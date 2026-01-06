清心福全新品奶蓋！清心3款厚雪奶蓋 紅心芭樂奶蓋必喝，限定門市一次看。

清心福全推出全新厚雪奶蓋系列，包含烏龍綠茶、頂級可可與紅心芭樂三種口味，主打細緻輕盈奶蓋口感，限定門市販售。奶蓋控與手搖控必嚐鮮。

清心福全首次推出奶蓋飲料！經典手搖杯清心福，這次宣布即日起全新推出「厚雪奶蓋」系列，一次帶來烏龍綠茶、頂級可可、紅心芭樂三種風味。主打口感細緻、入口輕盈的奶蓋設計，讓粉絲在熟悉的飲品基底中，喝到更有層次的變化。清心福全「厚雪奶蓋系列」目前僅於全台約60間限定門市販售，飲料控、奶蓋控要喝起來。

▲清心福全首度推出厚雪奶蓋系列，以多元茶飲基底搭配綿密奶蓋，成為粉絲近期討論焦點。

三款厚雪奶蓋風味一次看

▲清心福全厚雪奶蓋系列一次推出烏龍、可可與紅心芭樂三種風味，滿足不同粉絲口味偏好。

限定門市販售資訊

▲清心福全厚雪奶蓋系列採限定門市販售，粉絲可先查詢門市再前往。

清心福全 厚雪奶蓋系列 販售資訊

清心福全「厚雪奶蓋」系列，主打細緻綿密、如初雪般輕盈的奶蓋，搭配三種飲品基底，「厚雪‧烏龍奶蓋」以清爽不澀的烏龍綠茶為基底，搭配細緻綿密奶蓋，打造茶香與奶香平衡。「厚雪‧頂級可可奶蓋」選用濃郁可可，透過輕柔奶蓋中和厚實感，打造甜點系喝法。「厚雪‧紅心芭樂奶蓋」則以自然果香為主軸，清甜不膩，適合偏好果香的粉絲。清心福全此次首度推出厚雪奶蓋系列，採限定門市方式販售，讓新品更具話題性。清心福全官網共告限定販售門市涵蓋全台北中南東各地區，總共超過60間門市限定販售，讓各地粉絲們都能搶先嚐鮮，建議出發前先至清心福全官網查詢販售門市，避免白跑一趟。開賣日期：即日起開賣販售門市：全台限定約60間門市販售，詳細販售資訊依清心福全官網公告為準。

售價：

「厚雪‧烏龍奶蓋」 北60 元 南55元

「厚雪‧紅心芭樂奶蓋」 80元

「厚雪‧頂級可可奶蓋」 80元