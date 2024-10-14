foodpanda 外送免運又來了！被譽為是foodpanda年度最強優惠的「不限次免運」優惠，這次再加碼推出宵夜場免運活動，於10/14~10/20，每日晚上 8 點到 11 點下單，即可不限次數享受免服務費，讓大家下班回家只要滑滑手機就有熱騰騰晚餐送到家，但要注意，此優惠僅限台北、新北、桃園、新竹及高雄的用戶。







除了免外送費活動，foodpanda 同步推出「iPhone 16 Pro 雙挑戰」集點卡活動！於免服務費時段內，每筆訂單滿 399 元的美食外送或 599 元的生鮮雜貨訂單，都可獲得抽中 iPhone 16 Pro 的機會。訂單數最多的前 10 名用戶，還能直接獲得 iPhone 16 Pro，讓夢想不再遙不可及。



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foodpanda外送免運優惠

活動日期：2024/10/14-10/20

活動時間：晚間20:00-23：00

活動地區：限台北市、新北市、桃園市、新竹市、高雄市 地區指定用戶訂購美食外送享指定店家享免外送服務費，數量有限兌完為止。



foodpanda外送「iPhone 16 Pro 雙挑戰

活動日期：2024/10/14-10/20

活動時間：晚間20:00-23：00

活動內容：

免外送服務費時段內，每完成一筆滿 399 元的美食外送或滿 599 元的生鮮雜貨訂單，即可獲得抽中 iPhone 16 Pro 的機會。訂單數最多的前 10 名參賽者，更能直接獲得 iPhone 16 Pro。