隨著2024台北國際牛肉麵的得獎名單公布，許多牛肉麵控也紛紛開始勾選自己準備一一品嚐的牛肉麵清單，而其中慶祝得獎的「道品牛肉麵」將於10/18起連續三天在台北、高雄分店推出買一送一，而台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧再度挑戰味蕾，即日起至11/30限時推出「牛肉麵全系列」買一送一優惠。







台北中山九昱希爾頓逸林酒店表示，此次活動亮點在於La Salle酒吧的新創組合「奇香球」，這款將臭豆腐、皮蛋與香菜結合而成的特製小球，外層酥脆內裡鮮香，搭配上濃郁牛肉湯底，為牛肉麵注入別具一格的風味。此外，這次的優惠不僅適用於內用，也適用於外帶，讓牛肉麵控在家也能品嚐這份獨特的「三味一體」。





並且，台北中山九昱希爾頓逸林酒店說明，在臭豆腐牛肉麵與剁椒臭豆腐牛肉麵成功吸引大眾目光後，台北中山九昱希爾頓逸林酒店總經理黃柄鈞決定延續「臭出自己的路」的精神。執行主廚Mike王銘嘉帶領廚藝團隊，推出由臭豆腐、皮蛋與香菜為主材料製成的「奇香球」，希望帶來更創新的飲食體驗。這款奇香球的獨特配方能與牛肉湯完美融合，特別適合在秋冬品嚐，暖心滋補。這款奇香球每碗搭配三顆，經油炸至外皮金黃酥脆後，再放入牛肉湯中吸收湯汁，創造出一種酥脆外層包裹滑嫩內裡的多重口感，使得每一口都充滿驚喜。



剁椒臭豆腐牛肉麵則以自製剁椒為特色，手工剁成細末的紅剁椒帶有辛辣與酸香，搭配上軟滑的臭豆腐與濃郁牛肉湯底，成為一道充滿豐富層次的美食享受。這道菜在去年台北國際牛肉麵節中奪得創意組銅獎，成功引發饕客的高度關注。主廚Mike介紹，剁椒由燈籠椒與朝天椒混合製成，經糯米醋、米酒與調味料浸泡一週後，呈現酸中帶麻的獨特風味。這樣的口感極具辨識度，每口都帶來酸、辣、麻、香四重享受，既解膩又不失層次感。



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台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒 牛肉麵買一送一

活動日期：10/1至11/30

優惠內容：牛肉麵全系列買一送一，內用外帶皆適用

優惠方式：贈送品項以價低者計，收取10%服務費

預訂專線：02-6619-9999轉1621