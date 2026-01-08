> 美食 > 台灣茶拿鐵買一送一！中和快閃七三茶堂 茶與餐的實驗場，台灣茶泡飯 奶泡茶拿鐵必點。

台灣茶拿鐵買一送一！中和快閃七三茶堂 茶與餐的實驗場，台灣茶泡飯 奶泡茶拿鐵必點。

2026-01-08 10:00文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
台灣茶拿鐵買一送一！台灣茶品牌七三茶堂這次推出快閃店「茶與餐的實驗場」進駐中和環球購物中心，主打台灣茶泡飯、台灣茶點甜，還有鮮乳坊合作的茶拿鐵買一送一必喝。

台灣茶拿鐵買一送一喝起來！探索台灣茶不同喝法、吃法的「七三茶堂」，這次與新誥餐飲集團合作，即日起在中和環球購物中心推出期間限定「茶與餐的實驗場」快閃店，以台灣茶為核心，推出台灣茶泡飯、台灣茶甜點，還有飲品延伸茶的餐桌樣貌，並且加碼推出點套餐送「茶拿鐵買一送一優惠券」等限定優惠，讓更多人體驗到台灣茶的多種面貌。

▲七三茶堂攜手新誥餐飲集團進駐中和環球，推出以台灣茶為核心的「茶與餐的實驗場」期間限定快閃店。（攝影：張人尹）
▲中和快閃店主打6款台灣茶泡飯套餐，七三茶堂讓粉絲一次體驗茶香與主食的搭配變化。（攝影：張人尹）
製茶底蘊化為泡飯

七三茶堂以阿里山茶園與台灣風土為基礎，將製茶經驗轉化為料理風味，透過賞味三步驟與研磨茶技術，讓粉絲享受到茶香結合料理的體驗。在這次中和快閃店中，主推「台灣茶泡飯」系列套餐，主餐提供「明太子嫩雞、三升漬鴨胸、薑燒煮豚肉、蒲燒炙鰻魚、昆布漬鮮鮭、壽喜燒和牛」共6款，分別搭配不同台灣茶底，以及茶甜點、小菜等。
▲七三茶堂以阿里山茶園與台灣風土為基礎，將製茶經驗轉化為台灣茶泡飯的料理風味。（攝影：張人尹）
台灣茶泡飯三吃法必推

針對「台灣茶泡飯」系列，七三茶堂也特別強調有三種層次吃法。第一吃先品嚐主食與米飯原味，第二吃加入店家提供的昆布柴魚雞高湯，吃得到日式雜炊般濃郁口感。第三吃再倒入每款套餐搭配不同的「精選台灣熱茶」，讓茶湯不只是去油解膩，更能層層堆疊出茶香味、增添溫潤香氣。
▲倒入精選台灣熱茶是台灣茶泡飯的關鍵步驟，七三茶堂讓茶湯成為風味亮點。（攝影：張人尹）
茶甜點延續風味

不只有主食，在「七三茶堂茶與餐的實驗場」也將台灣茶加入西式甜點、日系甜點中，由七三茶堂喫茶粉製作花蓮蜜香紅茶布蕾、三峽碧螺春巴斯克、清香烏龍奶凍捲，還有使用茶粉取代可可粉的炭焙烏龍提拉米蘇，茶粉的微苦與乳香交織，讓台灣茶在甜點中展現不同層次，成為整套餐點自然的收尾段落。
▲七三茶堂以喫茶粉製作多款茶甜點，讓台灣茶風味延伸到西式與日系甜點中。（攝影：張人尹）
▲從蜜香紅茶布蕾到炭焙烏龍提拉米蘇，七三茶堂用甜點為整套餐點畫下溫潤句點。（攝影：張人尹）
茶拿鐵優惠加碼

飲品部分，「茶與餐的實驗場」不只提供現沖功夫壺茶，讓粉絲享受到純粹台灣好茶風味，這次更與鮮乳坊合作推出「茶拿鐵」系列，使用幸運兒鮮乳搭配七三茶堂喫茶粉，以日式抹茶手刷方式增加空氣感，搭配鮮奶打成的鮮奶泡，增加溫潤層次與綿密口感。茶拿鐵提供碧螺春、清香烏龍、炭焙烏龍、紅玉紅茶與花蓮蜜香紅茶等選擇。配合快閃開幕，在開幕首周01/08-01/14，凡內用台灣茶泡飯套餐，即可獲得茶拿鐵買一送一外帶優惠券，中和人先衝朝聖。
▲七三茶堂茶拿鐵系列使用鮮乳坊幸運兒鮮乳，搭配手刷喫茶粉呈現細緻茶香。（攝影：張人尹）
▲配合快閃開幕，七三茶堂於指定期間內用茶泡飯套餐加碼贈送茶拿鐵買一送一優惠券。（攝影：張人尹）
七三茶堂 茶與餐的實驗場 期間限定店

開幕日期：2026 / 01 / 08（四）
地點：Global 環球中和購物中心（新北市中和區中山路三段122號1樓）
開幕活動：01/08 ~ 01/14，凡至店內享用茶泡飯，即贈送「茶拿鐵系列」買一送一外帶優惠券


看更多七三茶堂 期間限定店

▲中和快閃店主打6款台灣茶泡飯套餐，不同主食設計搭配不同茶品。（攝影：張人尹）
▲七三茶堂為台灣茶泡飯設計三吃法，從原味主食到高湯與熱茶，層層堆疊風味。（攝影：張人尹）
▲從台灣茶泡飯、茶甜點到茶拿鐵，七三茶堂在快閃店中完整呈現茶走上餐桌的多元樣貌。（攝影：張人尹）
更多茶控 飲料控必喝台灣茶推薦

