14天鶴茶樓買一送一！泰奶泰奶凍最多買三送三，外送飲料優惠跟上。

2026-01-07 17:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:鶴茶樓
飲料控2026年也要繼續喝買一送一！迎接2026年開年，鶴茶樓率先端出一波誠意滿滿的一月限定優惠，從外送平台買一送一，到週六新門市開幕免費送飲料，全都集中在1月中旬陸續登場。其中，Uber Eats限定買一送一優惠以泰奶、杏仁奶兩款飲品為主，不用出門也能喝到療癒手搖飲。想現場排隊也有免費飲品可以領。

▲鶴茶樓一月優惠喝不停！外送買一送一、新開店再免費送飲料。
▲鶴茶樓Uber Eats限定買一送一「泰式奶茶泰奶凍」開喝。
鶴茶樓買一送一！Uber Eats限定優惠

鶴茶樓於Uber Eats推出為期兩週的指定飲品買一送一優惠，將於1月14日起，一路持續到1月27日，主打兩款人氣風味飲品，特別鎖定喜歡凍類與奶蓋層次的外送族。「泰式奶茶泰奶凍」整杯從基底到配料都充滿濃厚泰奶香氣，入口滑順又有咀嚼感，是不少人心中的經典口味。「杏仁奶蓋烏龍茶」則以細緻杏仁奶蓋搭配桂香烏龍，喝起來溫潤不膩，香氣層次分明。活動僅限Uber Eats平台下單，每款飲品每人限購三組。

▲鶴茶樓「杏仁奶蓋烏龍茶」Uber Eats限定買一送一，75元兩杯。
台南高雄開幕免費送飲料

除了外送優惠，鶴茶樓也同步在南部展店，1月10日台南善化中山店與1月16日高雄崛江店分別開幕，並在當週六下午推出免費飲品活動。兩間門市活動內容一致，於下午13點至15點限時贈送指定中杯飲品，包含鶴頂紅茶、綺夢那堤與藝伎紅茶，每間門市限量200杯，每人限領一杯。飲品甜度與冰塊皆為固定版本，僅限現場排隊領取，不適用外送與預訂。想嘗鮮或順路踩點的人，記得提早到場。

▲鶴茶樓台南、高雄新開店，免費送飲料喝。
鶴茶樓Uber Eats限定，指定品項買一送一

活動日期：1/14～1/27
優惠品項：
泰式奶茶泰奶凍 Uber Eats平台價$85
杏仁奶蓋烏龍茶 Uber Eats平台價$75

鶴茶樓台南、高雄新開店優惠

1/10(六) 鶴茶樓 台南善化中山店
1/16(六) 鶴茶樓 高雄崛江店

鶴茶樓 新店開幕送免費飲品

活動方式：指定飲品「鶴頂紅茶、綺夢那堤、藝伎紅茶」免費贈送
活動時段：13:00 - 15:00
活動時段限量：總共200杯

優惠說明：
1、中杯供應；冰塊/甜度固定，無客製。
2、僅限來店消費，線上預訂/電話自取/外送不適用。
3、每人限領一杯。

鶴茶樓 新店門市資訊

台南善化中山店｜臺南市善化區中山路401號
高雄崛江店｜高雄市新興區新田路193號


飲料控要知道的人氣話題！

推薦閱讀：清心福全新品奶蓋！清心3款厚雪奶蓋 紅心芭樂奶蓋必喝，限定門市一次看。

推薦閱讀：CoCo買一送一！CoCo粉角鮮奶茶一日買一送一，莓好雙果茶2杯99元天天優惠。

推薦閱讀：最強奶蓋手搖杯！走杯CUPFY插旗圓山花博，5大奶蓋口味 自製燕麥奶升級不加價。

