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WA!COOKIES曲奇買一送一！只有9天「古娃娃曲奇買一送一」先衝中山站囤貨。

文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：1,766
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

超突然WA!COOKIES曲奇買一送一！美食youtuber開箱女神的古娃娃自創品牌「WA!COOKIES」，不管是自身曲奇、雪糕、夾心餅乾等產品，還是聯名商品，每次有新品都讓娃粉搶買、搶吃、搶打卡。這次，為了回饋長期愛戴WA!COOKIES的鐵粉，特意將品牌第一款商品「曲奇系列」推薦買一送一優惠，入口即化的曲奇餅乾從開賣至今，依然是許多人不斷回購的人氣餅乾，快趁現在優惠多囤幾盒。
WA!COOKIES轉圈圈曲奇買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

WA!COOKIES轉圈圈曲奇堅持的極致酥鬆口感，一上市就刷新曲奇控的最愛排行榜。如今，無預警推出買一送一的WA!COOKIES，於即日起至10/27，只要到門市購買指定曲奇商品，即享同價位買一送一優惠，是WA!COOKIES極少推出的超殺優惠。指定口味包括曲奇原味、可可、抹茶、阿薩姆和伯爵，其中茶口味更是根據多次研發、調整，調配出6：4茶奶最完美比例，每一片轉圈圈曲奇都能吃到茶葉顆粒，是款茶香十足曲奇。
WA!COOKIES轉圈圈曲奇買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


這次，WA!COOKIES轉圈圈曲奇買一送一僅限實體門市販售，是屬於台北中山捷運門市、台南新天地門市限定優惠，每天不限量推出，快趁買一送一優惠期間前去囤貨。

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WA!COOKIES轉圈圈曲奇買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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WA!COOKIES 門市買一送一優惠

活動時間：即日起至2024/10/27 
活動內容：活動期間購買曲奇系列原味／可可／抹茶／阿薩姆／伯爵指定商品，相同價位商品享買一送一優惠。
 

WA!COOKIES 台北中山捷運門市 

營業時間：每日 11:00-21:30
地點：台北捷運中山站地下街4號出口旁
 

WA!COOKIES 台南新天地門市 

營業時間：每日 11:00-22:00
地點：台南西門新天地 B2

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