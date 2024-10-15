誰說內湖沒美食！聚集許多上班族、公司的內湖，在各處也有美食夯店值得一訪，內湖在地人都推薦的美食不能沒吃過，這次窩客島整理了9間「內湖在地人氣美食」，像是在地人超推的牛肉麵老店、AI教父黃仁勳來訪過的牛肉麵，以及藏在黃昏市場裡的隱藏版油飯等，內湖人必吃美食口袋名單通通都要吃。





內湖美食一定要吃過內湖人都推薦的「大佳牛雜湯」，牛肉麵麵條Q彈、肉質煮得軟嫩，還能免費續湯，是來店必點的招牌，而位在黃昏市場裡的「琴油飯」一週只開3天，更是在地人才知道的隱藏版美食，熟客都直接買一大包油飯帶走；此外也有AI教父黃仁勳造訪過的「牛耳精緻麵館」、奧運吳詩儀家開的「文湖21雞湯麵」等名店，下次來內湖不要再錯過這些在地人氣美食。





內湖人激推牛肉麵 #大佳牛雜湯

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 大佳牛雜湯 說：

湯頭不死鹹又順口，蔥多多還可以加湯！選了粗麵，口感很Q彈，牛肉給了很多塊，滷的入味又軟嫩，湯頭很清一點都不油膩，真的很好喝！<全文介紹>



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#大佳牛雜湯

地址：台北市內湖區康寧路一段108號

電話：02-2792-3193







內湖人氣肉夾饃平日才吃得到 #劉老太老潼關肉夾饃

部落客 Jun 造訪 劉老太老潼關肉夾饃 說：

吃肉夾饃真的要吃它的餅，因為在揉餅時還保留了空氣，蓬鬆酥脆空氣感明顯，千層餅每一口金黃香酥。裏面包的肉碎富含油汁香氣與醬香<全文介紹>



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#劉老太老潼關肉夾饃

地址：台北市內湖區文德路22巷9弄60號

電話：0916-425-573







內湖越南美食吃這家 #榛品越南河粉

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 榛品越南河粉 說：

每次經過幾乎都是客滿狀態，餐點品項非常多，密密麻麻有點眼花撩亂，酸辣跟咖哩湯頭都非常開胃，吃到欲罷不能又再加點了法國麵包來搭配，口味上真的令人蠻滿意的<全文介紹>



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#榛品越南河粉

地址：台北市內湖區港墘路88號

電話：02-2658-7165







堪稱東湖最強水餃 #王家水餃館

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 王家水餃館 說：

韭菜更是多汁還有韭菜的清香甜味，有一股很新鮮蔬菜的感覺那個肉餡扎實又多汁，調味胡椒跟鹽巴抓得很剛好，直接帶出豬肉本身的甜味，加上彈力足夠的餃子皮，那個在口中的口感真的是無與倫比的美妙！<全文介紹>



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#王家水餃館

地址：台北市內湖區東湖路119巷2號

電話：02-2631-8277







AI教父黃仁勳牛肉麵愛店 #牛耳精緻麵館

部落客 Christine Chang 造訪 牛耳精緻麵館 說：

麵體軟硬適中，有 Q 彈的嚼勁，麵條滑順分明。軟嫩的牛筋和牛肉吸附著湯汁入口及化一點也不黏牙。加點微甜的酸菜更能提升風味。<全文介紹>



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#牛耳精緻麵館

地址：台北市內湖區內湖路一段323巷16弄2號

電話：02-8797-3200







奧運吳詩儀家開的雞湯麵 #文湖21雞湯麵

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 文湖21雞湯麵 說：

雞湯蕎麥麵有三片雞胸肉，雞胸肉有些微裹粉，吃起來有點像是很嫩很嫩肉羹的感覺，而且雞胸肉非常軟嫩，加上雞湯的浸潤，清爽好吃！<全文介紹>



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#文湖21雞湯麵

地址：台北市內湖區麗山街68巷5號

電話：02-2771-8881







隱藏版市場美食每週只開三天 #琴油飯、酸辣湯、四神湯

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 琴油飯、酸辣湯、四神湯 說：

除了油飯、酸辣湯、四神湯外，還有賣炒冬粉，油飯是以斤來算，一斤大概兩三個人吃差不多，來買的客人都是包一大包帶走，酸辣湯也是可以用袋裝包一大碗，價格非常實惠<全文介紹>



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#琴油飯、酸辣湯、四神湯

地址：台北市內湖區文德路66巷39號

電話：0922-793-823







內科人必買下午茶 #如糬佳珍手工麻糬

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 如糬佳珍手工麻糬 說：

這個麻糬皮真的是有夠Q彈，跟行天宮附近的不老麻糬的口感有點類似，新鮮現做吃起來很有咬勁不軟爛，很喜歡麻糬的外面在撒上類似黃豆粉的粉末，添加了麻糬的香氣<全文介紹>



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#如糬佳珍手工麻糬

地址：台北市內湖區江南街89巷2號1F

電話：02-2799-4990







50元爽吃內湖古早味剉冰 #十分幸福芋圓豆花

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 十分幸福芋圓豆花 說：

芋圓是真的吃得到芋頭顆粒，芋泥有自然芋頭香，甜度也不高，愛玉非常清爽滑嫩，剉冰的口感也很細緻，這樣一碗五十元，配料還都是自製而不是叫現成做好的，這樣的價格在台北算是很便宜<全文介紹>



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#十分幸福芋圓豆花

地址：台北市內湖區東湖路43巷16號A室



