> 美食 > 清心福全新品奶蓋！清心3款厚雪奶蓋 紅心芭樂奶蓋必喝，限定門市一次看。

清心福全新品奶蓋！清心3款厚雪奶蓋 紅心芭樂奶蓋必喝，限定門市一次看。

tiger Walker 玩樂季清心福全厚雪奶蓋奶蓋飲料
2026-01-06 13:40文字：編輯 張人尹 圖片提供:清心福全
編輯 張人尹

編輯 張人尹

清心福全推出全新厚雪奶蓋系列，包含烏龍綠茶、頂級可可與紅心芭樂三種口味，主打細緻輕盈奶蓋口感，限定門市販售。奶蓋控與手搖控必嚐鮮。
清心福全首次推出奶蓋飲料！經典手搖杯清心福，這次宣布即日起全新推出「厚雪奶蓋」系列，一次帶來烏龍綠茶、頂級可可、紅心芭樂三種風味。主打口感細緻、入口輕盈的奶蓋設計，讓粉絲在熟悉的飲品基底中，喝到更有層次的變化。清心福全「厚雪奶蓋系列」目前僅於全台約60間限定門市販售，飲料控、奶蓋控要喝起來。

▲清心福全首度推出厚雪奶蓋系列，以多元茶飲基底搭配綿密奶蓋，成為粉絲近期討論焦點。
▲清心福全首度推出厚雪奶蓋系列，以多元茶飲基底搭配綿密奶蓋，成為粉絲近期討論焦點。

三款厚雪奶蓋風味一次看

清心福全「厚雪奶蓋」系列，主打細緻綿密、如初雪般輕盈的奶蓋，搭配三種飲品基底，「厚雪‧烏龍奶蓋」以清爽不澀的烏龍綠茶為基底，搭配細緻綿密奶蓋，打造茶香與奶香平衡。「厚雪‧頂級可可奶蓋」選用濃郁可可，透過輕柔奶蓋中和厚實感，打造甜點系喝法。「厚雪‧紅心芭樂奶蓋」則以自然果香為主軸，清甜不膩，適合偏好果香的粉絲。
▲清心福全厚雪奶蓋系列一次推出烏龍、可可與紅心芭樂三種風味，滿足不同粉絲口味偏好。
▲清心福全厚雪奶蓋系列一次推出烏龍、可可與紅心芭樂三種風味，滿足不同粉絲口味偏好。

限定門市販售資訊

清心福全此次首度推出厚雪奶蓋系列，採限定門市方式販售，讓新品更具話題性。清心福全官網共告限定販售門市涵蓋全台北中南東各地區，總共超過60間門市限定販售，讓各地粉絲們都能搶先嚐鮮，建議出發前先至清心福全官網查詢販售門市，避免白跑一趟。
▲清心福全厚雪奶蓋系列採限定門市販售，粉絲可先查詢門市再前往。
▲清心福全厚雪奶蓋系列採限定門市販售，粉絲可先查詢門市再前往。



清心福全 厚雪奶蓋系列 販售資訊

開賣日期：即日起開賣
販售門市：全台限定約60間門市販售，詳細販售資訊依清心福全官網公告為準。

售價：

「厚雪‧烏龍奶蓋」 北60 元 南55元

「厚雪‧紅心芭樂奶蓋」 80元

「厚雪‧頂級可可奶蓋」 80元

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
雞百分黑糖薑塊冬季必喝！黑糖老薑暖心超推，西西里檸檬咖啡與紅棗桂圓薑 一次評測三款亮點。
雞百分黑糖薑塊冬季必喝！黑糖老薑暖心超推，西西里檸檬咖啡與紅棗桂圓薑 一次評測三款亮點。
新竹林依晨
珍煮丹3天買一送一！珍煮丹3天買一送一狂喝12杯，黑糖珍珠鮮奶 黑糖檸檬冬瓜必喝。
珍煮丹3天買一送一！珍煮丹3天買一送一狂喝12杯，黑糖珍珠鮮奶 黑糖檸檬冬瓜必喝。
編輯 張人尹
文青飲料再加一！質感茶飲春茶吉苑 現萃精品茶推薦必喝，黑玉國王黑糖珍奶 台灣茶必喝。
文青飲料再加一！質感茶飲春茶吉苑 現萃精品茶推薦必喝，黑玉國王黑糖珍奶 台灣茶必喝。
編輯 張人尹
茶湯會財神杯 月老杯聯名開喝！茶湯會新品草莓四季春拿鐵，財神 月老加持必喝。
茶湯會財神杯 月老杯聯名開喝！茶湯會新品草莓四季春拿鐵，財神 月老加持必喝。
編輯 張人尹
奶茶控開喝！清心福全4大奶茶跨年優惠，珍珠奶茶 粉圓奶茶第二杯折10元。
奶茶控開喝！清心福全4大奶茶跨年優惠，珍珠奶茶 粉圓奶茶第二杯折10元。
編輯 張人尹
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊