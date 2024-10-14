星巴克鐵粉最愛的「星巴克數位體驗」又回來了！這次以「秋日美好境界」為主題，在微涼的秋天中用星巴克買一送一，為大家帶來療癒的日常享受。於即日起至10/25期間，只要完成互動小遊戲，就可以獲得免費買一送一、第二杯半價等優惠券，是小資族最愛、最期待的小確幸。
常常在推買一送一優惠的星巴克，這次祭出「星巴克秋日美好境界 數位體驗」，以秋日賞楓為發想，進入小遊戲點擊飄落的紅楓，集滿六個就可以獲得一次抽獎機會，每人、每個帳號、每天限玩一次，人品好一點的話就可以一直抽中買一送一好友分享券，揪同事、朋友一起來喝杯星巴克放鬆一夏。
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星巴克秋日美好境界 數位體驗
活動時間：2024/10/14(一)-10/25(五)，可於預領券2024/10/12(六)-10/13(日)
活動網址：https://walkr.tw/rNX0z70C
兌換方式：
10/12(六)、10/13(日)為預領券，兌換期間為獲券日D+2，優惠券最後兌換至10/27(日)。
注意事項：
1. 活動參與方式：透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得。
2. 本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；台積電系列門市；松松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。
3. 每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用，切換帳號請重新排隊。消費者請留意使用帳號，若因個人操作遺忘登入相關資訊，以致無法兌換優惠，恕不補發。
4. 優惠憑證會存放於「專屬回饋」中，點選可看到獲得優惠憑證內容。優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
5. 星巴克保留最終解釋及決定權利，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。