舒服、座位不多，建議先訂位每桌都有專人細心介紹，儀式感滿滿芝麻巴斯克乳酪蛋糕真的超好吃！
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊