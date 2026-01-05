全家草莓季33款全吃！草莓優格霜淇淋領軍，39元ASAMIMI杯塞超萌。

草莓控注意！「全家」草莓季正式開跑，從草莓優格霜淇淋、烘焙甜點到粉紅系零食一次到齊，還有療癒ASAMIMICHAN聯名與加購優惠。

一年一度的全家草莓季正式回歸，全家以「莓好，運輸中」為主題，自1月7日起全面換上粉紅色系，不只集結霜淇淋、烘焙甜點、鮮食與零食，還攜手日本高人氣療癒角色ASAMIMICHAN合作，讓草莓季從好吃升級成好拍。活動期間同步推出聯名加購、會員抽獎與限定包裝，從霜淇淋、甜點，到多款粉色系零食與飲品通通到齊，無論是草莓控、甜點控，或是喜歡蒐集可愛小物的消費者，都能在全家一次完成冬季最療癒的粉紅行程。



▲日本人氣ASAMIMICHAN首次台灣，躍上全家霜淇淋包裝賣萌。

▲全家草莓季33款零食、甜點、飲料都有。





全家草莓優格霜淇淋回歸！日本ASAMIMICHAN首次聯名

全家霜淇淋率先端出2026年首波強檔「草莓優格霜淇淋」，以草莓果香搭配清爽優格乳酸感，入口酸甜平衡不膩口，搭配專屬粉嫩蘋果紅鬆餅餅皮，視覺與口感都相當討喜。為了呼應ASAMIMICHAN首次台灣合作，霜淇淋同步換上限定紙杯與餅套，可愛插畫成為門市最吸睛的打卡焦點。全家APP也於指定期間推出隨買跨店取優惠，5支只要188元，讓草莓控能一次把甜蜜囤好囤滿。



▲2026年首波強檔全家「草莓優格霜淇淋」，以草莓果香搭配清爽優格乳酸感，搭配專屬粉嫩蘋果紅鬆餅餅皮，視覺與口感都相當討喜。





烘焙甜點全面開吃 從泡芙到貓貓塔一次滿足

草莓季烘焙甜點同樣火力全開，minimore推出的草莓厚奶雲餡泡芙，以草莓菠蘿皮包入濃厚莓果奶酪與卡士達，咬下瞬間香氣爆發。造型系甜點也同步登場，像是仿真草莓外型的草莓乳酪軟歐，或是療癒感滿分的草莓貓貓塔，從外觀到口感都讓人捨不得吃。喜歡經典款的人也能選擇草莓大福、美莓奶霜蛋糕與草莓丹麥手撕包，讓整個冬天的下午茶都被草莓甜香包圍。



▲全家草莓甜點「草莓厚奶雲餡泡芙」超厚餡一口吃超療癒。





零食飲品粉紅上架 聯名加購與抽獎同步登場

除了鮮食與甜點，「全家」也網羅大量草莓風味零食與飲品，從乖乖與發發牧場聯名的草莓煉乳金萱奶茶，到多款日本Famimaru與人氣草莓軟糖，貨架瞬間化身粉紅專區。活動期間購買ASAMIMICHAN聯名商品，任選3件即可加價39元帶回限定杯塞吊飾，會員還能累積抽獎券，有機會抽中包含絨毛娃娃與鑰匙圈的限定周邊組。今年草莓季不只是吃得滿足，更把療癒與收藏一次打包。



▲全家行動購獨家草莓甜點，草莓千層毛巾捲、草莓大福和亞尼克草莓系列。

▲購買ASAMIMICHAN聯名商品，任選3件即可加價39元帶回限定杯塞吊飾。





全家草莓季優惠

活動時間：1/7~2/3

優惠內容：

1、任選３件ASAMIMICHAN聯名鮮食或端架指定商品，加39元可加購ASAMIMI杯塞吊飾１個（共２款）。

2、全家會員購買ASAMIMICHAN聯名商品可拿抽獎券（最高抽中價值２５００元限定周邊組）。

3、APP「隨買跨店取」活動１／５～１／７推出：Fami!ce霜淇淋５支１８８元快閃優惠。

4、指定零食／飲品任選第２件８折、３件７７折；指定啤酒８５折（活動期間內）。





全家草莓新品

鮮食與烘焙新品

草莓優格霜淇淋 49元

草莓丹麥手撕包 45元

草莓厚奶雲餡泡芙 49元

草莓大福 45元

美莓奶霜蛋糕 42元

生果粒草莓滿餡麵包 39元

草莓夾心土司 32元

草莓甜心Ｑ堤 39元

濃番茄火腿蛋包飯 89元

草莓乳酪軟歐 45元

草莓乳酪鬆餅 39元

草莓優格三明治 39元

草莓貓貓塔 49元



全家行動購 獨家甜點

戲雪尋莓生乳捲（亞尼克） ２入1190元／10入4950元

草莓提拉米蘇寶盒（亞尼克） 4入1356元／16入4160元

白色戀人－草莓千層毛巾捲（熊夫人甜點） １入850元／４入2720元

草莓大福６入（麻吉爸） 540元／6盒2340元

日本空運草莓（廚鮮王） 888元（空運鮮採草莓）





全家草莓風味零食、飲品

乖乖Ｘ發發草莓煉乳金萱奶茶 ３９元

PATISWISS草莓夾餡黑巧克力條 １９９元

Cheers草莓氣泡水 ３５元

Look甘王草莓夾心可可 ９９元

韓國草莓風味棉花糖 ５５元

乖乖草莓Ｑ軟糖 ４９元

甘樂草莓鮮果實軟糖 ７９元

嗨啾草莓氣泡飲軟糖 ３９元

乖乖玉米脆條草莓優格派對 ３９元

白草莓焦糖玉米小點（Famimaru） ５９元

浪味仙－草莓起司洋芋捲 ３５元

旺仔草莓口味小饅頭 ３０元

可可次郎草莓牛奶風味餅乾（５袋入） １０９元

流心抹茶草莓風味蛋捲 ３９元

草莓歐蕾風味餅（米果） ４５元

提拉米蘇可可杏仁－草莓風味 １０９元

草莓果乾茶（７入／盒） ９９元





