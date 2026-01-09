> 美食 > 10元喝全家鮮奶茶！全家「梨山烏龍」精品茶新品，無糖茶控也能開心喝。

2026-01-09
寒流來襲，全家 Let’s Tea 推出超商少見的梨山高山烏龍，1月20日前新品嚐鮮價49元，現煮精品茶全系列再享第二杯10元，熱飲優惠一次收。

寒流接連報到，天氣一轉冷，通勤路上最先被想起的就是一杯熱飲。隨著低溫下探，熱飲需求明顯升溫，也讓喝茶這件事重新回到日常選項。看準冬天喝茶動能與無糖原茶市場持續成長，全家加快 Let’s Tea 現煮精品茶布局，將高品質原葉好茶帶進便利商店，讓想暖手又想喝得講究的人，不必特地跑茶行，也能輕鬆入手一杯現煮好茶。

▲全家新品「蘭韻梨山烏龍」把過去茶行茶館才常見的風味，變成路過就能買到的日常。
全家搶攻無糖原茶市場

無糖原茶的消費習慣也在改變，大家不只要解渴，更開始在意產地，品種與香氣層次。全家指出，Let’s Tea 現煮精品茶上市後，帶動12月相關品類業績成長逾一成，等於證明便利商店也有穩定的精品茶需求。這次把高山茶端上櫃，等於補齊通路裡少見的頂級原茶選擇，目前系列包含蘭韻梨山烏龍、五窨茉莉茶后、金焙蕎麥茶、白烏龍茶及鮮露紅茶5款原茶與5款醇奶茶，想清爽或想奶香都能照心情切換，把精品茶喝成日常更方便。

▲全家Let’s Tea現煮茶價格同樣親民，原茶全為40元、醇奶茶55元。(攝影：鄭雅之)
全家新飲料「梨山高山烏龍」開喝

新品「蘭韻梨山烏龍」嚴選海拔約2100公尺以上梨山茶區的青心烏龍，雲霧與大溫差把茶香養得更乾淨。茶湯蜜黃透綠，入口先是淡雅蘭花香與青果香，還帶出細緻冷杉香氣，接著慢慢轉成清甜回甘，展現高山烏龍平衡又耐飲的特色。整體柔滑清透，適合在早餐後或午休想放鬆時慢慢啜飲，把過去茶行茶館才常見的風味，變成路過就能買到的日常，冷天喝起來更舒服，暖手也暖心。

▲全家新品「蘭韻梨山烏龍」嚴選海拔約2100公尺以上梨山茶區的青心烏龍。
AI膠囊萃茶限定杯款第二杯10元

為了讓每一杯風味更一致，Let’s Tea 以獨家膠囊封存茶香，搭配AI模擬茶師的萃茶技術，精準控制沖煮條件，讓忙碌的人不用懂泡法也能喝到穩定表現。呼應高山茶意象，品牌也推出現煮茶限定杯款，山巒線條加上花草元素，粉色藍色黃色三種設計讓喝茶多一點儀式感。搭配1月20前第二杯10元優惠，揪同事一起買更划算。新品於指定門市限定販售，想踩點的人可用APP快速定位。

▲全家Let’s Tea 以獨家膠囊封存茶香，並推出現煮茶限定杯款，山巒線條加上花草元素。
全家Let’s Tea 優惠

優惠時間：即日起至1月20日前
優惠內容：
1、Let’s Tea新品「蘭韻梨山烏龍」享49元嚐鮮價優惠。
2、Let’s Tea現煮精品茶亦享全系列任選第二杯10元優惠（限膠囊茶機商組，蘭韻梨山烏龍、五窨茉莉茶后、金焙蕎麥茶、白烏龍茶及鮮露紅茶40元原茶、55元醇奶茶系列）


不只全家有新飲料，更多飲料新品加碼喝

推薦閱讀：乖乖飲料喝起來！發發聯名乖乖 草莓煉乳優格新品，草莓季乖乖全家限定開賣。

推薦閱讀：萬波草莓歐蕾回歸！全新米麻糬草莓歐蕾領軍，3款萬波草莓飲料要喝。

推薦閱讀：清心福全新品奶蓋！清心3款厚雪奶蓋 紅心芭樂奶蓋必喝，限定門市一次看。


提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
珍煮丹3天買一送一！珍煮丹3天買一送一狂喝12杯，黑糖珍珠鮮奶 黑糖檸檬冬瓜必喝。
文青飲料再加一！質感茶飲春茶吉苑 現萃精品茶推薦必喝，黑玉國王黑糖珍奶 台灣茶必喝。
奶茶控開喝！清心福全4大奶茶跨年優惠，珍珠奶茶 粉圓奶茶第二杯折10元。
茶湯會財神杯 月老杯聯名開喝！茶湯會新品草莓四季春拿鐵，財神 月老加持必喝。
冬至湯圓優惠8間！超商湯圓 燒仙草買一送一，飲料控喝CoCo小湯圓 日出茶太抹茶湯圓。
