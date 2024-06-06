輝達（NVIDIA）創辦人「AI教父」 黃仁勳近日來台掀起旋風 ，黃仁勳美食地圖更是備受矚目。我不追星但追美食。內湖捷運西湖站巷弄中的「 牛耳精緻麵館 」的牛肉麵是他返台必吃的口袋美食也是愛店之一。

趁著咖啡課程結束，上課地點離「 牛耳精緻麵館 」不遠。偕同兩位同組同學一起造訪這家名人的愛店。 AM 11:30 開門營業，店門口已是大排長龍，慶幸我們在隊伍中能夠排到入座享受美食。

營業資訊

牛耳精緻麵館

評分： / 4.2

地址：114台灣台北市內湖區內湖路一段323巷16弄2號( 地圖 )

電話：02 8797 3200

營業時間

星期一: 11:30 – 13:40, 17:30 – 19:30,

星期二: 11:30 – 13:40, 17:30 – 19:30,

星期三: 11:30 – 13:40, 17:30 – 19:30,

星期四: 11:30 – 13:40, 17:30 – 19:30,

星期五: 11:30 – 13:40, 17:30 – 19:30,

星期六: 11:30 – 13:40,

星期日: 休息

星期一: 11:30 – 13:40, 17:30 – 19:30, 星期二: 11:30 – 13:40, 17:30 – 19:30, 星期三: 11:30 – 13:40, 17:30 – 19:30, 星期四: 11:30 – 13:40, 17:30 – 19:30, 星期五: 11:30 – 13:40, 17:30 – 19:30, 星期六: 11:30 – 13:40, 星期日: 休息 FB

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

交通資訊 :

捷運-文湖線西湖站下車步行約 8 -10 分鐘

公車- 恕德家商站牌下車步行約 5 分鐘

2005 年創立的「牛耳精緻麵館」，在內湖一帶本是頗具人氣的牛肉麵店。用餐時間人潮總是絡繹不絕。現在因為媒體報及導輝達（NVIDIA）執行長的推薦加持更是一位難求，營業時間開始排隊人潮湧入，不到 10分鐘即坐滿。

用餐環境

「 牛耳精緻麵館 」的 用餐環境採簡約中國風，古典擺飾和質樸的木桌椅，大約有二十二桌。每桌均有捉號，併桌會有隔板對應。用餐時段座無虛位。就是一個中式餐館食堂，人聲鼎沸的氛圍。客人應接不暇 ，服務人員更顯手忙腳亂。

牛耳精緻麵館 菜單

「牛耳精緻麵館」以紅燒牛肉麵食為主，也提供水餃、湯餃，肉絲湯麵、醬拌麵、各式小菜等選擇。價格平實。

※ 菜單內容變動調整請依【牛耳精緻麵館 】官網 或現場菜單公布為主※

拿取菜單填寫完畢交付服務人員，用完餐現金支付消費金額無服務費。

靜候上餐時刻，可自行在調料品區自助選取醬油、辣醬、酸菜等調味品。

轉角有有兩桶熱洛神桂花茶分別是熱飲及冷飲。免費供應無限暢飲。

小菜每盤均 40 元，有滷味拼盤、皮蛋豆腐、香滷豬耳朵、涼拌干絲等國民小吃小菜。需要的客人可自取，餐後連同主餐告知小菜盤數一起結帳。

冰櫃裡的甜點是免費自取，每人限取一杯。當日用餐甜點是仙草蜜。

用餐分享

半筋半肉牛肉麵 230 元

三人不約而同點選餐點是半筋半肉牛肉麵。

香醇濃郁的湯底 ，帶點蔬果及香料熬煮的甜香，不會有死鹹口感。圓細拉麵般的麵體軟硬適中，有 Q 彈的嚼勁，麵條滑順分明。軟嫩的牛筋和牛肉吸附著湯汁入口及化一點也不黏牙。加點微甜的酸菜更能提升風味。這是好吃的牛肉麵。

洛神桂花茶 (免費無限供應)

酸甜適口的冷洛神花茶，有著獨特的風味和細緻的口感，真的是炎炎夏日的消暑好喝飲品。

仙草蜜 (限量一杯)

餐後轉換味道的仙草蜜，有仙草顆粒口感的甜品，清爽可口。

這兩個附餐很解膩讓主餐增色不少，整體餐點CP值很不錯。值得推薦的內湖牛肉麵餐廳。

用餐結束後，店面外依舊還有候位的人潮，科技大神黃元勳執行長帶來的效應真的持續擴大。

下回想來品嘗【牛耳精緻麵館 】。的人氣餐點狀元醬拌麵和風城第一魚丸湯或著其他口味的牛肉麵