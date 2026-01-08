乖乖飲料喝起來！發發聯名乖乖 草莓煉乳優格新品，草莓季乖乖全家限定開賣。

發發攜手乖乖推出聯名飲品與零食，把乖乖彎の脆果優格變成2款限定手搖杯飲料，並在全家開賣新口味莓果派對優格乖乖、飲料草莓煉乳金萱奶茶，用熟悉童年滋味迎接新年。

發發x乖乖兩款聯名優格飲登場

▲發發推出乖乖草莓煉乳優格，以草莓果香、煉乳與優格層次，重現乖乖彎の脆果的童年印象。

限時優惠與社群贈禮

▲發發結合社群活動，粉絲完成指定任務即可獲得莓果派對優格乖乖，數量有限送完為止。

全家同步推出聯名零食

▲全家限定草莓煉乳金萱奶茶，結合發發與乖乖聯名概念，指定商品享第2件6折優惠。

乖乖變成手搖杯！優格手搖飲品牌「發發」攜手國民零食品牌「乖乖」，把熟悉的童年滋味變成手搖飲料，推出兩款乖乖風味的優格飲品，讓粉絲用喝的就能享受到「乖乖草莓煉乳優格」的療癒風味。同時乖乖X發發也推出聯名零食、聯名飲料在全家便利商店開賣，讓人嚐鮮就先衝。發發此次以乖乖「彎の脆果」系列為發想，推出兩款聯名飲品。其中「乖乖草莓煉乳優格」結合草莓果香、發發招牌優格與煉乳風味，口感酸甜柔和，還吃得到草莓果丁的口感。「乖乖煉乳優格」則以溫潤奶香襯托優格酸甜，整體風味簡單順口，讓粉絲在熟悉滋味中找回童年記憶。配合聯名飲品上市，發發即日起至1月12日推出限定優惠，粉絲來店或使用你訂線上訂餐，購買兩杯聯名飲品即可享88折。同時，來店購買聯名飲品並加入發發官方LINE，上傳飲品照片至個人限時動態，還可獲得莓果派對優格乖乖乙包，讓粉絲們喝飲料多了一份分享的樂趣。這次發發與乖乖的聯名，在全家便利商店也能吃到、喝到，即日起推出乖乖新口味「莓果派對優格乖乖」，以發發人氣莓果派對優格為靈感，融合乖乖經典香脆口感。飲品則有「草莓煉乳金萱奶茶」以金萱茶為基底，搭配草莓與煉乳風味。即日起於全家購買指定商品，還可享任選第2件6折優惠，飲料控、零食控趁機嚐鮮。





發發x乖乖 聯名飲品販售資訊

販售通路：全台發發門市品項及價格：乖乖草莓煉乳優格：M$95乖乖煉乳優格：M$95

優惠活動：

1、即日起至1月12日止，凡來店或使用你訂線上訂餐，購買兩杯聯名飲品享88折優惠。

2、來店購買聯名飲品，加入發發官方LINE，並上傳飲品照片至個人限時動態，即可獲得「莓果派對優格乖乖」乙包，數量有限，送完為止。





發發x乖乖 全家便利商店限定新品

優惠活動：

即日起於全家便利商店購買「草莓煉乳金萱奶茶」「莓果派對優格乖乖」，享第2件6折優惠。





飲料新話題必喝 飲料控衝

販售通路：全家便利商店獨家販售品項及價格：發發x乖乖 莓果派對優格乖乖：$39發發x乖乖 草莓煉乳金萱奶茶：$39

