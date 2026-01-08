萬波草莓歐蕾回歸！全新米麻糬草莓歐蕾領軍，3款萬波草莓飲料要喝。

草莓季正式開喝！萬波島嶼紅茶於1月9日推出草莓系列，經典草莓歐蕾回歸，全新米麻糬草莓歐蕾與奶蓋草莓綠茶同步登場，草莓控冬天必喝先筆記。

草莓季正式報到，萬波島嶼紅茶也宣告草莓系列於2026年1月9日全台回歸開賣。本次一次推出三款草莓飲品，包含經典回歸的草莓歐蕾、全新口感系「米麻糬草莓歐蕾」，以及走清爽路線的奶蓋草莓綠茶，從濃郁奶香到茶感層次一次包辦。三款飲品同步於門市、外送平台與線上點餐系統上架，統一中杯販售，為冬天手搖飲市場再添一波草莓熱潮。



▲草莓控等超久的萬波草莓飲料，終於回歸開賣。(攝影：鄭雅之)

▲萬波草莓飲料系列回歸，1月9日正式開賣。(攝影：鄭雅之)





萬波草莓系列登場！米麻糬草莓歐蕾成口感控新寵

今年草莓系列最大亮點，莫過於首度登場的米麻糬草莓歐蕾。萬波將台灣人熟悉的米麻糬融入草莓歐蕾之中，鮮甜草莓與醇厚鮮乳交織，每一口都能吸到滑順又Q彈的米麻糬，口感柔軟卻不黏牙，層次感十足。草莓果香與糯米香氣在口中堆疊，帶來比一般草莓飲品更有存在感的飽足感，特別適合喜歡咀嚼系飲料的族群。



▲萬波「草莓歐蕾」推出升級版米麻糬草莓歐蕾，吸到滑順又Q彈的米麻糬。(攝影：鄭雅之)





經典草莓歐蕾回歸！再加碼清爽系「奶蓋草莓綠茶」

除了新品吸睛，經典草莓歐蕾同樣是不少粉絲每年必點的回憶款。保留細緻果肉口感，搭配比例調整過的溫潤鮮乳，呈現夢幻粉紅色澤，視覺與味覺一次滿足。另一款奶蓋草莓綠茶則以宣橋綠茶為基底，茶湯清爽平衡草莓甜度，再覆上一層厚實奶蓋，鹹甜交錯卻不膩口，讓草莓飲品也能喝出成熟細緻的茶飲層次。



▲萬波「奶蓋草莓綠茶」以宣橋綠茶為基底，再配上濃郁奶蓋。(攝影：鄭雅之)





萬波草莓系列

開賣時間：販售時間：2026年1月9日起，全台門市同步開賣

品項：

米麻糬草莓歐蕾 中杯95元

草莓歐蕾 中杯 85元

奶蓋草莓綠茶 中杯 90元



全品項冰量固定，甜度可選半糖、微糖或無糖





萬波草莓系列優惠

優惠內容：1月9日至1月18日，於你訂平台購買任一草莓飲品，即贈10元折價券。

注意事項：折價券限下次消費使用，滿100元可折抵1張，使用期限至1月25日止。







▲萬波草莓飲料系列推出三款季節限定飲品。(攝影：鄭雅之)