7-11草莓泡芙霜淇淋！7-11甘王草莓卡士達霜淇淋10元升級泡芙，第二件半價開吃。

7-ELEVEN草莓霜淇淋、酷聖霜與思樂冰於指定期間登場，搭配年菜預購與年貨i預購服務，讓粉絲從甜點、冰品到過年採買一次完成。

▲7-ELEVEN雪淋霜聯名亞尼克，甘王草莓卡士達霜淇淋登場（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN雪淋霜即日起至2月17日，加10元升級泡芙款（攝影：張人尹）

7-11霜淇淋新口味，甘王草莓卡士達霜淇淋泡芙！這次7-11霜淇淋新品聯名亞尼克，推出年度草莓季限定新口味「甘王草莓卡士達霜淇淋」，並且除了經典的甜筒之外，還能10元升級成泡芙冰淇淋，增添霜淇淋全新吃法。不只草莓季，7-11也針對農曆春節的彩賣季節推出應景的年貨大街零食、禮盒、年菜，通通線上就能買。





雪淋霜升級草莓泡芙新口感

▲7-ELEVEN從草莓季甜點聯名亞尼克，甘王草莓卡士達霜淇淋（攝影：張人尹）

每年草莓季都在期待草莓霜淇淋回歸，這次7-11於即日起攜手亞尼克推出「甘王草莓卡士達霜淇淋」，選用甘王草莓搭配香濃卡士達，果香層次更明顯，香氣十足但不甜膩，自即日起至2月17日期間限定供應，此外，粉絲只要加價10元即可升級泡芙款霜淇淋，增添酥脆口感吃法，成為草莓季拍照討論度最高的甜點。





酷聖霜與思樂冰優惠齊發

▲7-ELEVEN霜淇淋優惠期間至2月17日，指定支付任選第二件半價（攝影：張人尹）

不只草莓霜淇淋，7-11酷聖霜於限定門市推出「吉那圈風味霜淇淋」，將吉拿棒的肉桂香氣融入霜淇淋，並搭配限量吉拿棒餅乾。在思樂冰的部分則於即日起至2月17日推出草莓乳酸風味，呼應草莓季的療癒氣氛。配合冰品新品上市，在1月7日至2月3日期間每週五六日，雪淋霜與酷聖霜憑icash2.0或icashPay享第二件半價，粉絲趁機嚐鮮。





年貨大街直接在線上逛

▲7-ELEVEN i預購把年貨大街商品直接搬上線（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN年貨零嘴線上選購，走春送禮更方便（攝影：張人尹）

小家庭到孝親年菜選擇更齊

▲7-ELEVEN年菜結合線上線下，圍爐準備更從容（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN年貨零嘴線上選購，走春送禮更方便（攝影：張人尹）





7-11 亞尼克 x 甘王草莓卡士達霜淇淋販售資訊

草莓季草莓甜點一定要跟上

不想再跑實體年貨大街，7-ELEVEN把採買動線全面搬上i預購平台，讓粉絲即日起就能在線上選購各式古早味零嘴與話題年貨。過年必吃零食大豬公、沙琪瑪，還有各種招財包裝零食一次到位，特別適合走春拜年與送禮情境，也讓年貨採買不用衝到迪化街人擠人，現在在家就能慢慢挑。圍爐年菜方面，7-ELEVEN整合門市預購與i預購、i划算平台，即日起陸續開放年菜預購，提供近200款選擇。從適合小家庭的4至5道組合，到大家庭9道全席一應俱全，並推出長輩友善的軟質年菜套餐。部分聯名與話題年菜將於1月中旬起陸續到貨，讓粉絲提早訂、安心等。上市日期：即日起售價：一般款49元、泡芙款59元優惠活動：1月7日起至2月3日，每週五六日雪淋霜、酷聖霜霜淇淋憑icash2.0、icashPay享任選第二件半價。1月7日至2月17日，每週五六日全品項第二杯半價。

推薦閱讀：全家草莓季33款全吃！草莓優格霜淇淋領軍，39元ASAMIMI杯塞超萌。

推薦閱讀：杏桃鬆餅屋草莓季！絕美粉紅蒙布朗、草莓大福鬆餅，搶攻草莓控必吃清單。

推薦閱讀：草莓大福、巨無霸布丁塔搶先吃！貓茶町草莓季主打台灣茶甜點，板橋美食地圖新亮點。